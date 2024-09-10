«Президент принял решение»: Шойгу рассказал о договоренностях Путина с Украиной Шойгу: РФ не начнет переговоры с Киевом, пока не выкинет ВСУ из Курской области

Сергей Шойгу сообщил, что Москва была готова отказаться от ударов по энергообъектам Украины, однако ВСУ атаковали Курскую область и сорвали договоренности. Теперь, по его словам, Россия не будет вести с Киевом никаких переговоров, пока «не выкинет» украинских военных со своей территории. В Кремле при этом заявили, что никаких четких соглашений о прекращении ударов не было. О чем еще рассказал Шойгу — в материале «Газеты.Ru».

Секретарь Совета безопасности, бывший министр обороны Сергей Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил, что до вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область российский президент Владимир Путин был готов отказаться от ударов по объектам энергетики Украины.

«Турция нам предложила не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал: «Да, давайте, давайте мы такое решение примем», — рассказал секретарь Совбеза.

При этом украинские власти, по словам Шойгу, отказались пойти на это соглашение, что вызвало большое удивление среди российских политиков. Однако через какое-то время ВСУ попытались пробраться на территорию Курской области, где расположена Курская АЭС — объект атомной энергетики. После этого, заявил Шойгу, российской стороне стала понятна причина отказа.

По мнению экс-министра, Киев атаковал Курскую область, чтобы склонить Москву к переговорам на своих условиях. Однако Россия не намерена договариваться, пока ВСУ «не выкинут» с территории РФ:

«До тех пор пока мы их (ВСУ. — «Газета.Ru») не выкинем с нашей территории, мы, естественно, никаких переговоров с ними вести не будем <...> Есть очень и очень существенный момент — это Курск. Мы с террористами никаких переговоров не вели, не ведем и вести не будем, а именно таковыми они являются», — сказал Шойгу.

Он заявил, что ВСУ хотели «взять Курскую АЭС» и «осуществить ядерный террор» — это, по мнению секретаря Совбеза, является «верхним уровнем терроризма». Кроме того, Шойгу предположил, что Киев хотел отвлечь Россию от наступления в Донбассе, ударив под Курском, однако у российской армии хватает сил продолжать наступление, его темпы постоянно растут.

При этом он добавил, что урегулирование украинского конфликта обсудят во время встречи БРИКС, которая проходит в Санкт-Петербурге 10-12 сентября. По словам секретаря Совбеза, у России «на столе» есть несколько мирных инициатив , однако конфликт должен быть разрешен «на основе стамбульского варианта».

Россия в Евросоюзе

В интервью Шойгу также раскритиковал страны Запада, заявив, что они давно бы конфисковали все замороженные активы России, если бы им не грозил «болезненный» ответ.

«Если бы они чувствовали безнаказанность, они давно бы эти деньги забрали, но они прекрасно понимают, что ответ будет не просто адекватным, а болезненным. Я уже говорил, что они ведут себя, как банальное ворье», — высказал свою оценку секретарь Совбеза.

При этом он напомнил, что еще в 1990-х годах бывший тогда президентом Борис Ельцин не исключал скорейшего вступления России в НАТО и Евросоюз. В этом случае, по мнению Шойгу, страна бы лишилась своего суверенитета.

«Если бы нас тогда приняли в ускоренном порядке в Евросоюз, то <...> сегодня мы бы утратили свой суверенитет, а те ресурсы и месторождения, которые у нас в стране есть, они бы уже были довольно основательно распределены и растрачены», — сказал он.

«Договоренностей не было»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова Шойгу о готовности России прекратить удары по энергообъектам, заявил, что никаких «четких договоренностей» между Москвой и Киевом не было.

Он подчеркнул, что на фоне ситуации в Курской области заключение каких-либо договоренностей с Украиной «трудно себе представить». При этом он заверил, что для России первостепенную важность сохраняют ее цели, и назвал продолжение спецоперации единственным способом их достигнуть. Кроме того, Песков заявил, что у российской армии есть план по «выдавливанию» ВСУ из Курской области.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал Песков (цитата по ТАСС).

В конце августа газета The Washington Post сообщила, что Россия и Украина вели переговоры об отказе от ударов по энергетическим объектам, однако диалог сорвался из-за атаки ВСУ на Курскую область. При этом официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия не вела переговоры с Украиной по этой теме.