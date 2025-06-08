Поврежденные дома, пожар на заводе и восемь пострадавших: последствия атаки ВСУ на регионы РФ

Средства ПВО за ночь сбили над российскими регионами 61 беспилотник ВСУ. Украинская армия атаковала Московский регион — один из БПЛА упал в Раменском, из-за удара пострадала 75-летняя женщина. Еще два человека получили ранения в результате атаки дронов на Тульскую область, где загорелся завод «Азон». Днем 8 июня ВСУ также атаковали парковку продуктового магазина в селе Никольское Белгородской области, власти сообщили о пяти пострадавших. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атака на Подмосковье

В Раменском в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала 75-летняя женщина , ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, дрон был сбит средствами ПВО в районе деревни Соколово-Хомьяново, после чего его обломки упали на территорию СНТ «Малиновка». Повреждения получили три садовых дома .

Кроме этого, с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников. БПЛА сбили в Домодедово, Подольске, Истре, Рузе, Одинцово, Можайске и Наро-Фоминске. По данным Минобороны РФ, после 9:00 над Московским регионом уничтожили еще два дрона.

Из-за атаки беспилотников ограничения вводились в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в калужском Грабцево.

«В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено», — заявил Воробьев.

Губернатор Подмосковья добавил, что на все места падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий.

Москву и область атаковали беспилотники: двое ранены, поврежден дом В результате ночного налета беспилотников на Москву и область были ранены двое человек, поврежден... 07 июня 15:13

ВСУ уже второй день атакуют Московский регион с помощью беспилотников. В результате атаки в ночь на 7 июня в Истринском районе Подмосковья пострадали два человека. Также были повреждены крыша и стена частного дома, хозпостройки и автомобиль.

Атаки на Тульскую и Орловскую области

Кроме этого, в ночь на 8 июня украинские беспилотники совершили налет на Тульскую область. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев, в результате атаки начался пожар на территории комбината «Азот» . Эту информацию впоследствии подтвердил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. <…> По предварительной информации, пострадали два человека , их жизни вне опасности», — сообщил он в своем Telegram-канале.

В Орловской области в результате атаки были повреждены три жилых дома, а также участок газопровода.

Всего в России за ночь уничтожили 61 дрон ВСУ над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Московской областями, а также над Крымом.

Атака на Белгородскую область

Днем 8 июня ВСУ с помощью беспилотников также атаковали парковку продуктового магазина в селе Никольское Белгородской области. Telegram-канал Baza сообщил, что в результате удара один человек погиб, еще семеро пострадали.

При этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о пятерых пострадавших . О погибших глава Белгородской области не упоминал.

«Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам. Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 г. Белгорода», — уточнил Гладков.

По его словам, от детонации на парковке загорелся легковой автомобиль —огонь ликвидировали пожарные. Кроме того, осколками были посечены четыре транспортных средства. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.