«Русские должны быть вытеснены»: какой будет война в Европе

Организатором Европейского Русского Форума выступила ассоциация русскоязычных жителей ЕС — Европейский русский альянс. В разные годы на заседаниях Форума обсуждались приоритеты безопасности в Европе, проблематика Восточного партнерства, эволюция нравственных ценностей и прав человека, вопросы усиления радикализма и неонацизма в Европе.

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Участники форума обсудили аспекты опасности продолжения противостояния Запада и России:

где и каким образом может начаться региональный конфликт, как он может перерасти в глобальную войну, насколько ответственно ведут себя правительства разных стран в вопросах войны и мира, какова позиция СМИ и гражданского общества,

насколько оно осознает последствия потенциальной войны в Европе, что надо делать, чтобы остановить дальнейшую эскалацию.

Зачистка от всего русского

Отношения по линии ЕС — Россия за последние 12 лет катастрофически ухудшились, признала во вступительном слове депутат Европарламента (2004-2018), председатель Европейского русского альянса Татьяна Жданок (Латвия). И, к сожалению, большую роль в этом сыграли власти той страны, от которой она была избрана в Европейский парламент. Вступая в Европейский союз в 2004 году, балтийские страны имели уникальную добавочную стоимость как новые члены ЕС, а именно — свое знание большого соседа, России. Этому способствовала географическая близость к Москве, возможность общаться с россиянами на русском языке, который в странах Балтии понимали практически все жители.

Но эта добавочная стоимость пошла не со знаком плюс, подчеркнула Жданок, а только со знаком минус. То есть Балтия сработала исключительно на подрыв уже сложившейся системы стабильности и устоявшихся договоренностей между ЕС и Россией.

Националистические элиты балтийских стран продолжают умело использовать образ России в качестве врага, что отнюдь не улучшает безопасности региона в целом. В этих государствах продолжается тотальная зачистка всего русского, в частности, образования — от детского сада до вузов. И эта зачистка сопровождается запугиванием тех, кто может оказать сопротивление.

В тотальной зачистке всего русского за Латвией неотступно следует Украина, отметила депутат. Буквально на днях украинский общественный деятель и писатель Юрий Руф заявил, что «русификация украинского пространства должна быть прекращена вне зависимости от того, хорошие ли это русские или плохие. Русские должны быть вытеснены из украинской среды, конкурентно выжиты, а те из них, кто не покинет Украину мирно, будут выкинуты за поребрик».

По словам Жданюк, это есть не что иное, как «лингвистический геноцид». Оппозиционно настроенные либеральные круги в России могут не переживать за себя в этом плане — они все являются субъектами этой деятельности на Украине, добавила она.

Тем не менее, несмотря на усиленно культивируемый образ врага в лице Москвы со стороны Таллина, Риги и Вильнюса, риски военной агрессии России в отношении стран Балтии даже по оценкам RAND Corporation минимальны, заметила Жданок. Более того, Россия, по большому счету, не имеет сегодня даже экономических интересов в балтийских государствах.

Научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады, член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор запаса Павел Золотарев в своем выступлении отметил, что объективный фактор, не исключающий возможность возникновения военного конфликта в Европе, один, а именно — продолжение целенаправленной политики США на ограничение сферы влияния России.

Началась эта политика в 1994 году, напомнил Золотарев. В Европе, как известно, главный инструмент политики США — Североатлантический альянс. Основным способом реализации политики США по ограничению влияния России в Европе стал процесс расширения НАТО.

Наиболее опытные и авторитетные политики США смогли сразу оценить последствия принятого решения. В частности, уместно вспомнить прогноз Джорджа Кеннона, лучшего специалиста, понимавшего глубинные истоки как внешней, так и внутренней российской политики. В интервью газете New York Times в 1997 году он назвал расширение НАТО «самой судьбоносной ошибкой американской внешней политики» после окончания «холодной войны».

«Можно ожидать, что такое решение вызовет националистические, антизападные и милитаристские тенденции в российском обществе», — предупреждал он.

Прогноз Джорджа Кеннона полностью оправдался. Сегодня принято обвинять Россию в «плохом поведении», но мало кто говорит о том, кто предопределил такое поведение, отметил Золотарев.

Возрождение «холодной войны»

Нелишне вспомнить, что политика сдерживания СССР состояла из трех основных составляющих: ограничение сферы влияния, в том числе в Европе; ядерное сдерживание; информационное противоборство.

С окончанием «холодной войны» ядерное сдерживание сохранилось, но было обусловлено не политической необходимостью, а техническими особенностями стратегических ядерных вооружений. Прежде всего — межконтинентальных ракет наземного базирования.

