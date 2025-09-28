На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны хочет ужесточить правила для «ограниченно годных». Что изменится для мобилизованных

МО РФ хочет увеличить список болезней, запрещенных для контракта при мобилизации
Константин Михальчевский/РИА Новости
Минобороны предложило расширить список заболеваний, при которых граждане с категорией «ограниченно годен» не смогут заключить контракт. Перечень увеличат с 26 до 35 пунктов: в него добавят, в частности, туберкулез, психические расстройства, болезни сердца и диабет. Проект проходит общественное обсуждение и после доработки поступит на согласование в ведомства.

Министерство обороны России разработало проект приказа, по которому список заболеваний, препятствующих заключению контракта для граждан с категорией «ограниченно годен», расширяется с 26 до 35 пунктов.

Документ опубликован на федеральном портале нормативных актов и сейчас проходит стадию общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы. После доработки с учетом замечаний он будет направлен на согласование в профильные ведомства.

Как следует из текста проекта, теперь под ограничения подпадают, в частности, туберкулез, психические расстройства, эпилепсия, болезни сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет (без уточнения типа). В Минобороны объясняют пересмотр правил необходимостью учесть медицинский опыт, полученный в ходе специальной военной операции, а также уточнить юридические формулировки, связанные с заключением контрактов.

Что изменится

Проект расширяет диагнозы в разных системах и органах:

  • Включены заболевания и последствия травм век и глаз, добавлены вестибулярные расстройства, стойкое снижение слуха.
  • Новые пункты касаются патологии аорты, магистральных и периферических артерий, вен и лимфатических сосудов при умеренных нарушениях кровообращения и функций.
  • Контракт не смогут заключить лица с челюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и дефектами кистей, пальцев, стоп.
  • Усилены критерии по последствиям переломов позвоночника, костей туловища, верхних и нижних конечностей, поражениям костной системы, наличию инородных тел в черепе или головном мозге.

Отдельно в проекте предлагается установить четкий срок прекращения ежемесячных социальных выплат гражданам, призванным по мобилизации. Выплаты будут сохраняться до дня передачи служебных обязанностей при увольнении. Эта норма должна исключить двусмысленности и споры между военнослужащими и социальными органами.

Как было раньше

Приказ Минобороны № 506, подписанный 7 августа 2023 года, содержал 26 пунктов. Он определял, при каких заболеваниях граждане с категорией «ограниченно годен» не могут заключать контракт в период мобилизации, военного положения или военного времени. Документ утвердил министр обороны Сергей Шойгу, он вступил в силу 24 сентября 2023 года.

В пояснительной записке говорилось, что приказ необходим для уточнения медицинских требований к контрактной службе. В перечень были включены, среди прочего, ВИЧ-инфекция, гепатиты B и C, сахарный диабет I типа, сердечная недостаточность III степени, тяжелые психические расстройства, заболевания органов зрения и последствия инсультов. Приказ стал дополнением к постановлению правительства № 565 от 2013 года о военно-врачебной экспертизе.

Частичная мобилизация в России была объявлена 21 сентября 2022 года. Уже через месяц власти сообщили о завершении набора. Именно в этот период и появился приказ, уточняющий медицинские основания для заключения контрактов. Президент Владимир Путин в июне 2024 года подчеркнул, что необходимости в новой мобилизации нет. По его словам, только в 2023 году более 300 тыс. россиян добровольно подписали контракты с Минобороны.

