Военкоры заявили о «масштабном контрнаступлении» под Курском. Что о нем известно?

Российские военнослужащие начали «масштабное контрнаступление» в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.
По его данным, за полтора часа военные выбили подразделения ВСУ из села Гордеевка.
«Операцию провели бойцы 155 МП. Они зашли в Гордеевку с четырех сторон: сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также поселка Нечаев. И выдавили противника. В итоге ВСУ отступили с большими потерями», — сообщает Mash.
ВС РФ наступают в районах Апанасовки и Мартыновки, пишет канал.
«Операция по освобождению территории Суджанского района продолжается», — говорится в сообщении Mash, по данным которого, за сутки ВС РФ смогли освободить более 10 км территории.
«На Курском направлении ВС РФ перешли в контратаку на одном из участков фронта, менее чем за день освободив два населенных пункта и завязав бои еще как минимум в двух», — сообщает «Рыбарь».
По данным Telegram-канала, часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, в то время как передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.
О «крайне успешной контратаке в Курской области» сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».
По его данным, она позволила отбить села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость в Кореневском районе. Населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ, поясняет ресурс.
«Ранее именно там противник пытался прорваться по дороге к Глушково, чтобы окончательно вынудить ВС РФ покинуть Глушковский район, однако был остановлен», — говорится в сообщении «Военного осведомителя».
Впрочем, пока «объективных подтверждений» с мест не поступало, пишут авторы «Военного осведомителя».
«По всей видимости, наши войска будут ночью закрепляться, бить противника с воздуха и артиллерией, после чего вероятно дальнейшее движение для сокращения его контроля границы. При этом враг будет вынужден или тянуть резервы с других направлений, или перебрасывать их внутри Курской области», — предполагают авторы канала «Два майора».
Минобороны РФ в своей ежедневной сводке не сообщало о каких-то значительных изменениях в Курской области. Как проинформировало ведомство, «продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника».
«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — сообщается в сводке Минобороны РФ.
Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11800 военнослужащих, заявили в МО.
В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области «работа идет».
«Где-то иногда противник продавливается на определенных участках, на какие-то метры, где-то наши продавливаются, то есть, идут вот такие качели туда-сюда. Но, хвала Всевышнему, уничтожение противника тоже идет активными темпами», — рассказал Алаудинов в ходе обращения в Telegram.
По его словам, операторы БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ.
«Там вчера ночью мы наблюдали, как один танк покоцанный решили забрать украинцы, забрали этот танк, подцепили его, притащили на Суджу, и мужики у нас там, профессионалы есть, уничтожили оба танка, тоже за этим наблюдали», — рассказал Алаудинов.