Российский «Янтарь» примет участие в поисках аргентинской подлодки

Океанографическое исследовательское судно «Янтарь» направлено на поиски пропавшей подлодки «Сан-Хуан», заявил РИА «Новости» бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.

»«Янтарь» дойдет до района поиска подводной лодки «Сан-Хуан» за пять-семь дней. Своими средствами судно поможет классифицировать найденный подводный объект и обеспечить его подъем с глубины», — сказал он.

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Судно оборудовано двумя аппаратами, которые могут погружаться на глубину до 6 км.

Также отмечается, что Минобороны России отправило на поиски пропавшей подлодки группу спасателей ВМФ с телеуправляемым подводным аппаратом «Пантера Плюс».

Ранее в МИД Аргентины назвали «очень полезным» судно, которое предоставит Россия. 22 ноября во время телефонного разговора с главой Аргентины Маурисио Макри президент Владимир Путин предложил ему помощь в поиске пропавшей подлодки.