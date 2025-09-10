Россию атаковали 122 беспилотника. Военная операция, день 1295-й

В Ижевске задержали агента украинской разведки, который планировал убить одного из ведущих сотрудников российского предприятия ОПК, сообщили в ФСБ.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в воздушном пространстве Польши оказались по меньшей мере восемь российских беспилотников.
В Ижевске предотвратили убийство сотрудника предприятия ОПК, готовившееся по заказу спецслужб Украины, рассказали в ФСБ.
Украинские БПЛА атаковали здание правительства Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет:
«В результате детонации повреждены фасад и остекление».
⚡️В 07:10 Черноморский флот уничтожил украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря, рассказали в МО.
⚡️Бельгия согласится на использование замороженных активов России стоимостью около €200 млрд, но только если ЕС разделит юридические риски, пишет Financial Times.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Саратова, рассказали в Росавиации.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на фоне нарушения воздушного пространства Польши некими «объектами» призвал союзников разрешить применять средства ПВО соседних стран для уничтожения БПЛА в небе над республикой:
«Украина уже давно предлагает такой шаг. Его необходимо сделать ради коллективной безопасности».
Трамп заявил, что может провести беседу с Владимиром Путиным уже в ближайшие дни:
«Я не исключаю, что мы поговорим с Путиным на этой или следующей неделе».
Конгрессмен Джо Уилсон призвал американского президента Дональда Трампа ввести санкции против РФ, так как страна якобы атакует союзника по НАТО — Польшу:
«Россия атакует союзника по НАТО — Польшу — с помощью иранских беспилотников-шахедов. <...> Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным нанести удар по России».
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на территории страны рано утром уничтожили несколько беспилотников. Власти не уточнили, чьи они были. Варшава также не назвала модели обнаруженных БПЛА.
Рэпер Тимати посоветовал СБУ искать его в клубе. 13 июня на Украине ему предъявили обвинения по статье о нарушении порядка въезда на неподконтрольные Киеву территории, а 1 июля объявили в розыск.
⚡️Ночью средства ПВО уничтожили 21 украинский беспилотник над Брянской областью, 17 над Крымом, 12 над Воронежской областью, по 11 над Белгородской, Курской областями и Краснодарским краем, девять над Орловской областью, пять над Калужской, три над Рязанской, по два над Нижегородской, Ростовской и Тверской областями, один над Тульской, 15 над акваторией Черного моря.