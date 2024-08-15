«Надо продвинуться до Байкала». Сможет ли Киев создать «зону безопасности» в Курской области Полковник Ходаренок: Киев не сможет создать зону безопасности в Курской области

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук анонсировала создание «зоны безопасности» в Курской области. Что не так с этим заявлением и почему разговоры о каких-либо «санитарных зонах» для Украины просто не имеют смысла — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

В Киеве намерены создать в части Курской области «санитарную зону» для защиты Сумской области Украины. С заявлением по этому поводу выступила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

«С целью защиты приграничных областей Украины (прежде всего приграничья Сумщины) силы обороны Украины создают зону безопасности на территории России, прилегающей к территории Украины», — сказала она.

С подобными предложениями вице-премьер Украины явно поторопилась. На территории Курской области в настоящее время идут тяжелые бои. Президент Владимир Путин поставил перед Вооруженными силами задачу в ближайшее время разгромить вклинившиеся на территорию Курской области части и соединения ВСУ, восстановить положение по государственной границе и перенести боевые действия на территорию сопредельного государства.

В этой быстро меняющейся обстановке выступать с идеями о создании какой-либо «зоны безопасности» с украинской стороны преждевременно. До какой-то степени заявления Ирины Верещук были бы оправданны, если бы линия боевого соприкосновения в Курской области стабилизировалась, ВСУ провели фортификационное оборудование полос обороны и отразили все атаки ВС РФ. В общем, что называется, закрепились на достигнутых рубежах. Однако ничего подобного на самом деле не наблюдается. Враг остановлен, и ВС РФ готовятся провести наступательную операцию с целью разгрома ВСУ. Да и в настоящее время в Курской области вообще нет четкой фиксации линии фронта.

Какой должна быть «зона безопасности»

Теперь о возможных размерах «зоны безопасности». Как заявил исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов на оперативном совещании с президентом России, глубина проникновения украинских войск на территорию Курской области составляет 12 км, ширина — 40 км.

В этой связи напомним только некоторые тактико-технические характеристики образцов оружия, которые находятся на оснащении Вооруженных сил РФ. К примеру, дальность стрельбы из 122-м гаубицы Д-30 — 15,3 км. Иными словами, даже при тех показателях вклинения украинских войск на территорию России, российская артиллерия все равно «достает» до приграничных районов Сумской области.

close 100% Александр Гальперин/РИА Новости

А ведь Д-30 располагает наименьшей дальностью стрельбы из всех российских пушек и гаубиц. К примеру, 203-мм самоходная пушка большой мощности 2С7 «Пион» посылает снаряд на дальность 47,5 км.

Таким образом, дальняя граница «зоны безопасности» должна находиться как минимум в 50 км от государственной границы Украины. Но это только с точки зрения ведения огня из артиллерийских орудий.

Опять-таки, одной артиллерией огневые возможности российской армии не ограничиваются. Есть еще ведь и авиация. К примеру, ФАБ-500 с УМПК с высоты сброса в 10 км летит на расстояние до 60 км, а с высоты сброса бомбы в 12 км это расстояние увеличивается до 70 км. Значит, ВСУ линию фронта надо отодвигать как минимум уже на 70 км.

Но кроме фугасных авиабомб, на оснащении оперативно-тактической авиации есть и управляемые ракеты класса «воздух-земля». Например, малозаметная крылатая ракета Х-69 с дальностью стрельбы в 400 км. Это изделие доставляет очень много неприятностей ВСУ. Исходя из тактико-технических характеристик Х-69, дальняя граница «зоны безопасности» должна быть удалена от государственной границы Украины как минимум на 400 км. В общем, ВСУ еще надо наступать и наступать.

А если к этому вопросу подключить дальнюю авиацию с ракетами типа Х-101, дальность стрельбы которых составляет 5500 км? Как в этом случае должна выглядеть «зона безопасности»? Ведь эти ракеты дотянутся не только до объектов на самых западных рубежах Украины, а при необходимости и значительно дальше.

То есть заявления Ирины Верещук не имеют под собой никакой материальной основы.

Разговоры о каких-либо «санитарных зонах», «зонах безопасности» с учетом дальности боевого применения российского оружия просто не имеют смысла. Чтобы полностью обезопасить украинскую территорию от ударов высокоточного российского оружия, ВСУ надо продвинуться как минимум до Байкала.

Так что все разговоры с украинской стороны на эту тему — не более чем сотрясение воздуха. Никаких «санитарных зон» в ближайшей (да и в дальнейшей) перспективе Вооруженными силами Украины создано не будет. А выступать в Киеве с заявлениями подобного рода — означает как минимум демонстрировать свою военно-техническую безграмотность. Да и в условиях быстро меняющейся обстановки на линии боевого соприкосновения озвучивать подобные идеи — явно бежать впереди паровоза. А то потом неловко может получиться.



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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).