Участницы националистического батальона Лилия Паврианидис и Лилия Руденко на заседании в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону, 2023 год

Россия обменяла поварих из дела «азовцев». На скамье подсудимых остались 12 человек Всех женщин из 24 «азовцев», судимых в Ростове-на-Дону, обменяли

Россия обменяла девять женщин, работавших поварами в пункте тылового обеспечения «Азова»*, сообщила адвокат Степкина. Речь идет о фигурантках дела «азовцев» — в РФ их обвиняли в насильственном захвате власти в ДНР и участии в террористической организации. Кроме девяти женщин фигурантами дела также были 15 мужчин: двоих из них ранее также обменяли, а один скончался в СИЗО. Теперь на скамье подсудимых остались 12 человек, следствие просит для них от 16 до 23 лет колонии.

Россия обменяла девять женщин, служивших в украинской националистической бригаде «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Степкину.

Речь идет о начальнике продовольственного склада «Азова» Наталье Гольфинер, а также поварах Ирине Могитич, Елене Аврамовой, Владиславе Майбороде, Марине Текин, Нине Бондаренко, Алене Бондарчук, Лилии Руденко, Лилии Паврианидис.

Все они работали в пункте тылового обеспечения на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе.

Часть фигуранток в марте 2022 года задержали военнослужащие Донецкой народной республики (ДНР) при попытке пересечения блокпоста на юго-западной окраине Мариуполя. Остальных задержали в апреле того же года.

Дело «азовцев»

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает дело в отношении предполагаемых участников украинского подразделения «Азов» с июня 2023 года. Изначально в деле фигурировали 24 человека. Всем им вменяют насильственный захват власти в ДНР весной 2022 года, а также участие в террористической организации.

По версии обвинения, подсудимые собирали информацию о местонахождении союзных сил ДНР и России, передавали украинской стороне сведения для дальнейших обстрелов и сами открывали огонь из АК-74М по позициям ВС РФ и союзников в ДНР, контролировали блок-посты, охраняли и обороняли военный городок.

Кроме девяти женщин-поваров, в деле фигурировали 15 мужчин, вероятно, служивших в «Азове» в разные годы и на разных должностях. Двух обвиняемых мужчин — Давида Касаткина и Дмитрия Лабинского — обменяли на двух россиян еще до первого судебного заседания, их судят заочно . Еще один подсудимый, Александр Ищенко, скончался в следственном изоляторе 31 июля 2024 года. Таким образом, на скамье подсудимых в России остались 12 фигурантов.

Всех «азовцев» взяли в плен или задержали после начала специальной военной операции на Украине. Олега Жаркова остановили в марте 2022 года при выходе из военного городка в Мариуполе, Артура Грецкого арестовали на территории «Азовстали» в апреле 2022 года, Алексея Смыкова взяли в плен на поле боевых действий, у него зафиксировали множество ранений. В зоне СВО также весной 2022 года остановили Александра Мероченца и Никиту Тимонина. Александра Ирха задержали в его квартире в Мариуполе на основании того, что он служил в танковом подразделении «Азова» с 2015 по 2020 год. Также арестовали участников нацформирования, причастных к нему с 2018 по 2021 год, это Александр Мухин, Анатолий Грицык и Ярослав Ждамаров, Олег Мижгородский, Олег Тышкул и Артем Гребешков.

Процесс продолжается

В августе 2024 года государственное обвинение запросило для обвиняемых от 16 до 24 лет колонии , причем самый большой срок прокуратура требует для обмененного Давида Касаткина. Оставшимся в России фигурантам предлагается назначить до 23 лет лишения свободы.

Большинство подсудимых частично признали вину и подтвердили на допросах, что служили в «Азове». При этом многие из признавших причастность к нацбатальону утверждают, что не занимались террористической или другой противоправной деятельностью, а работали в этой структуре, как на любой другой обычной работе.

Некоторые на допросе назвали работу в «Азове» возможностью заработать, собрать деньги на лечение родственнику или накопить на высшее образование ребенку.

Суд по ходатайству гособвинения изменил оставшимся фигурантам инкриминируемые статьи с УК ДНР на УК РФ. Следующий процесс состоится 21 ноября 2024 года, сообщили в Южном окружном военном суде.