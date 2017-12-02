СМИ узнали о прекращении работы над новым «ядерным поездом»

Разработка боевых железнодорожных комплексов (БЖРК) нового поколения «Баргузин» прекращена. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса России.

«Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу», — сказал он.

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Как отмечает издание, «еще год назад казалось, что скоро ракетные поезда под именем «Баргузин» начнут становиться в строй РВСН».

«Опытно-конструкторские работы по «Баргузину» проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем», — заключает газета.

В ноябре 2016 года сообщалось, что в России прошли первые успешные бросковые испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) для БЖРК «Баргузин».