ВМС Аргентины допустили, что экипаж пропавшей подлодки может оставаться в живых

Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшей подлодки «Сан-Хуан» может оставаться в живых. Об этом сообщает канал Todo Noticias.

Бальби отметил, что пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа ВМС не могут.

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«Мы пытаемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не означает, что они (моряки. — «Газета.Ru») не могут находиться в ситуации экстремального выживания», — сказал он.

Ранее сообщалось, что аргентинскую подлодку до исчезновения покинули два человека.