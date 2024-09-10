Военкоры заявили о «масштабном контрнаступлении» под Курском. Что о нем известно? Mash: ВС РФ начали масштабное наступление под Курском и выбили ВСУ из Гордеевки

Российские военные начали «масштабное контрнаступление» в Курской области, сообщает Mash. По данным Telegram-канала, за полтора часа им удалось выбить подразделения ВСУ из Гордеевки, а за сутки — освободить более 10 км территории. Менее чем за день в регионе были освобождены два населенных пункта, сообщает «Рыбарь». О возвращении четырех сел пишет «Военный осведомитель». Минобороны и спецназ «Ахмат», действующий в регионе, о контрнаступлении пока не сообщают.

Российские военнослужащие начали «масштабное контрнаступление» в Курской области, сообщает Telegram-канал Mash.

По его данным, за полтора часа военные выбили подразделения ВСУ из села Гордеевка.

«Операцию провели бойцы 155 МП. Они зашли в Гордеевку с четырех сторон: сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка, а также поселка Нечаев. И выдавили противника. В итоге ВСУ отступили с большими потерями», — сообщает Mash.

ВС РФ наступают в районах Апанасовки и Мартыновки, пишет канал.

«Операция по освобождению территории Суджанского района продолжается», — говорится в сообщении Mash, по данным которого, за сутки ВС РФ смогли освободить более 10 км территории.

«На Курском направлении ВС РФ перешли в контратаку на одном из участков фронта, менее чем за день освободив два населенных пункта и завязав бои еще как минимум в двух», — сообщает «Рыбарь».

По данным Telegram-канала, часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, в то время как передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.

О «крайне успешной контратаке в Курской области» сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По его данным, она позволила отбить села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость в Кореневском районе. Населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ, поясняет ресурс.

«Ранее именно там противник пытался прорваться по дороге к Глушково, чтобы окончательно вынудить ВС РФ покинуть Глушковский район, однако был остановлен», — говорится в сообщении «Военного осведомителя».

Впрочем, пока «объективных подтверждений» с мест не поступало, пишут авторы «Военного осведомителя».

«По всей видимости, наши войска будут ночью закрепляться, бить противника с воздуха и артиллерией, после чего вероятно дальнейшее движение для сокращения его контроля границы. При этом враг будет вынужден или тянуть резервы с других направлений, или перебрасывать их внутри Курской области», — предполагают авторы канала «Два майора».

Минобороны РФ в своей ежедневной сводке не сообщало о каких-то значительных изменениях в Курской области. Как проинформировало ведомство, «продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника».

«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, 13 боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия и 11 автомобилей», — сообщается в сводке Минобороны РФ.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли уже более 11800 военнослужащих, заявили в МО.

В свою очередь заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что в Курской области «работа идет».

«Где-то иногда противник продавливается на определенных участках, на какие-то метры, где-то наши продавливаются, то есть, идут вот такие качели туда-сюда. Но, хвала Всевышнему, уничтожение противника тоже идет активными темпами», — рассказал Алаудинов в ходе обращения в Telegram.

По его словам, операторы БПЛА уничтожили бронетехнику ВСУ.

«Там вчера ночью мы наблюдали, как один танк покоцанный решили забрать украинцы, забрали этот танк, подцепили его, притащили на Суджу, и мужики у нас там, профессионалы есть, уничтожили оба танка, тоже за этим наблюдали», — рассказал Алаудинов.