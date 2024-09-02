Более 20 млн рублей за поставки военной формы: СК нашел нового коррупционера в Минобороны Замглавы Ленинградского военного округа Муминджанова задержали за взятку

В Минобороны новый скандал из-за коррупции — в получении особо крупной взятки заподозрили замглавы Ленинградского военного округа Муминджанова. Он отвечает за материальное обеспечение армии и во время СВО, по версии следствия, за взятку помог некоторым фирмам получить выгодный военный контракт на поставку армейской формы на сумму более 1,5 млрд руб. Сам Муминджанов получил за свою «услугу» больше 20 млн руб. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил Следственный комитет России (СК) в своем Telegram-канале.

По версии следствия, он получил взятку, когда занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Тогда Муминджанов отвечал за «вещевое обеспечение» армии и помог определенным фирмам получить контракт на форму для военных.

«Способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования <...> в том числе на территорию проведения СВО на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — пояснил СК.

Против Муминджанова возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали в Воронеже и перевезли в Москву для следственных действий. СК будет просить о заключении генерал-майора под стражу, военный суд рассмотрит этот вопрос 3 сентября.

Во время расследование у Муминджанова и его семьи обнаружилось множество объектов недвижимости в Москве и Воронеже общей стоимостью более 120 млн руб. , отметил СК. Теперь следствие проверит, насколько законно были получены эти активы. Официально на генерал-майора оформлена только двухкомнатная квартира площадью 54 кв. м в военном городке Воронежа и «старенький внедорожник» Land Rover Freelander, пишет Telegram-канал Shot.

«Все это стоит около 10 миллионов рублей. Остальные 110 миллионов имущества, о которых сообщил СК, записаны «иначе», — отмечает канал.

Согласно последней открытой декларации Муминджанова за 2019 год, он владел в долевой собственности с женой двумя квартирами общей площадью 114 кв. м. Доход генерал-майора за тот год составил 3,947 млн руб.

Муминджанов стал шестым российским генералом, оказавшимся на скамье подсудимых в рамках текущей масштабной борьбы с коррупцией в Минобороны. До него дела были возбуждены против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова (главный «кадровик» Минобороны), генерал-майора Ивана Попова (во время украинского конфликта отвечал за российские силы в Запорожье), генерал-лейтенанта Вадима Шамарина (начальник главного управления связи российской армии), генерала армии запаса Дмитрия Булгакова (бывший замминистра обороны по тыловому обеспечению) и генерала армии Павла Попова (бывший замминистра обороны, в частности отвечал за парк «Патриот»).

Кроме того, фигурантами дел стали экс-замминистра обороны Тимур Иванов, глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, руководитель «Военторга» Владимир Павлов, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший глава вещевого управления МО РФ Владимир Демчик. Все они подозреваются либо в получении взяток, либо в мошенничестве.

Что известно о Муминджанове

Согласно открытым источникам, генерал-майору 55 лет, он родился 23 сентября 1968 года. Окончил в Нижнем Новгороде Горьковское высшее военное училище тыла (с распадом СССР оно закрылось), далее закончил Военную академию Генштаба. Начал карьеру в Воронеже как начальник вещевого снабжения одного из батальонов 20-й армии. За период с 1994 года по 2003-й вырос до начальника штаба тыла этой армии. В 2015 году Муминджанову присвоили звание генерал-майора.

С 2014 года является заместителем начальника штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил. Должность главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны (на посту которого, по версии следствия, получил взятку) Муминджанов занимал как минимум с 2019 года. Незадолго до начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине, выявившего определенные проблемы с обеспечением российской армии, Муминджанов рапортовал в своих интервью об отличном положении дел в этой области.

«Мы можем ответственно заявить: поставленные задачи выполняются в полном объеме, с высоким качеством — вооруженные силы страны обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов <...> Наши вооруженные силы качественно изменились», — рассказывал генерал-майор в феврале 2021 года.

Тогда же он подчеркивал, что у департамента ресурсного обеспечения Минобороны и в целом органов ресурсного обеспечения военных округов «нет учебных задач», а все задачи боевые.

«Личный состав необходимо одеть, обуть, три раза в день накормить, разместить, организовать банно-прачечное обслуживание, а технические средства заправить топливом. По большому счету это действительно боевая служба. Трудно бывает? Да, порой бывает непросто. Но это наша работа», — резюмировал Муминджанов.

Место замглавы Ленинградского военного округа по материально-техническому обеспечению Муминджанов занял в марте 2024 года, когда округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин.

За время службы Муминджанов получил официальную благодарность от властей Крыма. Его отметили летом 2020-го за строительство линий магистрального водопровода до Симферопольского водохранилища.