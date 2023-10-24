Могла ли Россия украсть у США «супер-пупер» ракету?

Россия якобы украла у американцев чертежи «супер-пупер» ракеты, заявил Дональд Трамп на митинге сторонников в штате Нью-Гемпшир. О каком именно оружии может идти речь и почему это заявление выглядит как предвыборный шум, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

«Вы знаете, что Россия украла супер-пупер-ракету, такие летают супербыстро. Они украли в период администрации Барака Обамы. Украли чертежи, засекреченные, и построили ее», — сказал Дональд Трамп.

Что за «супер-пупер» ракета?

При этом экс-президент США не уточнил, о какой именно системе идет речь. Попробуем сделать это за него. По всей видимости, Дональд Трамп имел в виду гиперзвуковую крылатую ракету (ГЗКР) воздушного базирования типа AGM-183A ARRW. Как ранее писала «Газета.Ru», 9 декабря 2022 года у побережья Южной Калифорнии состоялись первые успешные испытания AGM-183A ARRW производства корпорации Lockheed Martin. Гиперзвуковая крылатая ракета была запущена с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, приписанного к 412-му испытательному крылу, пункт постоянного базирования — авиабаза ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Прототип ГЗКР был сброшен с бомбардировщика, затем запустился твердотопливный двигатель, и изделие быстро разогналось до более чем пятикратной скорости звука. Ракета выполнила запланированную программу полета и на конечном участке траектории была подорвана в воздухе. По словам представителей ВВС США, первые результаты телеметрии показывают, что все цели испытаний были достигнуты.

Очередные испытания прототипа AGM-183A ARRW состоялись 13 марта этого года. Полет прошел неудачно. По сути дела, этот неуспешный пуск отбрасывает разработку гиперзвукового оружия в США на рубежи 2021 года — все три теста ГЗКР в тот период оказались провальными.

Перспективное американское изделие получило название ARRW (Air-launched Rapid-Response Weapon), что можно перевести как «Оружие быстрого реагирования воздушного базирования».

Поэтому нельзя исключать, что американская гиперзвуковая крылатая ракета AGM-183A ARRW является именно тем изделием, которое президент США Дональд Трамп называл «супер-пупер» ракетой.

В феврале 2020 года, будучи главой Белого дома, Трамп сказал: «У нас есть сверхбыстрые ракеты — огромное количество сверхбыстрых ракет. Мы называем их «сверхбыстрыми», поскольку они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычных ракет. Нам это нужно, потому что, опять же, они есть у России».

А в мае того же года Дональд Трамп заявил: «У нас нет выбора, мы должны сделать это по отношению к противникам, которые у нас есть сегодня», упомянув при этом Китай и Россию. При этом глава Белого дома добавил: «Я называю это супер-пупер ракетой». Он сказал, что «слышал», что она летает в 17 раз быстрее, чем любая другая ракета США.

Американское издание The Drive еще в 2020 году со ссылкой на военно-воздушные силы США сообщило, что гиперзвуковая крылатая ракета (ГЗКР) AGM-183A ARRW будет летать со средней скоростью от 5000 до 6000 миль в час (примерно от 8 до 9,5 тыс. км/ч) — это от 6,5 до 8 Махов. Ей потребуется всего 10-12 минут, чтобы поразить объект противника на расстоянии 1600 км.

Конструктивно ARRW представляет собой ракету, состоящую из твердотопливного ускорителя и планирующего боевого блока (без двигателя). После достижения определенной скорости и высоты ускоритель завершает работу, а клиновидный планирующий боевой блок продолжает движение к цели с гиперзвуковой скоростью.

Приблизительные тактико-технические характеристики конкурента AGM-183A ARRW — российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» выглядят следующим образом: дальность стрельбы (по разным источникам) — от 400 до 1000 км, длина изделия — 8-10 м, скорость — М-8 и более, вес боевой части — 300-400 кг. Проведенные испытательные пуски подтвердили уникальные возможности данной ракеты по дальности и точности стрельбы, а также гиперзвуковой скорости ее полета. «Циркон» является первой в мире гиперзвуковой противокорабельной ракетой. В августе 2022 года она принята на вооружение.

Несостыковки в заявлении Трампа

Теперь разберемся с гипотетической кражей чертежей AGM-183A ARRW российской разведкой. Как известно, экс-президент США Дональд Трамп человек импульсивный, быстро меняющий свою точку зрения на те или иные вопросы и не всегда задумывающийся о логике своих заявлений и причинно-следственных связях.

Компания Lockheed Martin получила контракт на разработку ГЗКР AGM-183A в 2018 году. Первый испытательный полет, в котором в качестве носителя ARRW использовался стратегический бомбардировщик B-52H, состоялся в июне 2019 года на авиабазе ВВС США Эдвардс в Калифорнии.

Напомним, Дональд Трамп был президентом США с 20 января 2017-го по 20 января 2021 года. А компания Lockheed Martin приступила к разработке «супер-пупер» ракеты через год после избрания Трампа президентом США. Возникает вопрос – а при чем тут Барак Обама? И какие чертежи могла выкрасть российская разведка в годы его президентства, если разработка ГЗКР этого типа тогда еще и не начиналась.

Есть в выступлении Дональда Трампа перед своими сторонниками в штате Нью-Гемпшир и еще одна логическая неувязка. В Соединенных Штатах постоянно подчеркивают, что Россия и Китай опережают США в разработке гиперзвукового оружия. К примеру, в ноябре прошлого года вице-адмирал ВМС США Джонни Вулф утверждал: «Нам срочно надо наверстать упущенное: Москва и Пекин впереди нас».

Но если Соединенные Штаты отстают в разработке ГЗКР, то тогда какой смысл красть чертежи ракет у аутсайдеров этой гонки, да еще и изделий, которые на данном этапе так пока и не летают?

Вот этого Дональд Трамп в своей речи в Нью-Гемпшире так и не объяснил. Наконец, по этапам разработки, испытаний и принятия на вооружение ГЗКР в США и России даты решительно не совпадают.

К тому же о гипотетической краже чертежей «супер-пупер» ракеты Дональду Трампу стало известно только сейчас, в Нью-Гемпшире. До этого, начиная с 20 января 2017 года (старта его президентства) он об этой проблеме был, что называется, ни сном, ни духом. Почему в тот период не забил тревогу?

Безусловно, промышленный шпионаж в мире пока никто не отменял. Но даже похищенные гипотетические чертежи сегодня могут мало способствовать серийному производству перспективного вооружения. Для этого вместе с чертежами надо красть технологии, предприятия, оборудование, специалистов. Так что заявления Дональда Трампа представляют собой скорее сотрясения воздуха, чем отражение реального положения дел.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).