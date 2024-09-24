Российских военных вывели из окружения в Курской области. Они больше месяца удерживали ключевой узел Алаудинов сообщил о выводе окруженных военных ВС России в Курской области

В Курской области завершилась операция по выводу российских военных, находившихся в окружении более месяца. Генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что военнослужащие сейчас в госпитале, многие из них отправлены на лечение в Москву. Они удерживали в регионе важный логистический узел, который обеспечивал операции на Курском направлении.

Российские военные, находившиеся в окружении в Курской области более месяца, были выведены. Об этом в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — сказал он.

По его словам, все военнослужащие в настоящее время находятся в госпитале, и большинство из них направлены на лечение в Москву и другие регионы.

Курская область: день 50-й

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда на ее территорию вошли украинские военные. Алаудинов находится в зоне боевых действий и регулярно информирует о ходе сражений на Курском направлении. Накануне он сообщил, что у ВСУ больше нет ресурсов для прорыва к Курской АЭС. Алаудинов подчеркнул, что ВСУ продолжают пытаться «хотя бы где-то улучшить свою тактическую ситуацию», но при этом осознают, что не смогут реализовать изначально запланированный блицкриг.

О ситуации на Курском направлении также регулярно докладывает Минобороны. Из последней сводки оборонного ведомства стало известно, что российские военные успешно отразили две попытки украинских сил пересечь границу на Курском направлении. За сутки ВСУ понесли потери, превышающие 340 человек, а также потеряли шесть единиц бронетехники.

При поддержке армейской авиации и артиллерии российские военные отразили две попытки ВСУ прорваться к населенному пункту Новый Путь. Потери ВСУ составили до 30 человек, а также танк и две боевые машины. В течение суток подразделения «Север» также отбили атаки в Малом Локне и Плехово, где украинские силы потеряли до 25 человек, взяли в плен одного военного и уничтожили два автомобиля.

Российские войска продолжили наступление и нанесли удары по формированиям ВСУ в районах Любимовки, Дарьино, Николаево-Дарьино и других населенных пунктах, поразив скопления живой силы и техники противника.

Гуманитарные последствия

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что во время возвращения контроля над рядом населенных пунктов Кореневского района были найдены 268 человек, 118 из которых находились в розыске. С начала августа в полицию поступило более 770 заявлений от граждан, потерявших связь с близкими. Полицейские также нашли 101 человека, в основном пожилых, которые вынужденно покинули свои дома и сейчас находятся в пунктах временного размещения.

В связи с гуманитарной ситуацией посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что ВСУ удерживают от 70 до 120 мирных жителей, включая 15 детей.

На фоне этих событий уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала о 36 уголовных делах об издевательствах над гражданскими лицами со стороны украинских военных и о 1118 обращениях, связанных с защитой прав граждан и военнослужащих, попавших в плен с 5 августа. Она также отметила случаи вымогательства за выкуп российских бойцов.