Гуманитарные поставки: Южная Корея отказалась вооружать Украину

Южная Корея не намерена поставлять оружие Украине и продолжит оказывать ей гуманитарную помощь, сообщили в МИД республики. Законы страны запрещают отправлять вооружение в зоны боев, однако ранее западные СМИ сообщали, что Сеул передал Киеву сотни тысяч 155-мм снарядов и к концу 2023 года мог стать крупнейшим поставщиком артиллерийских боеприпасов для ВСУ. В РФ предупреждали, что передача оружия Украине повлечет ответную реакцию Москвы.

Южная Корея не будет поставлять оружие на Украину, сообщило новостное агентство Yonhap со ссылкой на источники в МИД республики.

«Поставки оборонных материалов Южной Кореей в любую страну всегда осуществлялись в соответствии с внутренним законодательством», — заявил высокопоставленный представитель министерства иностранных дел.

Законы Южной Кореи запрещают отправлять вооружение и боеприпасы в зоны боевых действий. При этом собеседник Yonhap отметил, что Сеул оказывает Украине гуманитарную помощь.

«Правительство предложило Украине поддержку в различных секторах, включая энергетику, инфраструктуру, здравоохранение и образование, и будет и впредь рассматривать меры, направленные на содействие восстановлению мира и реконструкции Украины», — сказал представитель МИД.

В начале июля советник президента Южной Кореи по вопросам национальной безопасности Ви Сон Лак заявил, что Сеул намерен выделить Украине гуманитарную помощь в размере $100 млн. По его словам, таким образом южнокорейские власти хотят продемонстрировать приверженность усилиям по обеспечению мира и безопасности.

При этом высокопоставленный чиновник администрации президента на условиях анонимности рассказал, что в обещанную помощь не будет входить поставка оружия. Он подчеркнул, что позиция Южной Кореи по непредоставлению Киеву оружия остается неизменной.

Тайные поставки

Несмотря на то что законодательство Южной Кореи запрещает отправлять оружие в зоны конфликтов, в СМИ появлялись сообщения о том, что Сеул все же осуществляет такие поставки в обход формальных ограничений.

Так, газета The Wall Street Journal в 2023 году сообщала, что Южная Корея тайно поставляет Украине через Соединенные Штаты сотни тысяч артиллерийских снарядов 155 мм для западных орудий, используемых ВСУ.

По данным газеты, после обращения Вашингтона с просьбой оказать Украине артиллерийскую поддержку Южная Корея заключила с США «конфиденциальную договоренность», которая предусматривает передачу южнокорейских боеприпасов американской стороне с последующей отправкой на Украину.

The New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщила, что Сеул согласился помочь Вашингтону с пополнением запасов снарядов, однако отказался от их прямой передачи Киеву.

Однако, по данным The Washington Post, фактически южнокорейские боеприпасы поставлялись непосредственно на Украину. Издание утверждало, что к концу 2023 года Южная Корея стала крупнейшим поставщиком артиллерийских снарядов для Киева, передав больше боеприпасов, чем все европейские страны вместе взятые.

При этом власти Южной Кореи, США и Украины официально эту информацию не подтверждали.

Оружейный рынок

По данным издания Poltico, на фоне неопределенности на мировом рынке вооружений и масштабных программ перевооружения в ряде государств, Южная Корея стала одним из крупнейших мировых производителей и экспортеров оружия.

В 2025 году республика заняла второе место по объемам поставок оружия европейским странам НАТО, уступив только США, а в 2026 году прогнозируемый доход крупнейших южнокорейских оборонных компаний составит $37 млрд.

На фоне роста интереса к южнокорейскому вооружению, администрация бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля неоднократно допускала возможность пересмотра позиции Сеула по поставкам летального оружия, однако соответствующее решение принято не было. Нынешний президент Ли Чжэ Мен и его правительство публично о подобных планах не заявляли.

При этом в феврале 2026 года агентство Yonhap сообщало, что южнокорейские власти изучают возможность присоединения к программе PURL, предусматривающей закупку американского вооружения для Украины. В МИД республики подчеркивали, что в случае участия Сеул намерен финансировать исключительно приобретение нелетальной продукции. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ предупредила, что возможное присоединение Южной Кореи к программе повлечет ответную реакцию Москвы, в том числе принятие асимметричных мер.

«Это, несомненно, нанесет непоправимый ущерб отношениям России и Республики Корея, разрушит перспективы для восстановления конструктивного диалога по проблематике Корейского полуострова», — подчеркнула Захарова.