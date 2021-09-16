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Армия

Спасет от атаки из космоса. В армию России начались поставки «Прометея»

Индия названа первым потенциальным покупателем С-500 у России

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Воздушно-космические силы (ВКС) России начали получать первые образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500, получившей название «Прометей». Это современный комплекс, способный отражать атаки даже из космоса. В правительстве не исключают, что в будущем первой страной, куда РФ продаст «Прометей», станет Индия.

Россия завершила государственные испытания зенитной ракетной системы (ЗРС) нового поколения С-500 «Прометей». По словам вице-премьера РФ Юрия Борисова, комплекс разработки военно-промышленного концерна «Алмаз-Антей», уже начал поступать на вооружение в российскую армию.

«Начались первые поставки этого комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию заказчика должна быть сделана. Это такие конфигурации комплекса оговоренного состава», — сообщил Борисов на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF 2021).

По своим тактико-техническим характеристикам «Прометей» («Триумфатор-М») способен перехватывать все имеющиеся и перспективные средства воздушно-космического нападения со стороны вероятного противника, зона действий комплекса ПВО рассчитана на средства всего диапазона высот и скоростей.

Помимо своих основных целей — уничтожения крылатых и баллистических ракет, С-500 способен ликвидировать гиперзвуковые цели, низкоорбитальные спутники и самолеты пятого поколения. Иными словами, отражать возможную атаку из космоса.

Ожидается, кроме прочего, что С-500 значительно обойдет своего предшественника (С-400 «Триумф») по дальности (600 км, то есть на 200 км больше) и времени отклика системы (3-4 секунды — это на 6 секунд быстрее).

Новая система ПВО будет использовать комплекс ракет — тех же, что применяются и «Триумфом», то есть серии 77Н6, она представляет собой двухступенчатую твердотопливную ракету с длиной более чем 9,1 м. Также «Прометей» рассчитан на пользование новых типов ракет 77Н6-Н и 77Н6-Н1, первых в России с инертными боеголовками, способных уничтожать ядерные заряды. «Триумфатор-М» имеет сложную систему наведения и для уничтожения вражеских боеголовок использует принцип силы удара.

Комплекс может транспортироваться как по земле, так и по воздуху, а также развертываться в зависимости от угрозы.

Первым покупателем С-500 потенциально может стать Индия, предполагает Борисов.

Конкретных договоренностей между странам пока нет, поскольку Россия не будет продавать «Прометеи» зарубежным партнерам до тех пор, пока в требуемом объеме не оснастит ими собственную армию (в июле Минобороны заказало у производителя «Триумфатора-М» первую партию комплекса в численности 10 штук). Экспорта можно ожидать в течение нескольких лет.

«Порой мы продаем Индии то, что не продаем другим странам, потому что у нас нет ни политических, ни территориальных претензий между собой или конфликтных ситуаций. Наше сотрудничество проверено годами», — объяснил вице-премьер, почему именно эта страна может стать первым кандидатом на продажу С-500.

Ожидается, что серийная поставка С-500 за границу станет возможна к 2025 году.

В апреле, как писала «Газета.Ru», Воздушно-космические силы РФ приняли на вооружение новейшую РЛС «Енисей». Это современное и многофункциональное радиолокационное средство воздушной разведки, способное распознавать гиперзвуковые цели. Главная особенность «Енисея» заключается в том, что станция рассчитана на непрерывную работу в течение длительного времени. Этот образец РЛС был интегрирован в систему С-400. С большой долей вероятности его включат и в С-500.

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