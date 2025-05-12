Восток «умыл» Запад. Что показал масштабный воздушный бой 125 истребителей

ВВС Индии и Пакистана 7 мая провели воздушное сражение, ставшее одним из самых масштабных и продолжительных в новейшей истории реактивной авиации. Какие истребители участвовали в бою, кого можно считать победителем этого сражения и военные разработки какой страны понесли существенные репутационные потери — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Как сообщало CNN со ссылкой на источник в пакистанских спецслужбах, в общей сложности 125 истребителей сражались более часа. В ходе воздушного сражения самолеты ни Индии, ни Пакистана не пересекали государственные границы обеих стран, а вели боевые действия на дальностях, иногда превышающих 150-160 км.

Со стороны ВВС Индии в сражении приняли участие истребители Dassault Rafale, оснащенные управляемыми ракетами класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor разработки концерна MBDA с активной радиолокационной ГСН (головкой самонаведения).

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Это изделие предназначено для поражения маневренных целей на большой дальности. Meteor имеет дальность стрельбы до 200-300 км и может поражать цели, маневрирующие с перегрузками до 11g. При этом скорость ракеты на конечном участке траектории достигает М-4. Масса осколочно-фугасной боевой части Meteor достигает 25 кг.

Ракета Meteor до воздушного сражения над Индостаном считалась одной из самых эффективных ракет класса «воздух-воздух». Ничего подобного в серийном производстве, как заявляют разработчики, ни в одной стране мира нет. Однако китайские ракеты «воздух-воздух» типа PL-15E в состоявшемся над Индостаном воздушном бою существенно подкорректировали это мнение.

В сражении с индийской стороны также принимали участие многофункциональные истребители Су-30МКИ. Можно предположить, что управление подразделениями истребителей ВВС Индии осуществлялось с бортов самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО и У) ERJ-145 или A-50E.

Со стороны ВВС Пакистана в воздушном бою приняли участие многоцелевые истребители поколения 4++ Chengdu (Чэнду) J-10CE. Эта передовая боевая машина разработана и производится китайской компанией Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG).

close Многоцелевые истребители Chengdu J-10 пилотажной группы китайских ВВС «1 августа» на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defense Show в Эр-Рияде Нина Падалко/РИА Новости

J-10CE в воздушном сражении над Индостаном впервые применил китайские дальнобойные ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E. Экспортный вариант PL-15E был представлен на авиасалоне в Чжухае еще в 2021 году. Дальность стрельбы этого изделия составляет 200-300 км (у экспортного варианта несколько меньше).

Кроме J-10CE, в этом бою принимали участие истребители JF-17 Thunder. Китайский JF-17 Block 3 представляет собой одну из четырех модификаций самолетов четвертого поколения, в производстве которого использовались многие технологии, разработанные для истребителя J-20 (его поставки ВВС НОАК начались в 2016 году).

Результатом воздушного сражения стали пять сбитых истребителей ВВС Индии: 3 Rafale, 1 Mirage 2000, 1 МиГ-29 и 1 Су-30МКИ . Считается, что в ходе боевых действий истребитель Chengdu (Чэнду) J-10CE с ракетами PL-15E показал свое безусловное превосходство над французскими истребителями Dassault Rafale и ракетами Meteor разработки концерна MBDA.

Иными словами, китайский самолет и управляемые ракеты класса «воздух-воздух» Поднебесной продемонстрировали в этом бою высокие боевые качества. Многофункциональный истребитель Dassault Rafale понес существенные репутационные потери и подтвердил вечную истину — главный и единственный экзамен для любого оружия — только война, а отнюдь не рекламные проспекты и заявления разработчиков.

Крупнейший бой в новейшей истории: Индия и Пакистан провели масштабное воздушное сражение Между Пакистаном и Индией произошел один из крупнейших в новейшей истории воздушных боев... 08 мая 19:14

По результатам воздушного боя над Индостаном складывается упорное впечатление, что Восток основательно «умыл» Запад.

На Западе уже заговорили о необходимости модернизации ракет класса «воздух-воздух» большой дальности Meteor. В свою очередь, Пентагон и его подрядчики занимаются разработкой перспективной ракеты «воздух-воздух» AIM-260 JATM (Joint Advanced Tactical Missile, «Единая передовая тактическая ракета»). JATM рассматривается как прямой ответ на передовые иностранные разработки, такие как российская ракета Р-37 или китайская PL-15.

В заключение следует отметить, что на данном этапе Индия не подтвердила, что были потеряны какие-либо самолеты национальных военно-воздушных сил.