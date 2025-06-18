«Жертвы и разрушения невелики». Что не так с заявлением Ирана о контроле над небом Израиля?

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что добился полного контроля над небом Израиля. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок объяснил, почему подобные заявления Тегерана об успехах преждевременны.

«Сегодняшний ракетный удар продемонстрировал, что мы достигли полного контроля над небом оккупированных территорий (Израиля), жители которых стали абсолютно беззащитными перед ракетными ударами Ирана», – заявили в КСИР.

Действительно, в ходе последних ударов по Израилю со стороны Ирана применялись баллистические ракеты Fattah-2, которые, по заявлению Тегерана, «неоднократно преодолевали израильскую противовоздушную оборону». В Иране Fattah-2 считается гиперзвуковым оружием, скорость ракеты, по заявлением разработчиков, может достигать М-15. Вес боевой части этого изделия составляет 200 кг, дальность стрельбы – 1 500 км.

Однако судить о результатах применения ракет Fattah-2 (а равно как и всех остальных иранских изделий) можно пока только предположительно. Для того чтобы сделать какие-либо даже предварительные выводы, надо заполнить следующую таблицу: запущено ракет Ираном (всего); из них обнаружено средствами разведки Израиля и выдано целеуказание противоракетным комплексам (ПРК); обнаружено и захвачено на сопровождение целей собственно ПРК; проведено боевых стрельб; поражено баллистических целей; общий расход противоракет; пропущено целей (и по каким причинам). Пока этих данных нет, говорить об успехах (либо промахах) одной из сторон конфликта несколько преждевременно.

Пока только совершенно очевидно, что часть оперативно-тактических баллистических ракет Ирана система противовоздушной/противоракетной обороны Израиля пропускает. Причем неизвестно, какую именно конкретно, и как это выражается в цифрах и процентах.

Вполне возможно, что на первых порах конфликта это связано с тем, что плотность ударов ОТБР оперативно-тактические баллистические ракеты Ирана (то есть количество целей в минуту) превышала расчетную плотность обработки информации и выдачи целеуказаний АСУ ПРО Израиля противоракетным комплексам. Однако, несмотря на несколько сотен запущенных ракет, жертвы и разрушения на территории Израиля хотя и есть, но далеко не так велики, как представляют их в Тегеране.

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А вот интенсивность ракетных ударов (общее количество изделий в очередном налете) со стороны Ирана по объектам на территории Израиля с каждым днем конфликта заметно снижается.

И это связано с тем, что господством в воздухе обладают как раз военно-воздушные силы Израиля, а не иранские ВВС и КСИР. Средства противовоздушной обороны Исламской Республики поражены и подавлены в полном объеме, и самолеты Израиля практически беспрепятственно выполняют свои боевые задачи в воздушном пространстве Ирана и методично выбивают из строя ракетные пусковые установки. С каждым днем их становится все меньше и меньше, и недалек тот момент, когда со стороны Ирана будут отмечаться разве что одиночные пуски баллистических ракет по объектам на территории Израиля.

Термин «полный контроль над небом» (формулировка Ирана), скорее, выражение политологического характера и к оперативному искусству Военно-воздушных сил отношения никакого не имеет. Вооруженные силы Ирана (и КСИР в том числе) ни одну из важнейших задач по завоеванию господства в воздухе в этом конфликте даже, что называется, в первом приближении, не выполнили. А к таковым задачам, как минимум, относятся поражение авиационных и противовоздушных/противоракетных группировок противника (а также систем управления ими), разрушение важных объектов тылового обеспечения авиации противника.

Поэтому заявления КСИР о «полном контроле над небом Израиля» носит исключительно пропагандистский характер и с действительностью никак не соотносится.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).