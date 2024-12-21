Зеленский, где истребители? Почему F-16 не показали себя на СВО

Украина связывала с получением американских истребителей F-16 очень большие надежды. Ожидалось, что они могут изменить ход СВО. Но до сих пор никакого активного участия этих самолетов в боевых действиях не было замечено. Не зафиксировано и воздушных боев F-16 с российскими самолетами. Что пошло не так, как Киев сейчас использует американские истребители и какие надежды может на них еще возлагать — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В декабре этого года Украина получила шесть многофункциональных истребителей F-16 из Дании. В настоящее время в боевом составе Воздушных сил ВСУ до 20 самолетов этого типа.

Военно-политическое руководство Киева связывало с получением американских истребителей очень большие надежды. На них чуть ли не молились и разве что украинские политики и военные не совершали вокруг боевых машин крестные ходы с хоругвями и песнопениями.

Считалось, что появление в небе Украины F-16 приведет к коренному перелому в ходе ведения боевых действий. Впрочем, аналогичные надежды связывались в Киеве и со многими другими образцами вооружения и военной техники Запада — бронетехники, артиллерии, тактических баллистических ракет. Но вот как-то не задалось.

Чем опасны F-16?

Безусловно, многофункциональный истребитель F-16 характеризуется как машина, задавшая мировой стандарт в классе легких истребителей, и в целом отличается хорошими летно-техническими характеристиками. На мировом оружейном рынке самолет котируется весьма высоко. И, как утверждают специалисты, конца продажам F-16 пока не видно.

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Украинские F-16 могут получить высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM, предназначенные для поражения важных высокозащищенных стационарных целей. Напомним: дальность боевого применения AGM-158B — 370 км, а в варианте JASSM-ER - до 1 тыс. км. Масса боевой части достигает 450 кг (1 тыс. фунтов).

Авиационные средства поражения, которые подвешиваются под F-16, также включают ракеты «воздух-воздух» типа AIM-120D с дальностью стрельбы до 160 км и ракеты AIM-9 Sidewinder маневренного воздушного боя с дальностью стрельбы до 35 км, а также противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM и управляемые бомбы JDAM.

Наибольшую опасность для ВКС России представляют ракеты типа AIM-120 AMRAAM. Они могут применяться для поражения российских самолетов — носителей бомб с УМПК (универсальными модулями планирования и коррекции). До передачи Воздушным силам Украины истребителей F-16 никаких средств борьбы с носителями бомб с УМПК у украинской армии не было.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Однако таким количеством истребителей, сколько есть у ВСУ, оперативно-стратегических и оперативных задач не решить. Их совершенно недостаточно ни для завоевания господства в воздухе, ни для эффективной авиационной поддержки войск.

Как Киев использует F-16?

Два десятка украинских самолетов объективно не могут нарушить управление войсками и оружием противника, поразить его резервы, сорвать перевозки войск и материальных средств неприятеля, прикрыть свои войска и объекты от ударов средств воздушного нападения и воздушной разведки противника, вести воздушную разведку и радиоэлектронную борьбу.

Воздушным силам Украины требуется по меньшей мере 200 истребителей F-16. Вполне возможно, что подобное количество боевых машин в ближайшие несколько лет Украина и получит. Помимо собственно истребителей, Воздушным силам ВСУ требуются для эффективного управления самолеты ДРЛО и У, самолеты РЭБ, способные действовать в боевых порядках атакующей авиации, специальные подразделения из числа F-16, предназначенные только для поражения стартовых позиций ЗРК/ЗРС. Нельзя исключать, что все это когда-то у ВСУ и будет. Вопрос, по всей видимости, только в сроках.

Но на данный момент воздушных боев F-16 с истребителями Воздушно-космических сил России не зафиксировано. Вполне возможно, что по большей части это связано с риском репутационных потерь. А то — лучший легкий истребитель в мире — и вдруг такой конфуз.

Многофункциональные истребители Воздушных сил Украины сегодня используются в основном для решения задач противовоздушной обороны, в частности, для поражения крылатых ракет воздушного и морского базирования ВС РФ в полете. Насколько успешны действия F-16 в этом амплуа — никакой заслуживающей доверия статистики в открытом доступе нет.

Наличие всего двух десятков американских истребителей в боевом составе Воздушных сил Украины обычно связывают с нехваткой квалифицированного летного состава. Вполне возможно, что для решения боевых задач тем или иным образом привлекут пилотов государств-участников НАТО.

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Однако одно дело безнаказанно с высоты 10-11 тыс. метров бомбить, к примеру, Ливию, и совершенно другое — нарваться в оспариваемом воздушном пространстве на ракеты зенитной ракетной системы С-400 или ракету Р-37 истребителя Су-35С. Вполне возможно, что охотников на Западе померяться силами с российскими Воздушно-космическими силами найдется не так уж и много.

Словом, большие надежды, связанные с F-16 в Киеве, пока не оправдались. И это связано отнюдь не с ТТХ самолетов этого типа, а банально только с их количеством. Но на становление полноценных Воздушных сил Украины со всеми необходимыми компонентами, атрибутами, управлениями, службами и отделами, требуемым парком боевых машин, уйдут годы. Безусловно, даже два десятка украинских F-16 могут нанести чувствительные потери ВС РФ, но какого-либо феноменального успеха в гипотетическом «контрнаступе» ВСУ на исходе 2024 года боевое применение машин этого типа не принесет.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).