Их штатный режим эксплуатации связан с состоянием постоянной готовности к немедленному пуску. «Поэтому как мы находились в состоянии взаимного гарантированного уничтожения, так и продолжаем находиться», — констатировал Золотарев.

После распада СССР ограничивать сферу влияния России смысла не было — «мы сами по своей инициативе ее ограничили, выведя войска из Восточной Европы», напомнил Золотарев. Вывод войск был нелегкой в организационном и затратной в экономическом плане задачей, но Россия с ней успешно справилась.

«Уверен, что с такой задачей по масштабной и оперативной переброске войск НАТО не справится», — подчеркнул генерал.

После таких односторонних шагов по демилитаризации Европы Россия вправе была ожидать аналогичных встречных шагов. Шаги последовали, но не встречные, а наступательные.

Процесс расширения НАТО ограничил сферу влияния России сначала в Восточной Европе, а затем и на постсоветском пространстве.

Украина в процессе вытеснения России с постсоветского пространства стала той «красной линией», которую пересекать не стоило.

Государственный переворот на Украине в феврале 2014 года, осуществленный при поддержке западных стран сразу после подписания 21 февраля 2014 года «мирового» соглашения между Януковичем и оппозицией, по оценке авторитетного американского специалиста Джона Фридмана, «был самый неприкрытый госпереворот в истории».

Можно спорить об адекватности реакции России, но реакция, бесспорно, была необходима.

«В итоге мы сегодня имеем в полноценном формате факт возрождения всех трех основных составляющих политики сдерживания России, применявшихся ранее западными странами по отношению к Советскому Союзу», — подчеркнул Золотарев.

Где точка кипения

Однако есть принципиальная разница между сдерживанием тогда и сейчас. Сегодня речь идет о военных потенциалах Североатлантического альянса с одной стороны и единственного государства с другой — России.

По оценкам генерала Золотарева, в Европе есть несколько государств, больных русофобией, но не настолько, чтобы стать инициаторами военного конфликта. Сегодня наибольшая угроза связана с внутриукраинским конфликтом.

«Мы имеем пример, когда США не смогли в 2008 году удержать своего партнера (Грузию. — «Газета.Ru») от попытки решить свои территориальные проблемы военным путем. Судя по всему, Соединенные Штаты пока удерживают президента Украины от подобных авантюр», — считает Золотарев.

Если допустить, что киевское руководство решится на активные наступательные действия против двух своих непокорных республик, то Россия уже не имеет права остаться безучастной, полагает эксперт. В этом случае уже не удастся ограничиться добровольцами. Полноценный локальный военный конфликт с угрозой его эскалации фактически станет неизбежным.

Можно предположить и сценарий эскалации. Вмешательство Москвы во внутренний конфликт на Украине вызовет определенные шаги со стороны НАТО в военной сфере не только в части различных форм поддержки вооруженных сил Украины, но и давления на Россию. В частности, с большой вероятностью может быть предпринята попытка блокирования Калининградского района. Данные действия могут быть предприняты Польшей и в инициативном порядке (уровень русофобских настроений для этого в стране достаточный) в надежде на поддержку других членов альянса и скованность России на юго-западном направлении.

В этом случает Москва буде вынуждена нанести удар в районе Сувалкского коридора в интересах деблокирования Калининградского района, и это будет началом перерастания локального военного конфликта в региональный.

Однако, даже если киевское руководство удастся удержать от военной авантюры, военно-политическая обстановка сохраняет тенденцию к обострению. Оборонительная функция НАТО, находившаяся в дремлющем состоянии с начала 1990-х годов, ожила. Озабоченность России приближением инфраструктуры НАТО к своим границам оказалась оправданной.

Тревогу вызывает нарастающий уровень пропаганды, способный послужить катализатором для лавинообразного превращения случайного инцидента, вооруженного конфликта в локальный конфликт и вплоть до широкомасштабного ядерного.

И сегодня, по мнению генерала, есть две конкретных первоочередных задачи: добиться прекращения ущемления интересов России на постсоветском пространстве со стороны Вашингтона и не допустить членства в НАТО Украины и Грузии; в случае выхода США из Договора о РСМД не допустить размещения таких ракет в Европе.

Нет поводов для беспокойства

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок в своем выступлении постарался рассеять представления коллективного Запада о российской военной угрозе. Он подчеркнул, что

Вооруженные силы России занимаются сугубо по планам мирного времени, и нет никаких разведывательных признаков перевода армии и флота с мирного на военное положение, оперативного развертывания войск на театрах военных действий, стратегических перегруппировок и развертывания стратегических резервов.

