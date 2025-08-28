Стали известны подробности уничтожения украинского корабля «Симферополь»

Российские войска впервые поразили корабль ВМС Украины при помощи беспилотного морского дрона, или, как их еще называют, безэкипажного катера, и это только начало. Так военный обозреватель Виктор Литовкин прокомментировал «Газете.Ru» новость о потоплении украинского разведывательного корабля «Симферополь».

«Беспилотные морские дроны очень популярны среди ВСУ и достаточно давно находятся у них на вооружении. Украина часто направляла свои безэкипажные катера на Севастополь, Керчь и на Крымский мост. Российские войска научились перехватывать такие катера в Черном море и сейчас разработали ответ. Удар по кораблю «Симферополь» — это первый удачный случай применения российского беспилотного морского дрона. Однако я уверен, что ВС РФ продолжат развивать эти технологии», — заявил военный обозреватель.

Литовкин добавил, что подобные безэкипажные катера могут атаковать не только корабли и суда, которые находятся в море, но и береговые сооружения и порты, что открывает много новых возможностей для ведения боя.

28 августа Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие с помощью быстроходного безэкипажного катера в устье реки Дунай нанесли поражение среднему разведывательному кораблю «Симферополь» ВМС Украины. Позже представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук признал факт поражения корабля.

