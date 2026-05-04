«Перехват невозможен»: Финляндия объяснила, почему не сбивает дроны ВСУ

Yle: финские силы ПВО не будут сбивать дроны у границы с Россией

Вооруженные силы Финляндии не смогли сбить 3 мая вторгшиеся в ее воздушное пространство украинские дроны из-за того, что маршрут их следования проходил слишком близко к российской границе, сообщили в минобороны республики. Инцидент вызвал беспокойство финских властей: премьер-министр Петтери Орпо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает Киев, но считает вторжение беспилотников в воздушное пространство страны неприемлемым.

«В мирное время перехват дронов невозможен у самой границы или в воздушном пространстве другого государства», — пояснили в пресс-службе сил обороны республики.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая, в восточной части Финского залива. По данным пограничной службы Финляндии, один из беспилотников был замечен в районе прибрежного и пограничного поселка Виролахти, второй — в морской акватории к юго-востоку от соседнего с ним городка Хамина. Оба дрона вошли в воздушное пространство Финляндии с юга (то есть со стороны Эстонии) и продолжили движение вдоль берега на восток, в сторону России .

От Виролахти до российского порта Приморск, который 3 мая подвергся массированной атаке украинских беспилотников, расстояние по прямой составляет около 50 километров.

«Чтобы дроны больше не залетали»

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отреагировал на случившееся двояко. На саммите Европейского политического сообщества в Ереване он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Yle, во время беседы Орпо заявил, что Финляндия «поддерживает Украину и понимает ее право на самооборону». Тем не менее, по словам премьера, « нарушение воздушного пространства Финляндии и проникновение дронов на ее территорию недопустимо ».

Сомнений в том, что это были именно украинские беспилотники, у финских властей нет — Орпо заявил, что у него есть подробная информация о прошедших событиях, и назвал пролет дронов «серьезным инцидентом». После этого, как пишет Yle, он выразил уверенность, что «после обсуждений на высшем уровне украинская сторона будет внимательнее следить, чтобы дроны больше не залетали в Финляндию ». Издание отмечает, что на опубликованном видео Орпо и Зеленский обнимаются и пожимают друг другу руки.

Схожую позицию занял премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

«Для нас совершенно понятно, что Украина защищает себя и уничтожает российскую финансовую машину, в том числе различные портовые сооружения, необходимые для самообороны», — заявил Михал в интервью Bloomberg во время саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

При этом он высказал «простую просьбу или пожелание» о том, чтобы украинские дроны не вторгались в воздушное пространство Эстонии , а их обломки — не оставались на территории страны.

По словам Михала, граничащие с Россией и Украиной страны ЕС и НАТО сталкиваются с технологическими трудностями при отслеживании и уничтожении низколетящих военных беспилотников, пересекающих их границы. Для решения этой проблемы Эстония закупает новые радиолокационные системы и средства противовоздушной обороны.

В ночь на 3 мая российские силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников в Ленинградской области. Было сбито более 60 дронов.

По сообщению губернатора Александра Дрозденко, ключевой целью атаки стал морской торговый порт Приморск. В результате отражения атаки там возник пожар, который был вскоре ликвидирован. Разлива нефтепродуктов не зафиксировано.

В апреле помощник президента России Николай Патрушев уже указывал, что государства — соседи России по побережью Балтики стали соучастниками ударов украинских беспилотников по отечественным портам.

«Финляндия, на территории которой находят упавшие украинские дроны, прямо заявила, что не будет требовать от Украины прекращения ударов по Ленинградской области. Что тут комментировать?» — высказался он.