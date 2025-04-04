«Трамп надавит на Москву и Киев». Будет ли «пасхальное перемирие» на Украине?

Администрация Белого дома резко активизировала усилия, чтобы прекращение огня в зоне специальной военной операции стало очевидным фактом. Насколько это достижимо, пойдет ли ВСУ на новое контрнаступление и какое значение для переговоров имеют занятые ВСУ российские территории — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Переговоры и консультации (причем достаточно интенсивные) по вопросу завершения конфликта на Украине между Вашингтоном, Москвой и Киевом идут уже давно. Никакой достоверной информации по этому поводу в публичное пространство не попадает. Утечки исключены по определению. То, что некоторыми аналитиками подается как самые достоверные инсайды, — не более чем спекуляции и вымыслы (особенно решение сугубо территориальных вопросов).

Несомненно только одно — президент США Дональд Трамп твердо намерен добиться прекращения огня к 20 апреля — православной, католической и протестантской Пасхе, тем более что следующее совпадение подобных дат произойдет в 2028 году, затем в 2031 и 2034 годах, после чего наступит длительный перерыв до 2087 года.

Давление США

Нравится нам это или нет — реальными рычагами воздействия как на Москву, так и на Киев Трамп располагает . В этой сфере действует только одно правило — у кого больше дивизий, тот и устанавливает правила игры. Под дивизиями тут следует понимать не только основные тактические соединения армии, авиации и флота, но и финансовые и экономические возможности государства. Это правило номер один в геополитике, геостратегии и геоэкономике. Его сущность не изменилась со времени Троянской войны. И недавний пример с тарифами лишний раз убеждает, кто сегодня держава номер один в мире.

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Что касается Киева, так это полностью подотчетное Вашингтону государство, и даже после некоторой дерзости, проявленной президентом Украины 28 февраля этого года в овальном кабинете Белого дома, Владимиру Зеленскому пришлось срочно извиняться и заявлять что-то типа: «Был неправ, вспылил. Но теперь считаю свое предложение безобразной ошибкой, раскаиваюсь, прошу дать возможность загладить, искупить».

Немало возможностей у Соединенных Штатов, чтобы воздействовать и на Российскую Федерацию. И тут нам не должно изменить чувство реализма, что резко усиливающиеся в этом случае санкции со стороны Вашингтона будут весьма безболезненными для российской экономики.

К примеру, сенаторы Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь представили законопроект, предусматривающий введение первичных и вторичных санкций против России, если она не согласится на длительный мир с Украиной. Его поддержала половина сената — верхней палаты конгресса США. Речь, в частности, идет о 500-процентных пошлинах на импорт из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие продукты.

Примеры реализации подобных замыслов у США уже есть. Вашингтон и его союзники ввели полный запрет на ведение бизнеса с венесуэльским нефтяным монополистом Petroleos de Venezuela (PdVSA), государственной нефтегазовой компанией, через которую проводились все топливные сделки.

После этого Венесуэла фактически лишилась возможности продавать нефть. Итальянская ENI, испанская Repsol и французская Maurel et Prom уже объявили о приостановке деятельности в этой стране. А до конца мая операции с венесуэльской нефтью должен прекратить американский гигант Chevron. Кроме того, была сильно ограничена внешняя торговля Венесуэлы золотом и другими ресурсами. В значительной степени подобные акции рассчитаны и на устрашение России — типа «с вами будет еще хуже, чем с Венесуэлой, если не проявите покладистость в расчете на мирное завершение конфликта на Украине».

На данном этапе президент США Дональд Трамп заявил, что он не хочет вводить пошлины на российскую нефть, но должен убедиться, что Россия согласится на сделку по прекращению конфликта и «доведет дело до конца».

«Разруливать» ситуацию после всех этих заявлений Соединенных Штатов в Вашингтон полетел глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Разумеется, достигнутые в ходе переговоров результаты пока не стали достоянием общественности.

Боевые действия в российском приграничье

И в заключение несколько слов об обстановке на переднем крае. На фоне последних инициатив Дональда Трампа боевые действия Вооруженных сил Украины в российском приграничье, надо прямо сказать, какого-либо существенного геополитического звучания откровенно не имеют. И вряд ли на этот момент незначительные фрагменты территории российских областей, пока еще удерживаемые ВСУ, будут иметь большое значение в предстоящих переговорах.

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Что касается гипотетического наступления ВСУ (очередного «контрнаступа»), о возможности которого говорят некоторые аналитики, то оно весьма и весьма маловероятно. Подобные действия Киева будут откровенно противоречить генеральной линии президента США, а ослушаться хозяина военно-политическое руководство Украины навряд ли посмеет.

Не приходится сомневаться, что нажим со стороны Дональда Трампа на Москву и Киев в ближайшее время резко усилится. Если главе Белого дома не удастся добиться «пасхального перемирия» к 20 апреля, то это сулит для него немалые репутационные потери. А допустить нечто подобное Дональд Трамп не может по определению.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).