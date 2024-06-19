«Не стоит преувеличивать его значение»: кто станет новым генсеком НАТО и что это изменит? Представитель МИД РФ Захарова: назначение Рютте генсеком НАТО ничего не изменит

Новым генсеком НАТО станет премьер Нидерландов Марк Рютте. Его поддержали все члены альянса, а единственный соперник – президент Румынии Клаус Йоханнис – готовится снять свою кандидатуру. В МИД России уже заявили, что не ждут никаких перемен в альянсе после его назначения. Что решает генсек НАТО, кто такой Марк Рютте и как он относится к конфликту России и Украины – разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем Североатлантического альянса, сообщил телеканал NOS. По данным источников канала, единственный конкурент Рютте в борьбе за этот пост, президент Румынии Клаус Йоханнис, в ближайшее время снимет свою кандидатуру.

Для назначения на пост генерального секретаря НАТО необходимо согласие всех 32 стран-членов блока. Марку Рютте удалось заручиться их поддержкой — последними свое согласие на назначение выразили Венгрия и Словакия.

В настоящее время должность генсека альянса занимает Йенс Столтенберг, экс премьер-министр Норвегии, который приступил к исполнению своих обязанностей 1 октября 2014 года. 18 июня он заявил, что НАТО близко к утверждению нового генерального секретаря, подчеркнув, что считает Рютте «сильным кандидатом».

Что решает генсек НАТО?

Для начала напомним, кто назначается на пост генерального секретаря НАТО и в чем заключаются его основные функции. Генсек — это высший гражданский служащий альянса, он отвечает за руководство дискуссиями, содействует процессу принятия решений, обеспечивает их выполнение и представляет НАТО на международной арене.

Также генсек возглавляет Североатлантический совет — главный орган альянса, принимающий политические решения, — и принимает непосредственное участие в работе ведущих комитетов НАТО, в частности группы ядерного планирования, Совета НАТО-Украина и Совета Евроатлантического партнерства.

Генеральный секретарь обладает полномочиями предлагать вопросы для обсуждения и выступает в качестве посредника в принятии решений, возглавляя процесс формирования консенсуса в альянсе. Чтобы облегчить этот процесс, генсек поддерживает прямые контакты с главами государств и правительств, министрами иностранных дел и обороны в НАТО и странах-партнерах.

Это предполагает регулярные визиты генсека в государства альянса и страны-партнеры, а также двусторонние встречи с высокопоставленными национальными должностными лицами, когда они посещают штаб-квартиру НАТО.

По сути, генсек может оказывать определенное влияние на процесс принятия решений в НАТО, соблюдая при этом фундаментальный принцип, согласно которому полномочия по принятию решений принадлежат только самим правительствам государств-членов.

Кроме того, генеральный секретарь публично представляет Североатлантический союз от имени стран-участниц, отражая их общие позиции по политическим вопросам. Он представляет альянс в отношениях с другими международными организациями, а также в средствах массовой информации и общественности в целом. С этой целью генсек регулярно проводит брифинги для прессы и конференции, а также публичные лекции и выступления.

Генеральный секретарь выдвигается из среды высокопоставленных политических деятелей стран-членов НАТО. Он назначается государствами-членами на четырехлетний срок. Отбор осуществляется путем неофициальных дипломатических консультаций между странами-членами, которые выдвигают кандидатов на этот пост. Решение не утверждается до тех пор, пока не будет достигнут консенсус по одному кандидату. По истечении срока полномочий занимающему эту должность могут предложить остаться. Традиционно пост занимает высокопоставленный европейский политик.

Исходя из вышеперечисленных функций генсека, можно сказать, что этот пост в НАТО весьма важен. Но в то же время не стоит и преувеличивать его значение.

По большей части в ходе выполнения своих обязанностей генсек «возглавляет процесс формирования консенсуса» в Североатлантическом альянсе, то есть на деле выполняет чисто секретарские функции и является фигурой сугубо технического плана.

Кто такой Марк Рютте

Марк Рютте — 57-летний нидерландский политик. С 2010 года он четырежды возглавлял правительство Нидерландов. 7 июля 2023 года Рютте объявил об отставке своего правительства из-за разногласий внутри правящей коалиции по поводу предоставления убежища мигрантам. Следующие выборы в Нидерландах продут не раньше осени, до этих пор правительство Рютте остается у власти.

Рютте не женат и у него нет детей. Кандидатом на пост генсека НАТО он стал в феврале 2024 года, а сама смена генерального секретаря произойдет 1 октября.

Рютте последовательно поддерживает Украину с 2014 года и выступает за поставки военной помощи Киеву. На конференции по Украине, которая состоялась в Швейцарии 15-16 июня, Рютте заявлял, что РФ должна была принять участие во встрече.

В апреле 2024 года претендент на пост генсека НАТО заявлял, что альянс должен продолжать сдерживание России, в том числе путем усиления защиты восточного фланга и расходами на оборону от каждой страны-члена в размере не менее 2%.

Что изменит смена генсека?

После выдвижения Рютте никаких изменений фундаментального характера в НАТО, разумеется, не предвидится. Разве что экс премьер-премьер Нидерландов принесет в свой новый кабинет несколько личных вещей.

Такой же точки зрения придерживается и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не изменится ничего... с приходом нового человека в НАТО. <...> Никакие доктринальные документы не изменятся. Вы можете спросить: ну, может быть, вот этот конкретный человек сможет их изменить? Нет, не сможет. По одной простой причине: потому что фигура генсека НАТО, с точки зрения его политического влияния, номинальна», — заявила она в беседе с радио Sputnik.

Дипломат также предостерегла от «ложных надежд» на изменение отношения альянса к России. По ее словам, «самое опасное» для РФ — «доверчивость и желание уловить изменения в интонациях общения». Как подчеркнула представитель МИД, Россия «глубоко нацелена на мир», однако на Западе «научились варьировать, знаете, жесткие окрики с требованием нанести стратегическое поражение и псевдообъятия».

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).