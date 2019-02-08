Ширпотреб: украинский «Нептун» не тянет на «грозу морей»

Для начала разберемся, что собой представляет «Нептун». Это украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей. Разработана конструкторским бюро «Луч». Двигательную установку для «Нептуна» поставляет запорожский «Мотор Січ», разработчик головки самонаведения — НПП «Радіонікс», отдельные комплектующие поставляет Харьковский авиационный завод. Государственное предприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, будет заниматься серийным выпуском ракет этого типа.

Ракета «Нептун» комплектуется турбореактивным двигателем МС-400. Это изделие представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на Х-35.

В свое время документация по этому мотору была передана в Запорожье для освоения серийного производства. Для взлета и набора маршевой скорости ракета использует твердотопливный стартовый двигатель.

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«Нептун» может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. В военно-морских силах Украины планируется сделать эту ПКР основным вооружением перспективных ракетных катеров «Веспа». Однако плавсредства этого проекта пока лишь только планируются Киевом к постройке. Ракета впервые была представлена на выставке «Оружие и оборона» в Киеве в 2015 году и была создана на основе конструкторских решений советской противокорабельной ракеты Х-35. Первые испытания провели 22 марта 2016 года.

Дальность стрельбы — до 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части — 150 кг, маршевая скорость полета — 0,8-0,85 Мах.

Украинская ракета оснащена новой инерциальной системой наведения, а на конечном участке траектории включается активная головка самонаведения, пишет The National Interest.

В Киеве утверждают, что ПКР «Нептун» может служить фактором сдерживания России в Азовском море. Так, во всяком случае, утверждает автор в NI. Разберемся, насколько украинская противокорабельная ракета отвечает требованиям современности.

Заказчика не интересовала

То, что это некая реинкарнация ПКР Х-35, обсуждать не имеет смысла. Это факт бесспорный, не подлежащий сомнению, и искать советский след в украинской разработке нет необходимости — он налицо и более чем заметен.

Интересны тут совсем другие факты и заключения.

В советские времена теме Х-35, надо прямо сказать, не уделяли слишком большого внимания. Тогда более привлекательными считались проекты крылатых ракет, способные отправить на дно атомный ударный авианосец вероятного противника. А ТТХ Х-35 в этом случае выглядели более чем скромно.

Для стрельбы по авианосцу эта ракета явно не годилась, а поражение с ее помощью всех остальных плавсредств противника как-то не очень сильно интересовало главного заказчика — ВМФ СССР.

Х-35 — это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х — начале 1970-х годов. По факту, и отечественная разработка стартовала примерно в это же время. То есть это изделие создавалось на основе технологических достижений 1970-х годов и перезапустить производство ПКР этого типа для Украины — задача относительно несложная. Сегодня это ракета не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия или очевидного технологического прорыва. По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.

Более того, эта ракета оптимизирована далеко не по боевым возможностям, а, скорее, по соотношению «эффективность-стоимость». То есть по своей конструкции — это относительно несложное и недорогое изделие.

Поэтому на вооружении ВМС многих странах мира остаются на вооружении ракеты аналогичного класса, к которым можно отнести французские «Экзосеты» и американские «Гарпуны» еще даже самых первых модификаций. В какой-то степени Х-35 заполняет предназначенный для нее сегмент рынка и позволяет решать определенные боевые задачи.

Надо заметить, в настоящее время противовоздушная оборона современных кораблей стала чрезвычайно насыщенной, многослойной и эффективной. И ракету типа украинского «Нептуна» такая ПВО легко собьет еще на дальних подступах к корабельному ордеру без каких-либо особенных усилий и тактических изысков.

Поэтому для первоклассных ВМС мира, где не очень сильно считают деньги, ракеты подобного класса уже малоинтересны. Сегодня, к примеру, гораздо более востребована более высокая маршевая скорость ракеты.

Однако другое дело, что для ракет класса Х-35 («Нептун») существует масса других целей, по которым ракетами этого типа можно будет стрелять и через 50 лет. Условно говоря, вполне возможна ситуация, при которой, скажем, нигерийский ракетный катер открыл огонь по сухогрузу из Габона и поразил его, успешно выполнив боевую задачу. Для подобных целей не стоит покупать тяжелую противокорабельную ракету стоимостью, к примеру, в $5 млн.

Поэтому ракеты типа Х-35 и их аналоги — это своего рода товары широкого потребления на современном рынке противокорабельных вооружений. Здесь нет какой-то особенной скорости, нет радиолокационной малозаметности, нет каких-либо тактических изысков, когда противокорабельные ракеты способны атаковать стаей, обмениваться между собой информацией и в зависимости от обстановки выстраивать свой боевой порядок. То есть ракеты типа Х-35 — это достаточно простое оружие, и чтобы освоить их серийное производство на Украине, Киеву вполне достаточно имеющихся у него технологических компетенций. И это совершенно очевидно.

Другой вопрос — по каким целям собирается стрелять Киев? Если боевая стрельба предполагается по кораблю или отряду боевых кораблей с современными средствами ПВО, то эффективность подобных пусков, очевидно, будет близка к нулю.

Следующий вопрос — а на чем украинцы собираются размещать пусковые установки «Нептунов»? На данный момент времени у Киева нет кораблей, которыми можно оснастить ПУ ПКР подобного класса.

Если же рассматривать в качестве носителей ПКР самолеты ВВС Украины, то возникает следующая проблема — интеграция противокорабельной ракеты в украинский летательный аппарат. А это достаточно сложная задача. И нет ясности, в украинские самолеты какого типа может быть интегрирована эта ракета. По сути дела, Киеву придется открывать и выполнять новую опытно-конструкторскую работу. И вслед за этим сразу возникает еще целый ряд вопросов. К примеру, самолетов с открытой архитектурой авионики на Украине в настоящее время нет. Соответственно, в этом случае надо приступать к переделкам носителя, и переделкам весьма существенным.

Тут надо заметить, что сегодня неизвестен ни один тип самолета без открытой архитектурой авионики, в который ракета Х-35 была бы интегрирована. Интегрировать же ее в каком-то примитивном варианте, без получения данных от бортового локатора, безусловно, можно. Но тогда возникает следующий вопрос — с какой дальности становится возможным в боевой обстановке результативный пуск изделия? Ведь в этом случае самолету-носителю придется приблизиться к кораблю-цели чуть ли не на расстояние визуального обнаружения. А ведь самолет-носитель в этом случае при подлете к цели может быть легко уничтожен средства ПВО корабля (отряда боевых кораблей). Тогда новый вопрос — зачем такая ПКР?

То есть как ракета, «Нептун», безусловно, имеет право на существование. Но вот как некий комплекс вооружения, который создает какие-то принципиально новые возможности для вооруженных сил Украины, он выглядит пока крайне сомнительно.

В качестве наземных ПУ «Нептун» может быть применен в противодесантных операциях, чтобы затруднить противнику высадку на украинское побережье. И это факт нападающей стороне придется учитывать. А вот в каких-либо морских операциях применение «Нептуна» прослеживается пока очень слабо.

Впрочем, в Киеве на данном этапе эти вопросы предпочитают не поднимать, проблемы не анализировать, содержательные ответы не формулировать.