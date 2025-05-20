«Жнец» идет на посадку: эра беспилотников Reaper подходит к концу

Эпоха американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper подходит к концу. Эти БПЛА уязвимы даже для устаревших систем ПВО, пишет издание Business Insider. Почему господству «Жнецов» пришел конец, какие дроны придут им на смену и при чем тут специальная военная операция России на Украине — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

В вооруженных конфликтах с иррегулярными формированиями, основным средством противовоздушной обороны, среди которых были пулеметы Калашникова и ПЗРК, БПЛА MQ-9 Reaper был страшным оружием. Однако его господству в небе, похоже, пришел конец. Об этом пишет Business Insider (BI).

Вооруженный ракетами и способный находиться в воздухе в течение почти суток, MQ-9 Reaper («Жнец», намек на выражение Grim Reaper — «мрачный жнец», то есть смерть) и его предшественник MQ-1 Predator («Хищник»), в свое время стали символами наступившей эпохи беспилотной авиации.

Однако эра боевого применения БПЛА класса MALE (Medium Altitude Long Endurance, БПЛА дальнего радиуса действия для полетов на средних высотах — 4500-14 000 м), очевидно, завершается . Небо, как пишет Business Insider, уже не так благоприятно для MQ-9 Reaper.

Созданный компанией General Atomics MQ-9 Reaper отличается немалыми размерами и весом. К примеру, размах крыльев аппарата достигает 25 метров, а максимальный взлетный вес составляет 4760 кг. Крейсерская/максимальная скорость аппарата – 250/400 км/час, дальность полета — 1900 км. Стоимость тоже весьма и весьма впечатляет — $30 млн.

Подобный аппарат весьма страшен при ударах по партизанским отрядам, которые не видят и не слышат «Жнеца» и никак не могут ему противодействовать. Например, с сентября 2007 года по июль 2008 года MQ-9 совершили 480 боевых вылетов в Афганистане общей продолжительностью более 3800 часов.

Однако если противник обладает развитыми системами радиолокационной разведки, зенитного ракетного и авиационного прикрытия, то MQ-9 Reaper представляет собой просто идеальную для поражения ЗРК и истребителем цель с его размерами, относительно малой скоростью и практически нулевой маневренностью. И практика последних лет это только подтверждает.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Поэтому многие специалисты на Западе задаются вопросом: может, прекратить уже закупать дорогостоящие БПЛА класса MALE типа Reaper (или их аналогов типа MQ-1C Grey Eagle («Серый орел»)? По их мнению, лучше приобретать более мелкие и дешевые беспилотники, которые не так накладно потерять в ходе боевых действий.

К слову говоря, Сухопутные войска ВС США не так давно заявили, что не будут закупать устаревшие беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle в рамках предстоящей масштабной модернизации вооружения.

С октября 2023 года повстанцы-хуситы сбили над Йеменом по меньшей мере 15 БПЛА MQ-9 Reaper, семь из которых были уничтожены в марте и апреле 2025 года. В долларовом исчислении потери для США составляют более $500 млн .

«Жнецов» посбивали бы гораздо больше, если бы хуситы располагали современной системой ПВО со всеми ее необходимыми компонентами. Однако у йеменских повстанцев в лучшем случае устаревшие ЗРК С-75 (по классификации НATO — SA-2 Guideline) и ЗРК 2К12 «Куб» (по классификации НАТО — SA-6 Gainful), или их иранские аналоги, изготовленные в 1960-х годах.

Во время войны на Украине БПЛА ВСУ турецкого производства TB2 Bayraktar, вооруженные противотанковыми ракетами с лазерным наведением, на первом этапе боевых действий показали некоторые результаты. Но затем десятки TB2 были уничтожены после того, как были задействованы российские средства ПВО, и «Байрактар» исчез из украинского неба. Аналогичным образом израильские беспилотники «Гермес» стали жертвами зенитных управляемых ракет «Хезболлы».

Проведенные в ходе конфликта на Украине западными аналитиками оценки показывают, что та цена, при которой БПЛА становится пригодным для ведения хотя бы разведки, составляет ниже $200 тыс. Но уж никак не $30 млн (MQ-9 Reaper) или $5 млн (TB2 Bayraktar).

Это создает более чем реальную проблему «эффективность-стоимость». К примеру, полчища дешевых одноразовых беспилотных летательных аппаратов (FPV) стали доминирующим оружием в войне на Украине, парализуя смелые маневры пехоты и практически вытесняя боевые бронированные машины с поля боя.

Это коммерческие беспилотники массового производства, которые могут быть использованы для выполнения самых разнообразных боевых задач, относительно недороги. Их стоимость оценивается разве что в сотни долларов за единицу. Большинство из них имеют ограниченную грузоподъемность, высоту полета и радиус действия. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы перевести вооруженную борьбу в совершенно новое качество.

На другом конце спектра классификации БПЛА находится стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk (класс HALE, High Altitude Long Endurance, БЛА дальнего радиуса действия для полетов на больших высотах, более 14 000 м). Этот аппарат, разработанный компанией Teledyne Ryan Aeronautical, размером с авиалайнер и ценой в $200 млн.

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В январе 2012 года ВВС США решили прекратить закупку RQ-4 Global Hawk в модификации Block 30. Принятые на вооружение ранее аппараты запланировано перевести в резерв. Причиной такого решения стало их дорогостоящее обслуживание, значительно превышающее затраты на эксплуатацию самолетов стратегической разведки U-2R/TR-1 — «Dragon Lady».

Но если RQ-4 Global Hawk принял бы участие в боевых действиях и вошел в зону поражения ЗРК С-400 «Триумф», то не приходится сомневаться, что тихоходный (637 км/час) огромный аппарат (размах крыльев 35 метров) был бы уничтожен первой же ракетой в очереди.

Возникает вопрос – а каково же будущее БПЛА классов HALE и МALE в вооруженных конфликтах XXI века? Есть основания полагать, что оно все же есть. Для этого беспилотники подобного типа должны быть выделены в отдельный род войск, сведены в полки и бригады, оснащены крылатыми ракетами воздушного базирования большой дальности, а их боевое применение должно исключать заход в зоны поражения зенитных ракетных систем большой дальности вероятного противника. В этом случае они наверняка могут показать свою высокую эффективность.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).