Армия

Россию атаковали 122 беспилотника. Военная операция, день 1295-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1295-й день
Сергей Мирный/РИА Новости
Ночью средства ПВО уничтожили 122 украинских беспилотника над Брянской, Воронежской, Белгородской, Курской, Орловской, Калужской, Рязанской, Нижегородской, Ростовской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря. Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе: недавно музыканта объявили в розыск на Украине. Конгрессмен Джо Уилсон призвал Дональда Трампа ввести санкции против РФ, так как страна якобы атакует союзника по НАТО — Польшу, сегодня там сбили некие дроны. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
10:11

В Ижевске задержали агента украинской разведки, который планировал убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия ОПК, сообщили в ФСБ.

10:02

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Польши оказались по меньшей мере восемь российских беспилотников.

09:54

Трамп не стал комментировать ситуацию о беспилотниках в Польше.

09:49

В Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК, готовившееся по заказу спецслужб Украины, рассказали в ФСБ.

09:37

В Красноармейске ВС РФ ведут бои в высотной застройке, сообщил глава ДНР Пушилин.

09:32

Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет:

«В результате детонации повреждены фасад и остекление».

09:14

⚡️В 07:10 Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, рассказали в МО.

09:12

09:01

⚡️Бельгия согласится на использование замороженных активов России стоимостью около €200 млрд, но только если ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times.

08:55

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова, рассказали в Росавиации.

08:46

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне нарушения воздушного пространства Польши некими «объектами» призвал союзников разрешить применять средства ПВО соседних стран для уничтожения БПЛА в небе над республикой:

«Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности».

08:44

Трамп заявил, что может провести беседу с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни:

«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе».

08:31

08:24

Конгрессмен Джо Уилсон призвал американского президента Дональда Трампа ввести санкции против РФ, так как страна якобы атакует союзника по НАТО — Польшу:

«Россия атакует союзника по НАТО — Польшу — с помощью иранских беспилотников-шахедов. <...> Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным нанести удар по России».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на территории страны рано утром уничтожили несколько беспилотников. Власти не уточнили, чьи они были. Варшава также не назвала модели обнаруженных БПЛА.

08:13

Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе. 13 июня на Украине ему предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории, а 1 июля объявили в розыск.

08:07

⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Брянской областью, 17 над Крымом, 12 над Воронежской областью, по 11 над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, девять над Орловской областью, пять над Калужской, три над Рязанской, по два над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один над Тульской, 15 над акваторией Черного моря.

08:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1295-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

