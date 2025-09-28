Минобороны хочет ужесточить правила для «ограниченно годных». Что изменится для мобилизованных

Минобороны предложило расширить список заболеваний, при которых граждане с категорией «ограниченно годен» не смогут заключить контракт. Перечень увеличат с 26 до 35 пунктов: в него добавят, в частности, туберкулез, психические расстройства, болезни сердца и диабет. Проект проходит общественное обсуждение и после доработки поступит на согласование в ведомства.

Министерство обороны России разработало проект приказа, по которому список заболеваний, препятствующих заключению контракта для граждан с категорией «ограниченно годен», расширяется с 26 до 35 пунктов.

Документ опубликован на федеральном портале нормативных актов и сейчас проходит стадию общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. После доработки с учетом замечаний он будет направлен на согласование в профильные ведомства.

Как следует из текста проекта, теперь под ограничения подпадают, в частности, туберкулез, психические расстройства, эпилепсия, болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет (без уточнения типа). В Минобороны объясняют пересмотр правил необходимостью учесть медицинский опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а также уточнить юридические формулировки, связанные с заключением контрактов.

Что изменится

Проект расширяет диагнозы в разных системах и органах:

Включены заболевания и последствия травм век и глаз, добавлены вестибулярные расстройства, стойкое снижение слуха.



Новые пункты касаются патологии аорты, магистральных и периферических артерий, вен и лимфатических сосудов при умеренных нарушениях кровообращения и функций.



Контракт не смогут заключить лица с челюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и дефектами кистей, пальцев, стоп.



Усилены критерии по последствиям переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, поражениям костной системы, наличию инородных тел в черепе или головном мозге.

Отдельно в проекте предлагается установить четкий срок прекращения ежемесячных социальных выплат гражданам, призванным по мобилизации. Выплаты будут сохраняться до дня передачи служебных обязанностей при увольнении. Эта норма должна исключить двусмысленности и споры между военнослужащими и социальными органами.

Как было раньше

Приказ Минобороны № 506, подписанный 7 августа 2023 года, содержал 26 пунктов. Он определял, при каких заболеваниях граждане с категорией «ограниченно годен» не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. Документ утвердил министр обороны Сергей Шойгу, он вступил в силу 24 сентября 2023 года.

В пояснительной записке говорилось, что приказ необходим для уточнения медицинских требований к контрактной службе. В перечень были включены, среди прочего, ВИЧ-инфекция, гепатиты B и C, сахарный диабет I типа, сердечная недостаточность III степени, тяжелые психические расстройства, заболевания органов зрения и последствия инсультов. Приказ стал дополнением к постановлению правительства № 565 от 2013 года о военно-врачебной экспертизе.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Уже через месяц власти сообщили о завершении набора. Именно в этот период и появился приказ, уточняющий медицинские основания для заключения контрактов. Президент Владимир Путин в июне 2024 года подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации нет. По его словам, только в 2023 году более 300 тыс. россиян добровольно подписали контракты с Минобороны.