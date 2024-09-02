Более 20 млн рублей за поставки военной формы: СК нашел нового коррупционера в Минобороны

Заместитель командующего Ленинградским военным округом (ЛенВО) генерал-майор Валерий Муминджанов задержан по подозрению в получении особо крупной взятки, сообщил Следственный комитет России (СК) в своем Telegram-канале.
По версии следствия, он получил взятку, когда занимал пост главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны. Тогда Муминджанов отвечал за «вещевое обеспечение» армии и помог определенным фирмам получить контракт на форму для военных.
«Способствовал заключению договоров с коммерческими организациями на поставку обмундирования <...> в том числе на территорию проведения СВО на сумму более 1,5 миллиардов рублей. За совершение указанного содействия он получил взятку в особо крупном размере на общую сумму свыше 20 миллионов рублей», — пояснил СК.
Против Муминджанова возбудили дело по ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание по этой статье — до 15 лет лишения свободы. Подозреваемого задержали в Воронеже и перевезли в Москву для следственных действий. СК будет просить о заключении генерал-майора под стражу, военный суд рассмотрит этот вопрос 3 сентября.
Во время расследование у Муминджанова и его семьи обнаружилось множество объектов недвижимости в Москве и Воронеже общей стоимостью более 120 млн руб., отметил СК. Теперь следствие проверит, насколько законно были получены эти активы. Официально на генерал-майора оформлена только двухкомнатная квартира площадью 54 кв. м в военном городке Воронежа и «старенький внедорожник» Land Rover Freelander, пишет Telegram-канал Shot.
«Все это стоит около 10 миллионов рублей. Остальные 110 миллионов имущества, о которых сообщил СК, записаны «иначе», — отмечает канал.
Согласно последней открытой декларации Муминджанова за 2019 год, он владел в долевой собственности с женой двумя квартирами общей площадью 114 кв. м. Доход генерал-майора за тот год составил 3,947 млн руб.
Муминджанов стал шестым российским генералом, оказавшимся на скамье подсудимых в рамках текущей масштабной борьбы с коррупцией в Минобороны. До него дела были возбуждены против генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова (главный «кадровик» Минобороны), генерал-майора Ивана Попова (во время украинского конфликта отвечал за российские силы в Запорожье), генерал-лейтенанта Вадима Шамарина (начальник главного управления связи российской армии), генерала армии запаса Дмитрия Булгакова (бывший замминистра обороны по тыловому обеспечению) и генерала армии Павла Попова (бывший замминистра обороны, в частности отвечал за парк «Патриот»).
Кроме того, фигурантами дел стали экс-замминистра обороны Тимур Иванов, глава управления департамента Минобороны по обеспечению гособоронзаказа Владимир Вертелецкий, руководитель «Военторга» Владимир Павлов, директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и бывший глава вещевого управления МО РФ Владимир Демчик. Все они подозреваются либо в получении взяток, либо в мошенничестве.
Что известно о Муминджанове
Согласно открытым источникам, генерал-майору 55 лет, он родился 23 сентября 1968 года. Окончил в Нижнем Новгороде Горьковское высшее военное училище тыла (с распадом СССР оно закрылось), далее закончил Военную академию Генштаба. Начал карьеру в Воронеже как начальник вещевого снабжения одного из батальонов 20-й армии. За период с 1994 года по 2003-й вырос до начальника штаба тыла этой армии. В 2015 году Муминджанову присвоили звание генерал-майора.
С 2014 года является заместителем начальника штаба материально-технического обеспечения вооруженных сил. Должность главы департамента ресурсного обеспечения Минобороны (на посту которого, по версии следствия, получил взятку) Муминджанов занимал как минимум с 2019 года. Незадолго до начала полномасштабного вооруженного конфликта на Украине, выявившего определенные проблемы с обеспечением российской армии, Муминджанов рапортовал в своих интервью об отличном положении дел в этой области.
«Мы можем ответственно заявить: поставленные задачи выполняются в полном объеме, с высоким качеством — вооруженные силы страны обеспечиваются продовольствием, топливом и вещевым имуществом без задержек и срывов и в полном соответствии с требованиями руководящих документов <...> Наши вооруженные силы качественно изменились», — рассказывал генерал-майор в феврале 2021 года.
Тогда же он подчеркивал, что у департамента ресурсного обеспечения Минобороны и в целом органов ресурсного обеспечения военных округов «нет учебных задач», а все задачи боевые.
«Личный состав необходимо одеть, обуть, три раза в день накормить, разместить, организовать банно-прачечное обслуживание, а технические средства заправить топливом. По большому счету это действительно боевая служба. Трудно бывает? Да, порой бывает непросто. Но это наша работа», — резюмировал Муминджанов.
Место замглавы Ленинградского военного округа по материально-техническому обеспечению Муминджанов занял в марте 2024 года, когда округ возглавил генерал-полковник Александр Лапин.
За время службы Муминджанов получил официальную благодарность от властей Крыма. Его отметили летом 2020-го за строительство линий магистрального водопровода до Симферопольского водохранилища.