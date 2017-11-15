В Киеве заявили о готовности передать ЛНР и ДНР пленных

Первый вице-спикер Верховной рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко в своем фейсбуке подтвердила готовность Киева передать самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам пленных.

«Мы готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, чтобы забрать подтвержденных украинцев. Но мы не пойдем на шантаж и не можем отпустить на волю тех, кто никак не подпадает под действие Минских соглашений, например, «беркутовцев», которых подозревают в убийстве героев Небесной сотни», — написала она.

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Она также предложила координатору от ОБСЕ Тони Фришу лично пообщаться с семьями погибших на суде над экс-сотрудниками «Беркута».

Ранее сообщалось, что лидеры самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий поддержали идею об обмене пленными.