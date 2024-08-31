Из Африки в Курскую область: ЧВК «Медведь» возвращается из Буркина-Фасо Le Monde: сто бойцов ЧВК «Медведь» перебросят из Буркина-Фасо в Курскую область

ЧВК «Медведь» переводит своих бойцов из Буркина-Фасо в Курскую область из-за нападения ВСУ на регион. По данным Le Monde, речь идет о примерно 100 бойцах. После выполнения задач в России они планируют вернуться в Африку. ЧВК была основана в 2023 году и известна своими операциями в поддержку лидеров военных хунт в африканских странах.

Бойцы ЧВК «Медведь» будут переведены из Буркина-Фасо в Курскую область. Об этом в беседе с французским Le Monde сообщил командир формирования Виктор Ермолаев.

По его словам, причиной этого решения является нападение ВСУ на российскую территорию. Ермолаев подчеркнул, что «в случае угрозы на родной земле российские солдаты забывают о внутренних разногласиях и объединяются для защиты от общего врага». Он также добавил, что после бойцы вернутся в Африку, «как только закончат работу дома».

По данным Le Monde, в Буркина-Фасо было размещено от 200 до 300 бойцов этой ЧВК, из которых около 100 планируется перебросить в Россию. Один из западных чиновников сообщил изданию, что причиной возвращения мог стать вопрос с задержкой выплат, однако Ермалаев опроверг эту информацию.

Что за ЧВК «Медведь»?

ЧВК «Медведь» позиционирует себя как 81-я отдельная бригада специального назначения. По данным «Царьграда», организация была основана в 2023 году как добровольческая батальонная тактическая группа ветеранов армейского спецназа, которая впоследствии расширилась до бригадной структуры. По данным телеканала, вооружение и технику ей предоставляет Миниобороны России.

Британская «Би-би-си» выяснила, что первые объявления о наборе в ЧВК «Медведь» появились в ноябре 2023 года. В них указывалось, что «требуются бойцы с заграничными паспортами, прививками и, желательно, знанием английского языка». Также искали переводчиков и пилотов для работы на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8 и Ми-24.

В конце августа в Telegram-канале ЧВК «Медведь» сообщили о завершении всех задач и возвращении бойцов в Крым «в связи с последними событиями». В другом сообщении отмечалось, что кодекс наемника гласит: при выборе между Родиной и деньгами всегда следует выбирать Родину, поскольку она одна. Ряд СМИ писали, что ЧВК управляется руководством Крыма, однако это сообщения опровергли в самом Крыму.

Советник главы Крыма Олег Крючков отмечал, что ЧВК «Медведь» подчиняется «совсем по иной вертикали». Это заявление было связано с инцидентом в одном из крымских баров, которое произошло в феврале. Тогда в ночь на 24 февраля двое бойцов ЧВК «Медведь» оказались недовольны поведением одного из посетителей кафе «Крепость» в Черноморском районе. Они вызвали подмогу, которая ворвалась в заведение, сделала несколько выстрелов в воздух, заставила всех присутствующих лечь на пол и жестоко избила обидчика, нанеся ему серьезные травмы головы.

Миссия в Африке

Le Monde сообщает, что ЧВК «Медведь» была отправлена в Буркина-Фасо в мае для поддержки лидера военной хунты Ибрагима Траоре, который пришел к власти в результате военного переворота осенью 2022 года. «Би-би-си» со ссылкой на западных исследователей сообщала, что бойцы ЧВК «Вагнер» также сыграли роль в этом перевороте.

До начала российской военной операции на Украине основная деятельность ЧВК «Вагнер» в Африке заключалась в охране различных объектов и месторождений. Bloomberg сообщал, что после изменений в структуре управления ЧВК ее функции перейдут к «Африканскому корпусу», который будет действовать в нескольких африканских странах, включая Буркина-Фасо, Ливию, Мали, ЦАР и Нигер.

Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение о военном сотрудничестве еще шесть лет назад. В этом году, во время визита в страну, министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о планах по увеличению числа российских военных инструкторов.