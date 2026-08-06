ВС РФ атаковали суда с грузами для ВСУ в Черном море. Под удар попал сухогруз из Германии

Минобороны: ВС России поразили два судна с военными грузами в Черном море

Момент поражения судна с военным грузом для ВСУ в Черном море

ВС РФ поразили суда, доставляющие грузы для ВСУ, в акватории Черного моря. По данным Bild, одним из пострадавших сухогрузов может быть судно немецкой судоходной компании Johann MK Blumenthal, ходящее под флагом Либерии. Как сообщило издание, беспилотники атаковали его 5 августа примерно в 21 морской миле от Одессы. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары по двум сухогрузам, доставлявшим грузы для Вооруженных сил Украины, сообщили в российском Минобороны.

Как уточнили в ведомстве, ударные БПЛА поразили судна в акватории Черного моря южнее и восточнее Одессы 5 августа.

С начала недели Минобороны уже несколько раз сообщало об атаках на суда, осуществляющие поставки в интересах ВСУ. Так, по данным ведомства, в ночь на 3 августа удару подверглись четыре сухогруза, днем — еще четыре и столько же вечером.

4 августа также сообщалось об ударах по четырем сухогрузам, а 5 августа ведомство показало кадры атаки на три аналогичных судна.

Под удар попало судно из Германии

По данным Bild, одним из атакованных 5 августа судов может быть сухогруз Emil, принадлежащий немецкой судоходной компании Johann MK Blumenthal.

«Беспилотники атаковали грузовое судно Emil. В среду оно находилось в Черном море примерно в 21 морской миле от Одессы. Судно было несколько раз поражено беспилотниками, в результате чего, вероятно, начался пожар и вышли из строя несколько технических систем. Помимо прочего, судно потеряло способность маневрировать», — отмечала газета.

Издание уточнило, что сухогруз ходит под либерийским флагом. Среди экипажа, состоявшего из 11 человек, не было ни одного немца. В результате атаки никто не пострадал, моряков эвакуировали.

Блокада черноморских портов

В последний месяц российская армия активизировала удары по судам и портовой инфраструктуре Украины в Черном море. В результате этого порты Большой Одессы приостановили свою работу. С 22 июля в них перестали заходить суда. Как сообщал министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, такое решения приняли сами судовладельцы. В частности о приостановке работы с портом Черноморск заявила датская судоходная компания Maersk.

Блокада, как писала «Страна.ua», практически сразу сказалась на закупках зерна и ценах. Аграрии жаловались, что продавать урожай приходилось буквально за копейки. По словам Высоцкого, если ситуация не изменится, прямые убытки для сельскохозяйственного сектора Украины в этом году могут составить от $1,5 млрд до $3 млрд.

Кроме аграрной сферы, пострадали и другие. Так, свою работу приостановили Полтавский и Южный горно-обогатительные комбинаты. Ограничение морской логистики, по словам председателя Нацбанка Украины Андрея Пышного, повлияло и на предприятия реального сектора.

«Экспорт продукции существенно задерживается или временно приостанавливается. Ухудшаются денежные потоки, скапливается готовая продукция, изменяются цены и спрос, нарушаются производственные и логистические цепи. Как следствие, растет нагрузка на бизнес, ухудшается способность предприятий своевременно обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование», — отметил он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, ранее комментируя удары ВС РФ по объектам в Черном море, заявлял, что российская армия продолжит их.

«Наши Вооруженные силы наносят и будут продолжать наносить удары по тем судам, которые задействованы в перевозке амуниции, вооружений и так далее для киевского режима», — говорил Песков.