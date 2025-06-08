Поврежденные дома, пожар на заводе и восемь пострадавших: последствия атаки ВСУ на регионы РФ

Атака на Подмосковье
В Раменском в результате атаки беспилотника ВСУ пострадала 75-летняя женщина, ее госпитализировали. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По его словам, дрон был сбит средствами ПВО в районе деревни Соколово-Хомьяново, после чего его обломки упали на территорию СНТ «Малиновка». Повреждения получили три садовых дома.
Кроме этого, с 23:00 7 июня до 09:00 8 июня в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников. БПЛА сбили в Домодедово, Подольске, Истре, Рузе, Одинцово, Можайске и Наро-Фоминске. По данным Минобороны РФ, после 9:00 над Московским регионом уничтожили еще два дрона.
Из-за атаки беспилотников ограничения вводились в московских аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский, а также в калужском Грабцево.
«В результате атаки в Истре повреждены фасад и остекление жилого дома. Кроме инцидента в Раменском, пострадавших среди жителей нет, угрозы для объектов критической инфраструктуры также не выявлено», — заявил Воробьев.
Губернатор Подмосковья добавил, что на все места падения дронов оперативно прибыли экстренные службы, которые сразу приступили к ликвидации последствий.
ВСУ уже второй день атакуют Московский регион с помощью беспилотников. В результате атаки в ночь на 7 июня в Истринском районе Подмосковья пострадали два человека. Также были повреждены крыша и стена частного дома, хозпостройки и автомобиль.
Атаки на Тульскую и Орловскую области
Кроме этого, в ночь на 8 июня украинские беспилотники совершили налет на Тульскую область. Как сообщал Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев, в результате атаки начался пожар на территории комбината «Азот». Эту информацию впоследствии подтвердил губернатор региона Дмитрий Миляев.
«В результате падения БПЛА произошло возгорание на новомосковском «Азоте». Горение ликвидировано. Превышений допустимых уровней загрязняющих веществ не зафиксировано. <…> По предварительной информации, пострадали два человека, их жизни вне опасности», — сообщил он в своем Telegram-канале.
В Орловской области в результате атаки были повреждены три жилых дома, а также участок газопровода.
Всего в России за ночь уничтожили 61 дрон ВСУ над Брянской, Белгородской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Московской областями, а также над Крымом.
Атака на Белгородскую область
Днем 8 июня ВСУ с помощью беспилотников также атаковали парковку продуктового магазина в селе Никольское Белгородской области. Telegram-канал Baza сообщил, что в результате удара один человек погиб, еще семеро пострадали.
При этом губернатор региона Вячеслав Гладков заявил о пятерых пострадавших. О погибших глава Белгородской области не упоминал.
«Пострадали пять человек, среди них двое бойцов самообороны и один из подразделения «Орлан», которые в момент повторной атаки оказывали помощь гражданским лицам. Троим мужчинам сотрудники скорой оказали медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации они отказались. Двое пострадавших проходят обследование в городской больнице №2 г. Белгорода», — уточнил Гладков.
По его словам, от детонации на парковке загорелся легковой автомобиль —огонь ликвидировали пожарные. Кроме того, осколками были посечены четыре транспортных средства. В здании повреждены кровля, фасад и остекление.