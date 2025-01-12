«Перехват ракет в нейтральных водах»: как Россия может усилить свою систему ПРО

Россия развернула первый зенитный ракетный полк, оснащенный ЗРС С-500 «Прометей», для защиты Крымского моста, сообщил американский MWM. В чем преимущества новейшей российской системы ПВО, какое развитие она может получить и как с этим связан флот — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Издание Military Watch Magazine сообщило, что Воздушно-космические силы РФ развернули «свой единственный полк систем ПВО большой дальности С-500 для защиты моста через Керченский пролив, соединяющего полуостров Крым с материковой Россией». По данным журнала, структурные элементы зенитной ракетной системы С-500 появились в окрестностях Керчи.

MWM отмечает, что С-500 (она же «Прометей» и 55Р6М «Триумфатор-М») — первая в мире мобильная система «земля-воздух» с противоспутниковыми и противоракетными возможностями с дальностью обнаружения средств воздушного нападения до 800 км и дальней границей зоны поражения в 600 км. Система, полагает издание, способна поражать цели, осуществляющие полет на гиперзвуковых скоростях .

close Константин Михальчевский/РИА Новости

Журналисты MWM считают, что к середине 2020-х годов системы С-500 будут прикрывать крупные города и стратегические объекты в Арктике и Тихом океане.

Перспективы «Прометея»

И в самом деле — сейчас С-500 находится на завершающем этапе испытаний. Ее применение позволит значительно усилить противоракетную оборону Центрального промышленного района в части борьбы со средствами воздушно-космического нападения: боевыми блоками баллистических ракет наземного и морского базирования, гиперзвуковыми крылатыми ракетами и межсредными летательными аппаратами (речь идет о системах, способных осуществлять полет как в атмосфере, так и ближнем космосе).

В ходе дальнейших работ по «Прометею» планируется создание системы ПРО для обороны как административных и военных объектов, так и военно-морских баз, расположенных в Калининградском особом районе, на Кольском полуострове, в Крыму, на Дальнем Востоке.

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Вместе с тем развертывание новой системы предполагает большой объем капитального строительства: сооружение стартовых позиций, технологических сооружений, административно-хозяйственных и жилых зданий. Определенные трудности в густонаселенных районах страны могут возникнуть даже с отводом земли для размещения ЗРС С-500.

Отсюда и возникла в свое время идея: а не разместить ли систему 55Р6М «Триумфатор-М» на кораблях Военно-морского флота России , что позволило бы в достаточно короткие сроки создавать группировки ПРО/ПВО на возможных театрах военных действий? Именно так в значительной степени решается эта проблема на Западе.

К примеру, страны – члены НАТО и их союзники (Япония, Республика Корея, Австралия, а также Испания и Норвегия) имеют более 100 боеготовых надводных кораблей, оснащенных боевой информационной управляющей системой «Иджис» (БИУС).

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Она представляет собой корабельную многофункциональную боевую систему, состоящую из сети средств освещения обстановки и средств поражения. «Иджис» способна вести борьбу со средствами воздушно-космического нападения практически во всех районах Мирового океана. Кроме того, оснащенные этой системой корабли ВМС США будут использованы в качестве корабельного компонента ЕвроПРО. В России аналогов надводным кораблям, оснащенным БИУС «Иджис», пока нет.

Эсминец в виде макета

В 2015–2016 годах по заказу ВМФ кооперация предприятий ОПК при головной роли ОАО «Северное проектно-конструкторское бюро» (ведущее конструкторское бюро России по проектированию боевых надводных кораблей различных классов) разработала эскизный проект нового эсминца дальней морской и океанской зоны — проект 23560, опытно-конструкторскую работу «Лидер», — который и предполагалось оснастить перспективной системой С-500.

Планировалось создать надводный корабль дальней морской зоны, способный бороться не только со средствами воздушного нападения, противокорабельными ракетами, торпедами, но и с космическими аппаратами и баллистическими ракетами.

Однако дело, что называется, не пошло. По итогам рассмотрения проекта «Лидера», анализа возможностей выполнения тактико-технического задания, а также из-за незавершенности на тот момент разработки морского варианта С-500, работу над проектом остановили.

А когда стал известен полный состав «Прометея» и система начала воплощаться в металле, приобретать реальные размеры и веса, стало ясно, что перспективный эсминец просто не потянет «пятисотку» ни по водоизмещению, ни по размерам, ни по мощности главной энергетической установки корабля. То есть после размещения «Триумфатора» на борту «Лидера» корабль мог запросто утонуть под тяжестью ЗРС прямо у пирса . В общем, проект эсминца отложили на неопределенный срок, и все работы в этой сфере были приостановлены.

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К тому же и моряков, надо сказать, не сильно заинтересовала идея борьбы со средствами воздушно-космического нападения. «Это не свойственная для флота задача, а у нас и своих проблем хватает», — упирались адмиралы.

«Трайденту» придется не сладко

А какие преимущества может дать российской армии наличие морской компоненты противоракетной обороны? Прямо скажем, немалые.

Включение морской компоненты ПРО в состав группировок, кроме увеличения общего потенциала, позволит обеспечить ведение разведки и перехват на активном участке стартующих межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) при нахождении корабля, оснащенного ЗРС С-500, в нейтральных водах либо в портах дружественных стран, а также даст выигрыш по времени обнаружения и перехвата атакующих целей.

На практике все это будет выглядеть примерно так. Активный участок траектории американской баллистической ракеты подводных лодок UGM-133A «Трайдент II» («Трезубец Посейдона») после старта из подводного положения составляет примерно 170–190 сек. На этом этапе ракета обладает относительно невысокой скоростью и наибольшей эффективной поверхностью рассеивания (ЭПР) — и именно на этом участке траектории полета ее эффективнее всего сбивать.

Есть и еще один важный момент: крайне целесообразно уничтожить БРПЛ до разведения ее боевых блоков. Так, в боевом отсеке «Трайдент II» (D5) могут размещаться до восьми боевых блоков W88 мощностью 475 килотонн или до 14 — W76 мощностью 100 килотонн. На то, чтобы сбить их после разведения, придется затратить от 16 до 28 дорогостоящих противоракет — по две в очереди на каждый боевой блок. Так никаких противоракет не напасешься. А уничтожение ракеты на активном участке траектории, сразу после старта, потребует максимум двух противоракет. Кроме того, при обстреле боевых блоков над территорией своей страны есть реальный риск радиоактивного заражения местности.

Также наличие морской компоненты ПРО становится все более актуальным для обеспечения национальной безопасности страны в условиях дальнейшего наращивания сил НАТО вблизи границ России, включая их непосредственное участие в вооруженном конфликте на Украине .

close Thomas Gooley/Keystone Press Agency/Global Look Press

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).