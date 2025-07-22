Не любил Россию, угрожал захватить Калининград. В Польше скончался генерал Скшипчак

В Польше скончался бывший командующий сухопутными войсками Вальдемар Скшипчак, сообщили в министерстве обороны страны. Генерал был известен русофобскими взглядами, а также резонансными высказываниями о принадлежности Калининградской области и возможности ее захвата в случае военного конфликта России и НАТО.

Отставной генерал польской армии, экс-командующий сухопутными войсками страны Вальдемар Скшипчак скончался в возрасте 69 лет. О его смерти сообщил в соцсети X глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы получили печальное известие о смерти генерала Вальдемара Скшипчака», — написал он.

По словам главы оборонного ведомства, для Варшавы это «огромная потеря». Он поблагодарил Скшипчака «за тысячи подготовленных солдат, за то, что он руководил ими дома и на боевых заданиях» и заявил, что «профессионализм, преданность Родине, патриотизм — эти слова приходят на ум, когда мы вспоминаем господина генерала».

Похожее мнение высказал министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк.

«Патриот и прирожденный командир. Он любил армию, а солдаты любили его», — написал он в соцсети X.

Причина смерти генерала не названа. В польских СМИ отмечается, что он скончался после продолжительной болезни.

Чем известен Скшипчак

В нашей стране генерал Скшипчак известен, прежде всего, своими яркими антироссийскими высказываниями в прессе.

Так, в апреле 2019 года в интервью изданию Wirtualna Polska он заявил, что Запад может нанести по России ядерный удар . По его словам, Вашингтон был готов задействовать ядерное оружие, чтобы «остановить Красную армию на территории Польши». Генерал уточнил, что такие планы «на случай российской агрессии» существуют и сегодня, а «в военном отношении это наиболее разумно».

В марте 2021 года в материале для Defence 24 военачальник рассматривал возможность войны НАТО и России в балтийском регионе. По его словам, российская армия сможет за два-четыре дня захватить страны Балтии при поддержке кораблей Балтийского флота. При этом он подчеркивал, что на тот момент по сравнению с войсками НАТО Россия представляла собой крупного противника, а Калининградская область, по его мнению, служила военным плацдармом и «воротами, ведущими в Балтийское море и на Польскую низменность, через которые проходит путь в Центральную и Западную Европу».

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Год спустя, в марте 2022-го, в интервью изданию Do Rzeczy Скшипчак заявил, что Варшаве необходимо поднять вопрос о принадлежности Калининградской области, которую, по его словам, с 1945 года «оккупировала Россия» — в то время как она могла бы отойти Польше.

«Теперь стоило бы упомянуть об этих землях, как о когда-то завоеванных. Калининградская область, на мой взгляд, является частью польской территории. Мы имеем право претендовать на ту территорию, которую оккупирует Россия», — сказал Скшипчак.

Он также заявил, что российский эксклав «не имеет военного значения», и подчеркнул, что Калининградская область «никогда не была русской и исторически принадлежала Пруссии и Польше».

Как Калининградская область вошла в состав СССР В соответствии с Потсдамским соглашением, заключенным по итогам Второй мировой войны между странами-победителями (СССР, США и Великобританией) северная часть Восточной Пруссии была передана Советскому Союзу и вошла в состав РСФСР, а оставшаяся часть (примерно две трети территории) стала частью Польши. В 1946 году Кенигсберг был переименован в Калининград, соответствующее название получила и область.

Зимой 2024 года в разговоре с Rzeczpospolita Скшипчак вновь назвал Калининградскую область «оккупированной территорией» и заявил, что в случае конфликта НАТО и России она будет ликвидирована.

«Будущим для Кенигсбергской области в случае конфликта между НАТО и Россией будет ликвидация этой оккупированной Россией территории. Никто не позволит пойти на поводу у России и оставить Калининградскую область с российскими войсками в своей зоне ответственности», — заявил он.

Пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Лысков тогда сказал, что жителям Калининградской области нечего бояться, она находится под надежной защитой Балтийского флота.

Схожее заявление сделал недавно губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, призвавший жителей не реагировать на заявления недружественных стран-соседей в отношении региона.