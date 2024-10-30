«Они нас укусили, мы их уничтожим». Кадыров заявил об ударе возмездия по зданию Генштаба ВСУ Кадыров: при ударе по Генштабу ВСУ в Киеве ликвидированы 9 военных и 17 ранены

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что 9 украинских военных погибли и 17 ранены в результате удара по зданию Генштаба ВСУ в Киеве. Операция, по его словам, стала ответом на атаку университета спецназа в Гудермесе. Накануне Кадыров обещал за нее возмездие, «которое украинцам не снилось».

Девять человек погибли, 17 ранены в результате удара российских военных по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«В 4:00 и в 5:30 утра ВКС МО России нанесли два удара «Геранями» по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно с этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес», — написал Кадыров.

По оценке Кадырова, удар оказался «очень результативным», а данные о потерях стали известны из перехваченных радиопереговоров украинцев.

Жертв не было, потом появились

Кадыров заявил, что атака стала «возмездием» и «ответкой» за удар дроном по Российскому университету спецназа (РУС) имени В.В. Путина в Гудермесе. Беспилотник врезался в здание утром 29 октября.

Источники украинского телеканала «Суспiльне» в спецслужбах заявили, что дрон мог быть запущен из Дагестана или Ингушетии. Беспилотник впервые атаковал территорию Чечни.

«Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен», — сообщил сначала Кадыров. Однако позже он сообщил, что в результате атаки погибли украинские пленные.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Комментируя атаку, глава Чечни обещал отомстить украинцам.

«Обязательно [будет ответ на атаку]. Чеченец свое всегда возвращает домой. Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, которое им не снилось», — говорил глава Чечни.

Дрон летел 9 часов

Для атаки, вероятно, применялся беспилотник PD-2, его максимальная скорость 140 км/ч, дальность полета — до 1,3 тыс. км, сообщил SHOT. И их версия о маршруте дрона отличается от данных телеканала «Суспiльне».

«БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров, следуя через акваторию Черного моря и над Северным Кавказом», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Дрону потребовалось девять часов, пишет SHOT.

«Вполне мог прилететь, только не со стороны Одессы, а, скорее всего, его маршрут был другой. Он был запущен в сторону Черного моря. По нейтральным водам прошел большое расстояние, затем уже мог преодолеть Кавказский хребет», — предположил в разговоре с SHOT глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов.

Военный аналитик, сооснователь информационно-аналитического проекта «Ватфор» Сергей Полетаев в разговоре с «Лентой.ру» отметил, что характеристики дронов позволяют залетать вглубь территории России.

«Это легкие самолетики с очень экономичными поршневыми двигателями, которые в состоянии на автопилоте лететь на достаточно далекие расстояния. За тысячу километров и даже больше», — сказал Полетаев.

Он добавил, что средствам противовоздушной обороны удается сбить большую часть дронов, однако ПВО «никогда не бывает абсолютно непроницаемой».