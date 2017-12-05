Пентагон присвоил себе заслуги за освобождение Сирии

Представитель министерства обороны США Эрик Пэхон выступил с заявление, в котором приписал большую часть заслуг в освобождении территории Сирии коалиции под руководством США, а не России, передает РИА «Новости».

«Сирийский режим и Российская Федерация не продемонстрировали серьезный подход или обязательств по разгрому ИГ. Они осуществили лишь небольшую часть операций против ИГ, и большая часть территории, освобожденной в Ираке и Сирии, была освобождена благодаря усилиям глобальной коалиции и ее партнеров», — заявил он.

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По его словам, глобальная коалиция будет продолжать операции в Сирии в поддержку местных сил на местах с тем, чтобы завершить разгром ИГ и стабилизировать освобожденную территорию. Пэхон добавил, что это позволит сирийцам-беженцам и внутренне перемещенным лицам вернуться в свои дома.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Русская православная церковь может сыграть важную роль в восстановлении Сирии.