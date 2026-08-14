МО РФ пообещало украинским военным «заморозку». ВСУ ответили, что собираются греться на пожарах

Минобороны России предупредило о возможных трудностях для Украины зимой, опубликовав сообщение о том, что ВСУ ждет «заморозка». В ответ ВСУ в соцсетях разместили собственное изображение: пожар на промышленном объекте, сопровождаемый подписью: «Согреемся огнем российских НПЗ». Тем не менее на фоне ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Киев и западные СМИ говорят о риске самой тяжелой зимы с начала конфликта. По данным Berliner Zeitung, дефицит электроэнергии может удвоиться, а США оценивают сроки восстановления крупных объектов от шести месяцев до года.

Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале сообщение, в котором предупредило о возможных трудностях для Украины в предстоящий зимний период.

Публикацию ведомство сопроводило изображением с подписью: «Как снег на голову. Зимой будет вам «заморозка».

В ответ на публикацию Минобороны РФ ВСУ в соцсетях разместили собственное изображение с намеком на возможные удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. На изображении показан пожар на промышленном объекте, сопровождаемый подписью: «Согреемся огнем российских НПЗ».

Нехватка энергетики

Российские военные последние месяцы последовательно наносят удары по энергетической инфраструктуре на Украине. В Минобороны РФ подчеркивают, что удары наносятся только по тем объектам, которые используются в интересах ВСУ.

На фоне этих ударов по энергетике немецкая газета Berliner Zeitung заявила, что дальнейшее увеличение дефицита электроэнергии на Украине может привести к тому, что зимой крупные города страны могут стать непригодными для жизни.

Издание отмечает, что с 2022 года объем генерирующих мощностей Украины, по его данным, сократился примерно в пять раз — с 60 до 12 ГВт. При этом нынешний дефицит электроэнергии оценивается в 5–6 ГВт, а к зиме он может увеличиться вдвое.

Berliner Zeitung отмечает, что прошлой зимой температура в некоторых квартирах Киева опускалась до минус 10 градусов, а внутри помещений, как утверждает газета, «буквально образовывался лед».

В тоже время Пентагон, Госдеп США и Агентство по международному развитию (USAID) выпустили совместный доклад, в котором утверждается, что на восстановление большей части поврежденных электроподстанций на Украине может потребоваться как минимум шесть месяцев.

Ремонт же крупных электростанций высокой мощности, по оценке авторов документа, способен занять до года.

В документе также отмечается, что сроки восстановления будут зависеть от масштабов новых повреждений энергетической инфраструктуры и от объемов оборудования, поставляемого зарубежными партнерами. Конкретные объекты, получившие повреждения, в документе не перечисляются.

По данным отчета, Госдепартамент США реализовал на Украине 12 программ поддержки энергетики общей стоимостью около $1 млрд, а всего по состоянию на июнь 2026 года действовали 115 программ невоенной помощи. Более 65% программ Госдепа на сумму $3,5 млрд были связаны с гуманитарной поддержкой и энергетическим сектором, отмечают авторы документа.

Ранее телеканал CNBC сообщал, что украинские власти, представители отрасли производства беспилотников и эксперты в сфере безопасности опасаются, что предстоящая зима может оказаться для Украины самой тяжелой с начала конфликта. По данным телеканала, в Киеве ожидают, что в зимний период Россия может усилить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Тяжелая зима

Президент Украины Владимир Зеленский 27 июля в интервью британскому телеканалу Sky News призвал жителей страны готовиться к тяжелому зимнему периоду.

«Прежде всего нам пришлось подготовиться к очень тяжелой зиме, и никто даже не может представить, какой она будет. Конечно, она может быть тяжелой или еще хуже. Это будет зависеть от партнеров и от нас»,

— заявил Зеленский.

Так он объяснил решение назначить главу «Нафтогаза» Сергея Корецкого премьер-министром Украины. По словам Зеленского, Корецкий хорошо понимает предстоящие вызовы и уделяет особое внимание вопросам энергетики.

Сам Корецкий на встрече с украинскими послами 4 августа также предупредил, что предстоящая зима будет «объективно сложной», так как дефицит финансирования в энергетической отрасли Украины составляет порядка €650 млн.

В свою очередь министр энергетики Украины Денис Шмыгаль в интервью изданию Politico сообщил, что до зимы стране требуется привлечь дополнительно €500 млн, €400 млн из которых пойдут на восстановление украинской государственной газовой компании «Нафтогаз».

После встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем 8 августа Владимир Зеленский заявил, что на Украине «практически не осталось целых тепловых электростанций».

Ранее схожую оценку ситуации дал и энергетический эксперт Станислав Игнатьев, сообщило украинское издание «Страна». По его словам, энергосистема Украины работает на грани, а предстоящая зима станет «самой тяжелой за все время» боевых действий.

«Дарницкая ТЭЦ фактически разрушена и находится в частной собственности. Поэтому ни киевские городские власти не смогут туда инвестировать средства, ни госбюджет... Также не очень простая ситуация с киевскими ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — электроэнергии мы там не увидим», — подчеркнул специалист.