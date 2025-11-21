«Ключевой узел обороны»: как Путин намекнул на «неизбежное поражение» Киева

Владимир Путин встретился с руководством ВС РФ на одном из командных пунктов группировки «Запад». На совещании, прошедшем с «беспредельным уровнем открытости», президенту доложили о продвижении практически на всех направлениях и полном переходе Купянска под контроль российской армии. Чем важна эта встреча и какой сигнал она подает Киеву — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Президент России Владимир Путин провел совещание с высшим руководящим составом ВС РФ, на котором присутствовали начальники Генерального штаба и Главного оперативного управления, а также командующие группировками «Запад» и «Юг». Мероприятие состоялось на одном из командных пунктов группировки «Запад». Верховный главнокомандующий заслушал подробные доклады по обстановке на разных направлениях, в том числе в районе Купянска.

Совещание началось с доклада начальника Генштаба Валерия Герасимова. Он подчеркнул, что войска Объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании, и сообщил о полном освобождении Купянска.

Купянск — ключевой узел обороны и важный логистический центр Вооруженных сил Украины на соответствующем направлении боевых действий . Как уточнил впоследствии командующий группировкой «Запад» генерал Сергей Кузовлев, освобождение города завершили штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии, сейчас ВС РФ добивают отдельные мелкие разрозненные группы противника.

Кроме того, в настоящее время российские войска продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Там ВС РФ удалось заблокировать значительную группировку противника численностью до 15 батальонов. Помимо этого, освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового.

Также на совещании выступил командующий группировкой «Юг» генерал Сергей Медведев, который доложил обстановку на Северодонецком направлении. Особое внимание верховный главнокомандующий обратил на боевые действия в районе Константиновки. Медведев сообщил, что по состоянию на сегодняшний день войска овладели в Константиновке более 4000 зданиями и продолжают наращивать усилия. Командующий группировкой «Юг» планирует к середине декабря овладеть большей частью этого населенного пункта.

«Беспредельная открытость»

Что особо примечательно в очередном совещании Путина с высшим руководящим составом ВС РФ? По сути дела, это выездное заседание ставки верховного главнокомандующего, хотя подобный чрезвычайный орган высшего военного управления, предназначенный для стратегического руководства Вооруженными силами, в ходе специальной военной операции не создавался.

Отметим и то, что ставка ВГК в годы Великой Отечественной войны была образована 23 июня 1941 года и упразднена только в октябре 1945 года. Однако несмотря на столь длительный период работы, не сохранилось ни одной фотографии о проведенных совещаниях в этом органе, тем более нет ни одного видеоматериала. Мало кто знает, что в годы войны ставка располагалась в здании по адресу улица Мясницкая (тогда — Кирова), дом 37. Многие особенности деятельности этого чрезвычайного органа закрыты до сих пор, а документы ставки носили гриф секретности, как правило, «особой важности».

Разительным образом в этом плане отличается совещание Путина с руководством ВС РФ.

Уровень открытости, продемонстрированный в этом случае, чуть ли не беспредельный. Ведь, как правило, доклады верховному главнокомандующему по обстановке, оперативные сводки, боевые донесения носят сугубо секретный характер. А тут — мало того, что доклады начальника Генштаба и командующих группировками носили более чем подробный характер, так еще и назывались действительные наименования частей и соединений, действующих на тех или иных направлениях. Разве что не были продемонстрированы отчетные карты боевых действий с нанесенной на них обстановкой.

А это свидетельствует только об одном: верховный главнокомандующий и руководящий состав ВС РФ не считают нужным в этом случае прибегать даже к элементарным мерам оперативно-стратегической маскировки и более чем ясно демонстрируют противнику уверенность в своих силах. Вывод для руководства в Киеве после совещания может быть только один — в ближайшем будущем общее военное поражение Украины просто неизбежно.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).