Осенний призыв 2024: кто отправится служить в армию и кому положена отсрочка Как пройдет осенний призыв в 2024 году, как работают электронные повестки и чем грозит неявка в военкомат

В России скоро стартует осенний призыв на военную службу. Традиционно призывная кампания проходит дважды в год: весной и осенью. Когда начнется осенний призыв в 2024 году, кого он коснется, в каком виде новобранцы получат повестки из военкоматов и кто имеет право на отсрочку — в материале «Газеты.Ru».

Сроки осеннего призыва 2024

Осенняя призывная кампания в 2024 году продлится три месяца. Она начинается 1 октября и заканчивается 31 декабря. Эти сроки определены федеральным законом №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».

Исключение по срокам осеннего призыва делается для некоторых категорий новобранцев:

для жителей Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, осенний призыв начинается 1 ноября и заканчивается 31 декабря.



для жителей сельской местности, непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, осенний призыв начинается 15 октября и заканчивается 31 декабря.



для педагогических работников образовательных организаций — они призываются на военную службу с 1 мая по 15 июля.

Основание для объявления призыва — указ президента.

Кто подлежит призыву осенью 2024 года

С 1 января 2024 года вступил в силу федеральный закон, который расширил верхнюю границу для призыва на воинскую службу с 27 до 30 лет.

Осенний призыв 2024 года на срочную службу коснется граждан РФ от 18 до 30 лет, родившихся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года включительно, не пребывающих в запасе. Гражданин в возрасте от 27 до 30 лет призывается на службу, если 27 лет ему исполнилось после 31 декабря 2023 года и у него нет военного билета.

Не призываются молодые люди, которые освобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на военную службу, которым предоставлена отсрочка от призыва, а также граждане, не подлежащие призыву.

Закон предусматривает возможность отказа от права на освобождение или отсрочку — для этого необходимо подать заявление в призывную комиссию.

12 месяцев срок военной службы по призыву

Что такое цифровой воинский учет и реестр повесток

По поручению президента и в соответствии с постановлением правительства РФ от 19.04.2024 №506 с 1 ноября 2024 года начинается приемка и внедрение государственной информационной системы «Единый реестр сведений о гражданах, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, гражданах, состоящих на воинском учете, а также о гражданах, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете», коротко — единый реестр воинского учета (ВУ).

По сути, это масштабная база данных о всех гражданах России, подлежащих воинскому учету. Подсистемой единого реестра воинского учета станет реестр направленных (врученных) повесток.

Единый реестр ВУ обеспечит не только всю работу по постановке граждан на воинский учет и снятию с учета, но и рассылку повесток военных комиссариатов. В системе будет содержаться вся информация о гражданине, в том числе о состоянии его здоровья, спортивных разрядах, об отсрочке или освобождении от военной службы, о нарушении закона «О воинской обязанности и военной службе» и т. д.

В каком виде будет приходить повестка военкомата

Когда заработает единый реестр воинского учета, повестки военкоматов граждане будут получать в электронном виде. Поэтому уклониться от получения повестки вряд ли получится. Новая система не отменяет и бумажного варианта повестки. Как это будет работать?

Повестка формируется автоматически в реестре повесток на основании данных единого реестра ВУ.

2. Повестка на бумажном носителе также сохраняет юридическую силу. Она направляется заказным письмом с уведомлением о вручении по месту жительства или месту пребывания призывника, вручается работниками военного комиссариата по месту работы или учебы гражданина. Бумажная повестка считается врученной под расписку в день доставки заказного письма при наличии в уведомлении о его вручении соответствующей отметки почтовой организации.

3. Одновременно с направлением повестки на бумажном носителе будущему новобранцу в личный кабинет на портале государственных и муниципальных услуг будет приходить уведомление о размещении документа в реестре повесток. Также, пройдя идентификацию и аутентификацию процедуру проверки подлинности предоставленных сведений, можно зарегистрироваться в реестре повесток и получить доступ в личный кабинет этой системы. Электронная повестка считается врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на соответствующем информационном ресурсе или по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.

Что должен сделать призывник, получивший повестку

После получения повестки призывник должен явиться в военкомат в течение ближайших 20 суток. Как только повестка будет размещена в реестре, будущему новобранцу ограничивается выезд за пределы страны. Эти сведения отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги», поступают в ФСБ и МВД.

Какие ограничения грозят тем, кто без уважительной причины не явился в военкомат? - запрет на регистрацию в качестве ИП;

- запрет на постановку на учет в качестве самозанятого;

- приостановка регистрации прав на недвижимость и транспортные средства;

- ограничения на пользование правом на управление транспортными средствами;

- отказ в заключении кредитных договоров и договоров займа.

Для обеспечения явки призывника в военкомат могут быть приняты и другие меры, например, прекращение льготных выплат или мер поддержки. Эта информация отражается в Едином реестре воинского учета.

close Александр Кряжев/РИА Новости

Что предстоит призывнику в военкомате

Возможно, для призывника это будет не первым посещением военкомата. Первоначальная постановка гражданина на воинский учет происходит в год, когда ему исполняется 17 лет, в период с 1 января по 31 марта, сведения о нем заносятся в единый реестр воинского учета. Это может быть сделано и без личной явки молодого человека в военный комиссариат.

После получения повестки о призыве на военную службу новобранца ждет:

медицинское освидетельствование;



профессиональный психологический отбор.

Проведением этих мероприятий занимается призывная комиссия. По их результатам определяются годность к военной службе и род войск, в которых призывник будет проходить службу. Окончательный итог подводится на заседании призывной комиссии.

Комиссия уполномочена принимать следующие решения:



о призыве на военную службу;



о направлении на альтернативную гражданскую службу;



о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу;



об освобождении от призыва на военную службу;



о зачислении в запас;



об освобождении от исполнения воинской обязанности.