В конце концов, отметил Ходаренок, нет никаких признаков вывода российских войск (сил) в районы оперативного предназначения и создания ударных группировок, сегодня не производится перелет авиации на оперативные аэродромы и не осуществляется вывод ракетных войск и артиллерии на огневые позиции.

Более того, боевой и численный состав войск в северо-западном секторе за последние двадцать лет существенно сокращен. К примеру, воздушная мощь — решающая сила в современной войне. А два самых близких к Балтии (откуда сильнее всего раздаются крики о растущей российской военной угрозе) авиационных полка (722-й бомбардировочный в н. п. Смуравьево и 840-й тяжелобомбардировочный в н. п. Сольцы) расформированы уже много лет назад. И, в целом, группировка войск ВС РФ на северо-западном направлении не имеет наступательного характера.

Журналист обратил внимание, что между странами ЕС и Россией нет никаких противоречий (идеологических, экономических, территориальных и даже религиозных), которые требуется решать исключительно военным путем.

В качестве первоочередных практических мер по снижению напряженности между странами ЕС и России военный обозреватель «Газеты.Ru» предложил резко снизить градус истерии в СМИ (причем сделать это с обеих сторон), прекратить публикацию откровенно разжигательных материалов, в полном объеме восстановить работу Совета Россия-НАТО, углублять и расширять все возможные формы сотрудничества.

Болевые точки Европы

Депутат парламента Болгарии, профессор Пловдивского университета Иво Христов проанализировал, у каких вооруженных конфликтов в Европе и на подступах к ней есть потенциал, который может послужить детонатором полномасштабной войны на европейском континенте.

На Украине, по мнению Христова, в настоящее время уже есть как минимум две горячие точки: первая — юго-восток страны, Донбасс, вторая — уже сегодня и, скорее всего, завтра — конфликт в Азовском море. Лобовое столкновение в этом регионе между Москвой и Киевом произошло уже на днях.

Третья горячая точка, по мнению Христова, Сирия, где завершена только первая фаза конфликта. Четвертая — продолжающийся вооруженный конфликт в Ливии. В это войну вовлечены тем или иным образом США. Помимо этого, в Ливии уже присутствуют Китай и Россия, о чем говорят тесные контакты Москвы с генералом Хафтаром, отряды которого оперируют на востоке страны.

Пятая потенциально горячая точка — Косово. Из этого региона вполне возможно возгорание большого европейского пожара с участием влиятельных геополитических игроков.

Косово, напоминает Христов, — в центре Балкан. Это, с одной стороны, небольшой регион по площади, но там задействованы интересы очень крупных и важных игроков. Во-первых, это, конечно, США. После разрушения Югославии Вашингтон создал в Косово самую крупную военную базу в Европе, сравнимую с Рамштайном в Германии.

Американцы сделали умный шаг, сделав ставку на албанский фактор. Все балканские государства и народы традиционно смотрели как-то свысока на албанцев, полагая их стоящими на более низком уровне. Но этот народ только сейчас строится как нация, как государство, считает Христов. И демографический фактор в этой ситуации более чем весом.

По его мнению, на Балканах в настоящее время есть еще один весомый игрок — Турция. У Анкары очень интересный и профессиональный подход к балканским делам. Турция играет на противоречиях между Грецией и Македонией, между Сербией и Косово. Анкара ставит на албанцев и Боснию с Герцеговиной, как мусульманские регионы. Босния — очень важное с географической точки зрения место. Это мусульманский клин в центр Европы, считает Христов. Турция вкладывает в Боснию очень большие средства.

Наконец, третий очень важный игрок на Балканах — Китай. Отмечаются очень существенные инвестиции Пекина в ту же Боснию, более $2 млрд. Китай осуществляет свою деятельность в обстановке необычайно жесткой конкурентной борьбы с США.

У Китая пока только экономические соображения в регионе. Но эти интересы вряд ли останутся в неизменном виде, считает Христов. Китай уже практически купил самый большой порт в регионе — греческий Пирей. Ясно, что этот шаг является элементом большой геополитической игры. Маршрут в этом случае можно выстроить следующим образом — Пирей-Порт-Саид и китайская база на африканском континенте в Джибути. В Африку китайцы уже инвестировали более $100 млрд, а Индийский океан уже фактически некоторые называют внутренним китайским морем.

Последний по своей важности и весу игрок на Балканах — Европейский Союз, считает Христов. Причем единой европейской позиции по многим балканским вопросам в настоящее время просто нет, считает Христов.

«Газета.Ru» продолжит публикации наиболее интересных выступлений на XII Европейском Русском Форуме.