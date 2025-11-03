Из курской Суджи вывезли тела 300 погибших при вторжении ВСУ

СК: из Суджи в Курской области вывезли тела 300 погибших при вторжении ВСУ

Из Суджи вывезли тела 300 погибших в ходе вторжения ВСУ в Курскую область, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Александр Глухарев. С середины августа проводились поисковые мероприятия, в ходе которых были обнаружены и эксгумированы тела 112 жителей города. Сотни жителей Курской области до сих пор числятся пропавшими без вести после вторжения.

Тела 300 погибших в ходе вторжения ВСУ мирных жителей были вывезены из Суджи, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета РФ Александра Глухарева.

«При работе Главного военно-следственного управления на территории Курской области уже тела мирных жителей эвакуированы с приграничной территории, более 300 тел. Они, соответственно, доставлялись в морг, в дальнейшем проводились экспертизы и передавались уже родственникам», — заявил сотрудник СК РФ.

Глухарев сообщил, что с середины августа в ходе поисковых мероприятий были найдены и эксгумированы тела 112 местных жителей.

«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курске, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — рассказал Глухарев.

Старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов заявил РИА Новости, что в Судже также нашли более 200 тел украинских военных . По его словам, все тела доставляют в Донецк и передают в обменный фонд.

В марте официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что ведомство располагает доказательствами преступлений ВСУ в Курской области.

По ее словам, украинские военные в Судже поджигали и обстреливали дома с мирными жителями, а также занимались мародерством. Очевидцы рассказали о приказах командования ВСУ о расстрелах жителей. Петренко также отметила, что военные следователи работают с пострадавшими из Суджи.

Пропавшие без вести

В июле омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова сообщала, что после вытеснения ВСУ из Курской области пропавшими без вести числятся около 1 тыс. человек.

«В результате той работы, которую проводили мы по возвращению с Украины, из Сум вернулось более 100 человек. В списке без вести пропавших было две тысячи. На сегодняшний день еще порядка тысячи... судьба не установлена людей», — сказала она в интервью РИА Новости.

По словам Москальковой, полные списки пропавших были переданы уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Дмитрию Лубинцу и в Международный Комитет Красного Креста.

«Мы будем продолжать поиски и надеемся, что этих людей удастся найти живыми», — добавила она.

Вторжение в Курскую область

Подразделения ВСУ вторглись в приграничные районы Курской области и заняли город Суджа в начале августа 2024 года. О его освобождении Минобороны объявило в марте 2025-го. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. В общей сложности Суджа была под контролем ВСУ около восьми месяцев.

«Это как фильм ужасов — никогда не подумаешь, что с тобой такое может случиться. Ведь XXI век на дворе — кажется, в наше время такое просто невозможно,— говорила местная жительница Анна в репортаже «Ъ».— Честно сказать, и врагу не хочешь пожелать того, что перенесли мы».

«Там до сих пор война»: почему жители освобожденной Курщины не могут вернуться домой Дома разграблены, дороги разбиты, в траве мины, в небе дроны — так живет сейчас курское... 12 июня 18:22

The New York Times в июле 2025 года опубликовала репортаж журналистки Нанны Хайтманн, которая в марте провела шесть дней в прифронтовых районах Курской области.

«Поля были усеяны тушами коров и свиней, а также телами мирных жителей и солдат», — писала она. В репортаже также приводятся заявления бойцов «Ахмата», которые упоминают, что местные встречали их «со слезами и объятиями».