«Взятие Покровска не приведет к капитуляции Киева»: когда возможен перелом на фронтах СВО Полковник Ходаренок: до выборов в США не стоит ждать перелома на фронтах СВО

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах постарается прекратить конфликт на Украине. Такое мнение в середине этой недели выразил сопредседатель комитета по надзору палаты представителей конгресса США Джейми Раскин. Как будет складываться обстановка на линии боевого соприкосновения до 5 ноября, возможен ли перелом на фронтах СВО и что для этого может быть нужно, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Внимание на Вашингтон

До выборов президента США осталось два с половиной месяца. Когда определится победитель в этой гонке, тогда в Белом доме и будет сформулировано окончательное и долговременное отношение к конфликту на Украине. Каким бы образом ни выглядело отношение к происходящим процессам в Вашингтоне, но именно США являются на сегодня единственной сверхдержавой в мире, и в Белом доме по-прежнему достаточно действенных рычагов воздействия как на Киев, так и на Москву.

Поскольку позиции противоборствующих сторон (Украины и России) по возможному выходу из кризиса в настоящий момент времени откровенно непримиримы, какого-либо компромисса и взаимных уступок можно достичь только при посредничестве Соединенных Штатов, а не Турции, Индии и даже Китая.

Участие этих государств в той или иной степени в достижении мирных договоренностей вполне возможно, но подлинным посредником в этом процессе может быть только Вашингтон. Но для начала Белому дому надо определиться с победителем в президентской гонке.

Что нужно для перелома?

Поэтому представляется целесообразным проанализировать, каким образом будет складываться в эти два с половиной месяца обстановка на линии боевого соприкосновения и возможны ли военные успехи противоборствующих сторон оперативного масштаба. И предположить хотя бы в самых общих чертах, как эти победы в принципе могут выглядеть.

В общем, прикинуть, с какими результатами ВС РФ и ВСУ подойдут к 5 ноября. Поскольку именно обстановка на переднем крае во многом и будет влиять на ход возможных мирных переговоров.

Теперь попробуем в самом общем виде рассчитать, что необходимо для того, чтобы добиться перелома в ходе вооруженной борьбы (отнюдь не тактических успехов типа взятия населенного пункта с численностью довоенного населения в тысячу человек), причем в равной степени это касается обеих противоборствующих сторон.

Во-первых, надо иметь численное превосходство над противником (как значительное общее, так и превосходство в силах и средствах на наиболее важных участках линии фронта, причем в несколько раз). Для решения этой задачи численность вооруженных сил обеих сторон надо увеличить как минимум на 500-700 тыс. человек.

Но призыв (мобилизация, комплектование по контракту) еще не является достаточным условием для успеха в предстоящих боевых действиях.

Напомним всем известные истины. На такое число бойцов необходимы соответствующие объемы вооружения (первоклассного, с конвейера предприятий ОПК), военной техники, запасов материальных средств (в первую очередь боеприпасов), обмундирования, снаряжения, медицинского имущества. Наконец, необходимы командные и штабные кадры соответствующей выучки. Готовы ли стороны конфликта к решению подобных задач в полном объеме? Вопрос, что называется, открытый.

Во-вторых, ни одной из сторон в ходе этого вооруженного конфликта не удалось добиться превосходства в воздухе и безусловного господства в эфире (последнее относится к вопросам радиоэлектронной борьбы, радио- и радиотехнической разведки).

А без этого проведение успешных общевойсковых операций корпусного и армейского уровня не представляется возможным. Взятие штурмом отдельных населенных пунктов – да, продвижение на несколько километров – да, но решение боевых и оперативных задач на глубину 150-200 км с темпом ежесуточного продвижения в 15-20 км – нет.

В общем, для кардинального перелома в ходе вооруженной борьбы одна из сторон должна ввести в сражение как минимум несколько общевойсковых армий, укомплектованных по штатам военного времени и хотя бы одну воздушную армию, а также средства усиления и все необходимые части и соединения родов войск и специальных войск.

В целом речь может идти о включении в состав действующей армии дополнительных 15-20 общевойсковых дивизий, 2-3 артиллерийских дивизий, 5-6 зенитных ракетных бригад, 10-12 полков оперативно-тактической авиации, 6-7 полков армейской авиации, нескольких инженерно-саперных бригад и бригад штурма и разграждения. И это, заметим, далеко не полный перечень. Сюда надо еще приплюсовать разведку, связь, РХБЗ, техническое обеспечение и тыл.

Линия фронта будет «дышать»

Эти цифры кажутся достаточно неподъемными и для ВС РФ, а уж о украинской армии и говорить не приходится. К примеру, к концу года у ВСУ на новой авиатехнике (F-16) в лучшем случае появится только один авиаполк (по украинским штатам — эскадрилья). О воздушной армии в ВСУ могут мечтать разве что через 7-10 лет.



Возможно ли решить подобный объем задач в оставшиеся два с половиной месяца? Даже если представить, что в следующий понедельник будет объявлена мобилизация (на Украине еще одна волна) и 26 августа будет считаться ее первым днем — М1, то даже при наличии всех необходимых сил и средств за два оставшихся месяца довести новые формирования до необходимого уровня боеспособности не удастся.

К тому же по любой из разновидностей мобилизации в рядах армии не появятся пилоты, штурманы, специалисты инженерно-авиационной службы. Тем более не возникнут по мановению волшебной палочки десятки и сотни самолетов, вертолетов, танков, орудий самоходной артиллерии, ЗРК/ЗРС и комплексов РЭБ.

Перелом в ходе боев и сражений могут привнести только резервы оперативно-стратегического уровня, укомплектованные бойцами и командирами, имеющими боевой опыт. Где набрать такое количество солдат, сержантов и офицеров – большой вопрос.

К тому же все перечисленные выше части и соединения должны попасть в руки полководца. А если к уровню вождения войск у этого военачальника есть вопросы, то превосходство в силах и средствах в три, четыре, пять раз может и не помочь.

Поэтому в ближайшие два месяца каких-либо событий, полностью меняющих обстановку на фронтах, скорее всего, не произойдет. Вместе с тем в ходе боевых действий вполне возможны и успехи локального характера.

Скорее всего, в ближайшее время российские войска выбьют части и соединения ВСУ из Курской области.

Но даже давно ожидаемое взятие Покровска (или Часова Яра) к капитуляции и выходу из войны Украины, безусловно, не приведет. Линия фронта будет «дышать», но, скорее всего, противоборствующие стороны вряд ли к 5 ноября выйдут либо на правый берег Днепра, либо на границы 1991 года.

Нельзя исключать, что в Киеве присутствует определенная усталость от войны, и в настоящее время там думают уже не столько об оборонительных или наступательных действиях, сколько о том, как населению Украины пережить предстоящую зиму. Потому как четвертый холодный период года (и наряду с этим отсутствие электричества, водоснабжения, канализации во многих крупных городах) за время проведения СВО может привести Украину к последствиям катастрофического характера.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).