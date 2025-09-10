Россию атаковали 122 беспилотника. Военная операция, день 1295-й

08:24

Конгрессмен Джо Уилсон призвал американского президента Дональда Трампа ввести санкции против РФ, так как страна якобы атакует союзника по НАТО — Польшу:

«Россия атакует союзника по НАТО — Польшу — с помощью иранских беспилотников-шахедов. <...> Я призываю президента Трампа ответить обязательными санкциями, которые разорят российскую военную машину и снабдят Украину оружием, способным нанести удар по России».

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что на территории страны рано утром уничтожили несколько беспилотников. Власти не уточнили, чьи они были. Варшава также не назвала модели обнаруженных БПЛА.