Как попасть на альтернативную службу

Взамен военной службы по призыву гражданин может пройти альтернативную гражданскую службу (АГС).

Правом на замену можно воспользоваться в двух случаях:

если несение военной службы противоречит убеждениям или вероисповеданию гражданина;



если он относится к коренному малочисленному народу РФ, ведет традиционный образ жизни, осуществляет традиционную хозяйственную деятельность и занимается традиционными промыслами.

Не стоит забывать, что срок прохождения альтернативной гражданской службы составляет 21 месяц. Если АГС человек проходит в организациях Вооруженных сил РФ, то срок меньше — 18 месяцев.

Для прохождения АГС нужно подать заявление о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. Оно будет рассмотрено на заседании призывной комиссии, которая вынесет решение либо о замене, либо об отказе.

Призывнику также предстоит пройти медицинское освидетельствование, а затем получить предписание с указанием места прохождения альтернативной гражданской службы.

Чем грозит неявка в военкомат

Если призывник своевременно не приходит в военкомат, по закону он несет за это ответственность. В соответствии со ст. 21.5 КоАП РФ неявка без уважительной причины в указанные в повестке время и место влечет административный штраф от 10 тыс. до 30 тыс. рублей .

Уклонение от прохождения службы наказывается строже. Согласно ст. 328 УК РФ уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от службы грозит штрафом до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет .

Если гражданин уклоняется от прохождения альтернативной службы, ему может быть назначен штраф до 80 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до 18 месяцев, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо арест на срок до шести месяцев .

Уважительные причины для неявки в военкомат

Причины неявки в военный комиссариат после получения повестки должны быть подтверждены документами, например, справкой из больницы, листом временной нетрудоспособности, документом о тяжелом заболевании или смерти близкого родственника.

Уважительными причинами по закону считаются:



заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой трудоспособности;



тяжелое состояние ближайших родственников или участие в их похоронах;



препятствия, возникшие в результате обстоятельств непреодолимой силы;



иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.

close Иван Высочинский/ТАСС

Кто не попадет на военную службу в осенний призыв 2024

В соответствии с законом от призыва на военную службу освобождаются граждане:

признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья;



проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации;



прошедшие военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами РФ.

Правом на освобождение от военной службы могут воспользоваться лица, имеющие ученую степень кандидата или доктора наук, а также сыновья и родные братья погибших или умерших в результате ранения военнослужащих.

Полностью от исполнения воинской обязанности освобождаются граждане, признанные негодными к военной службе по состоянию здоровья по закону их не могут призвать в следующие кампании или мобилизовать.

Кто не подлежит призыву на военную службу? 1. граждане, отбывающие наказание в виде обязательных, исправительных работ, ареста, ограничения или лишения свободы;

2. лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления;

3. лица, в отношении которых ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело в отношении них передано в суд.

Кому положена отсрочка в осенний призыв 2024

Еще один вариант не попасть в армию в осенний призыв — воспользоваться отсрочкой.

Она предоставляется:

тем, кто признан временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, — на срок до одного года;



гражданам, занятым уходом за близкими родственниками, которые нуждаются в этом по состоянию здоровья;



опекунам или попечителям несовершеннолетних родных братьев или сестер, если отсутствуют другие лица, обязанные по закону содержать их;



гражданам, имеющим ребенка и воспитывающим его без матери;



имеющим двух и более детей;



имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;



тем, кто поступил на службу в войска национальной гвардии РФ, в Государственную противопожарную службу, органы внутренних дел, прокуратуры, следственные органы и учреждения СК РФ и ряд других структур сразу по окончании образовательных организаций высшего образования указанных органов, при наличии высшего образования и специальных званий — на время службы в этих органах;



лицам, имеющим ребенка и жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель;



избранным депутатам Госдумы, законодательных органов субъектов РФ, представительных органов муниципалитетов или главам муниципальных образований — на срок их полномочий, а также тем, кто зарегистрирован на выборах в качестве кандидатов — до обнародования итогов выборов или до дня досрочного выбытия из избирательной кампании.

Право на отсрочку также имеют студенты и учащиеся очной формы обучения в образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию по программам среднего профессионального образования, а также высшего образования — бакалавриата, специалитета, магистратуры, если у обучающегося нет диплома бакалавра, специалиста или магистра, на период освоения указанной образовательной программы.

Отсрочка предоставляется тем, кто очно получает среднее или высшее образование в духовных образовательных организациях, имеющих лицензию.

Право на отсрочку также имеют лица, прибывшие на территорию РФ и обратившиеся с ходатайством о признании их вынужденными переселенцами — до даты рассмотрения ходатайства или на срок до трех месяцев с момента признания вынужденным переселенцем. На отсрочку могут претендовать и беженцы — на срок до шести месяцев со дня приобретения российского гражданства.

Правом на получение отсрочки от призыва на военную службу могут также воспользоваться айтишники — граждане РФ, работающие в аккредитованных организациях сферы IT-технологий. С такими сотрудниками должен быть заключен трудовой договор на условиях нормальной продолжительности рабочего времени, они должны иметь высшее образование по определенным специальностям и направлениям подготовки.

Как подготовиться к осеннему призыву 2024

Если вы подлежите призыву и не имеете оснований для отсрочки, заранее подготовьте документы к медицинскому освидетельствованию. Не лишним будет пройти обследования у опытных врачей, собрать выписки и заключения. Независимо от результата обследования, вы уже будете представлять, что вас ждет — есть ли у вас заболевания, при которых вы можете получить освобождение по здоровью, или нет.

Если вам положена отсрочка, убедитесь, что у вас на руках есть все необходимые документы, например, о сроке беременности супруги или о тяжелых заболеваниях родственников, требующих вашего ухода.