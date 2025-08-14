«Ущерб колоссален». Россия сорвала производство украинских ракет «Сапсан»

В ФСБ сообщили, что Россия сорвала планы Украины по созданию ракет «Сапсан»

Минобороны России сообщило об уничтожении ключевых предприятий Украины, задействованных в производстве ракетного комплекса «Сапсан». Кроме того, ФСБ опубликовала перехваты переговоров украинских военных инженеров о производстве ракет и проблемах безопасности. Подробнее об этой операции — в материале «Газеты.Ru».

Украинский «Сапсан» мог долететь до Москвы

Российские военные при участии сотрудников спецслужб сорвали разработку украинского оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Сапсан», который предназначался для ударов по России.

«Установлено, что при финансовой поддержке и содействии специалистов одной из стран Западной Европы <...> осуществлена разработка и развернуто производство ОТРК среднего радиуса действия «Сапсан», — заявили в ФСБ.

Целями стали Павлоградский химический завод, который производил и хранил твердое топливо для «Сапсана», Павлоградский механический завод, занимавшийся сборкой ракет и боевых частей ОТРК, а также Шосткинский завод «Звезда» и Государственный НИИ химических продуктов, где производилось ракетное топливо.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален», — заверили в ФСБ.

Также ФСБ показала карту регионов России, куда могла долететь украинская ракета «Сапсан».

Ракеты «Сапсан» могли поражать цели на расстоянии 500−750 км. При запуске с территории Украины в зону поражения попадали бы Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир и другие населенные пункты.

Позднее Телеканал RT опубликовал полученные ФСБ записи разговоров сотрудников ВПК Украины, которые обсуждали производство компонентов ракетного комплекса «Сапсан».

На одной из записей сотрудники предприятия обсуждают контракт на производство ракетного комплекса. На другой они говорят о провалившихся мерах безопасности на Павлоградском заводе. Помимо прочего упоминается сотрудник, которому отменили бронь от мобилизации.





Серийное производство

В июне британская газета The Times со ссылкой на главу офиса президента Украины Андрея Ермака сообщила, что Киев запустил ОТРК «Сапсан» в серийное производство.

«Дела идут очень хорошо. Думаю, мы сможем неоднократно удивить наших врагов», — заявил Ермак.

О серийном производстве ОТРК «Сапсан» также заявлял и Владимир Зеленский.

При этом еще в 2024 году Вооруженные силы России сообщали об уничтожении цехов, где производились компоненты для ракет «Гром-2», которые используются и в украинском «Сапсане».

История создания ОТРК «Сапсан»

Попытки создать собственный ОТРК Украина предпринимала с середины 1990-х. В 1994 году на базе КБ «Южное» стартовал проект «Борисфен», но к 2003 году работы были прекращены. Новый контракт на «Сапсан» заключили в 2006 году, по нему планировалось заменить устаревший советский комплекс «Точка-У» современным аналогом российского «Искандера».

Проект финансировался из госбюджета, в 2008 году подготовили эскизный проект и технико-экономическое обоснование, утвержденное в 2009 году. Однако затем проект и его финансирование снова были заморожены.

Работы возобновились в 2012 году, но уже в 2013-м минобороны Украины снова остановило их, сославшись на неэффективное расходование средств. На тот момент в рамках работ по созданию нового ОТРК было освоено более 200 млн гривен.

После того как в состав России вернулся Крым, а в Донбассе начался вооруженный конфликт, КБ «Южное» снова предложило вернуться к проекту.

В 2015 году работы возобновили под названием «Гром-2». В 2018 году был представлен ходовой макет на шасси Харьковского КБ машиностроения, а в августе того же года он участвовал в параде ко Дню независимости Украины. Тогда же прошли первые заводские испытания. Украинский портал «Милитарный» оценил в 2020 году дальнейшее завершение проекта в дополнительные $300 млн.

В феврале 2021 года министр обороны Андрей Таран заявил о 80% готовности ОТРК и формировании опытной батареи из двух пусковых установок, двух транспортно-заряжающих машин и двух пунктов управления. Однако в июне 2023 года глава Западноукраинского союза оборонно-промышленных предприятий Игорь Кроль назвал эти оценки завышенными. По информации «Фокус.ua», к программе вернулись весной 2022 года. В ноябре 2023 года начальник Главного управления Ракетных войск и артиллерии генерал Сергей Баранов подтвердил, что комплекс существует и проходит дальнейшее совершенствование.

По разным данным, дальность поражения ОТРК «Сапсан» составляет от 280 км до 500-700 км. Комплекс использует твердотопливные одноступенчатые баллистические ракеты длиной 7 метров и со стартовым весом в 3,5 т.