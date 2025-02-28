«В кошмарах видят лавины советских танков». Почему Трамп потерял интерес к НАТО?

Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Соединенного Королевства Киром Стармером заявил о намерении сократить финансирование НАТО со стороны США. Глава Белого дома подчеркнул, что Соединенные Штаты вкладывают в альянс больше всех остальных государств — участников блока. Почему блок НАТО устарел и почему Европа — больше не «центр мира» для США, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Дональд Трамп планирует пересмотреть ведущую роль США в вопросах финансирования и поддержки НАТО.

Президент Соединенных Штатов подчеркнул: «Я хочу перестать платить те деньги, о которых мы говорим. Вы знаете, мы помогаем НАТО, но мы помогаем намного больше, чем кто-либо другой, и я хочу, чтобы это прекратилось».

Эти намерения президента Соединенных Штатов откровенно противоречат тем горячечным настроениям, овладевшим большинством лидеров европейских государств — участников НАТО, ожидающих российского вторжения буквально со дня на день. Однако глава Белого дома не считает реальной российскую угрозу НАТО. Об этом он говорил не далее как 16 февраля во время общения с журналистами во Флориде.

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И в самом деле. Многим европейским политикам военно-политическая и оперативно-стратегическая обстановка на европейском континенте сегодня представляется чем-то подобным ситуации начала 1980-х годов.

Вооруженные силы Советского Союза, развернутые в странах Восточной Европы, тогда были представлены четырьмя группами войск и только в одной из них, Группе Советских войск в Германии (ГСВГ), находились четыре гвардейские танковые армии, нацеленные на бросок к Рейну и последующий выход на побережье Ла-Манша.

Заметим, эти четыре группы войск (ГСВГ, Центральная группа войск — Чехословакия, Южная группа войск — Венгрия, Северная группа войск — Польша) представляли собой только первый стратегический эшелон ВС СССР. За ним следовал второй стратегический эшелон — войска Прибалтийского, Белорусского, Прикарпатского и Одесского военных округов.

В качестве стратегических резервов готовились выступить войска Ленинградского, Московского, Киевского, Северо-Кавказского военных округов, не говоря уже об остальных восьми внутренних военных округах.

Эти части и соединения были готовы поддержать силы двадцати одной воздушной армии фронтового назначения, трех воздушных армий Верховного главного командования стратегического назначения и двух воздушных армий ВГК оперативного назначения. От лязга гусениц советских танков и гула двигателей реактивных бомбардировщиков в те времена вибрировали стекла во всех кабинетах европейских политиков.

К тому же тогда в Советском Союзе на уроках обществоведения основное содержание современной эпохи подавалось исключительно как противоборство капитализма и социализма, как третий и последний этап общего кризиса капитализма, и как предстоящая неминуемая победа социалистического строя во всем мире.

Сказать, что с тех пор геополитическая и геостратегическая обстановка на европейском континенте изменилась радикально, — значит не сказать ничего. Сменилась просто геологическая эпоха.

Образно говоря, после палеозоя наступил мезозой.

От советской военной угрозы не осталось даже воспоминаний, остатков утреннего тумана. Однако лидеры многих европейских стран так с тех пор и не вышли из образа перепуганных бюргеров. Им и сегодня в кошмарных снах видятся красные знамена, лавины советских танков и представляются волны наступающей пехоты с трехгранными штыками наперевес и с криками «Ура!».

Президент Соединенных Штатов, надо полагать, сознает, что европейский континент представляет сегодня собой поле битвы прошлого века, а основная сцена всех главных явлений геополитического характера переместилась в Азию, и именно в этой части света развернутся в XXI веке основные события. А НАТО в настоящее время, по своей сути, представляет собой рудимент Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений. Избыточно финансировать этот пережиток прошлого Дональду Трампу представляется явно излишним.

Примерно об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Он отметил, что Европейский союз — не «центр мира» для США.

«Польша имеет лучшую позицию в отношениях с США, чем большинство наших партнеров, но я знаю, что для новой администрации Европа не является центром мира», — сказал премьер-министр в эфире телеканала TVN.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).