Пять суток под водой. Как в Литве тянут из болота бронемашину с военными США

Американская бронемашина M-88 Hercules увязла в болоте в Литве на глубине 4 м

В Литве пятые сутки продолжаются аварийно-спасательные работы на болоте в Пабраде, где затонула американская ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules. Сейчас она находится под водой на глубине примерно в 4 м и под двухметровым слоем ила. Есть ли в машине тела погибших солдат, по-прежнему неизвестно. На место, где находится M-88 Hercules, упал кусок дерна.

Гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules армии США, затонувшая во время учений в литовском Пабраде, по-прежнему находится в болоте — под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем ила.

«С поверхности М-88 не виден. Машина находится под водой, глубина которой достигает 4 м, а также под двухметровым слоем илистой почвы», — сообщает министерство обороны Литвы.

Поисково-спасательная операция продолжается пятый день.

Утром 30 марта министр обороны Литвы Довиле Шакалене заявила, что на место, где предположительно находится бронемашина, упал кусок дерна.

«Руководитель операции только что сообщил мне, что упал огромный кусок дерна. Как раз на том месте, где предположительно должна находиться бронемашина. Единственное утешение в том, что дерн легче убрать, и сейчас этим занимаются», — цитирует Шакалене Pool №3.

«Теперь нужно сделать все, чтобы необходимое оборудование было доставлено на место как можно скорее, тогда работа не остановится. Мы стараемся работать быстрее», — отметила министр.

Ранее Шакалене написала в соцсети X, что она «глубоко опечалена» известием о пропавших без вести солдатах. «Все остаются в режиме ожидания, готовые оказать экстренную медицинскую помощь», — подчеркнула она.

Накануне водолазы спускались к М-88, но найти кронштейны и зафиксировать на них буксировочные тросы у них не получилось.

Инженеры создали бермы — полосы возвышенной земли — для сдерживания окружающей воды, которую можно откачать и обеспечить доступ спасателей к транспортному средству.

Как пишет «Военное дело», в ходе спасательных работ в болоте затонула еще одна машина. Шагающий земснаряд доставили к месту аварии, чтобы размыть липкую грязь, но у него лопнул шланг гидравлики, управлявшей одной из ног. Во время ремонта машина увязла.

Что произошло

25 марта на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса шли плановые тактические учения. В них участвовали четверо американских военнослужащих из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии, базирующейся в штате Джорджия. Они передвигались на бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules. Вечером бойцы выехали на гусеничной машине, и внезапно связь с ними прервалась.

26 марта после долгих поисков с участием вертолетов М-88 бронемашину нашли в пруду среди болот. Генсек НАТО Марк Рютте сообщил о гибели четырех бойцов, но позже заявление было отозвано, так как тела солдат обнаружены не были.

Военный аналитик Дарюс Антанайтис полагает, экипаж гусеничной бронемашины мог утонуть вместе с техникой, либо же военные все-таки смогли выбраться, но утонули из-за тяжелого снаряжения.

Антанайтис также допускает и третий сценарий: военные могли выбраться из тонущей бронемашины и скрыться. Полигон представляет собой разнообразную местность с лесами, холмами, реками и болотами, где легко «затеряться».

По данным армии США, военнослужащие 1-й бригады 3-й пехотной дивизии выполняли задание по эвакуации еще одной американской машины в ходе плановых учений.

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США сохраняют свое присутствие в Восточной Европе и Балтийском регионе с 2014 года в рамках операции под названием «Атлантическая решимость». Литва, являющаяся членом НАТО и Европейского союза, принимает сотни американских военнослужащих, которые размещаются на ротационной основе.

Военный лагерь США под названием Camp Herkus был создан в Пабраде в августе 2021 года. В нем одновременно могут находиться до тысячи солдат.