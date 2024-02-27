Зеленский подписал закон о демобилизации. Срока окончания службы в нем нет Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников

Зеленский утвердил закон о мобилизации тех военнослужащих, которые были на срочной службе на 24 февраля 2022 и которых перевели после этого служить бессрочно. Президент сам внес этот документ на рассмотрение Верховной рады 22 февраля с пометной «неотложно». Депутаты приняли документ на следующий день, дополнив первоначальный вариант нормой об отказе призывать демобилизованных в течение года. Но сроки демобилизации в документе не прописаны. Указ об этом должен выпустить Зеленский, когда — не уточняется.

Неотложный документ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации солдат срочной службы, сообщает издание «Страна.ua».

Этот документ Верховная рада приняла 23 февраля сразу в двух чтениях, сообщал депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

«Возращено с подписью от президента Украины», — говорится в карточке законопроекта на сайте украинского парламента.

Проект о демобилизации на рассмотрение в Верховную раду внес 22 февраля сам глава государства с пометной «неотложно».

Содержание закона

Речь идет о тех военных, которые находились на срочной службе по состоянию на 24 февраля 2022 года и которых автоматически перевели на бессрочную службу. Этих солдат призвали в октябре 2021 года. Всего за весь указанный год на службу в армию поступили 27 тыс. человек. Затем срочников не призывали, а объявили всеобщую мобилизацию и военное положение (продлили до 13 мая 2024 года).

Как отметила «Страна.ua», новый документ не определяет конкретные сроки и условия перевода солдат на мирное положение. Новый закон о демобилизации лишь говорит, что этот процесс будет происходить по указу президента. Подробности Зеленский обещал представить позднее в своем указе. Когда именно этот документ появится, не уточняется.

Депутаты дополнили первоначальный вариант документа нормой, согласно которой демобилизованных солдат не станут призывать на фронт в течение 12 месяцев. Норму предложили добавить парламентарии комитета Рады по нацбезопасности и обороне.

Требование демобилизации

Автоматический перевод солдат-срочников на бессрочную службу вызвал протесты в стране, напоминает «Страна.ua». Протесты продолжались и после. Например, 11 февраля в нескольких украинских городах женщины вышли на улицы с требованием демобилизации действующих военных. В Виннице среди прочего митингующие требовали и «мобилизации уклонистов».

В тот же день на улицы вышли и в Киеве. На Майдане собирались несколько десятков человек. Митингующие держали в руках таблички «Требуем закон об установлении разумных сроков демобилизации», «Новый главком — новые солдаты», «Герои — не рабы».

Проект о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля в первом чтении приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине, сообщал депутат Ярослав Железняк. За законопроект проголосовало 329 депутата, против — 12, воздержались 45.

«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», — оповестил тогда парламентарий.

Документ предполагает ужесточение правил мобилизации. В том числе в проекте говорится о введении электронных повесток, возможности ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортными средствами и блокировки банковских счетов.

Также в проекте закона заложена норма о возможности демобилизации украинских военных через 3 года службы во время военного положения. Но решение об этом будет принимать Ставка верховного главнокомандующего. Гончаренко 16 января сообщал, что из законопроекта о мобилизации хотят убрать норму о демобилизации после 36 месяцев службы.

26 февраля Железняк сообщил, что украинский парламент с 6 марта планирует рассмотрение этого законопроекта во втором (окончательном) чтении.