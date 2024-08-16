«Говорили, что я герой»: обвиняемый в мошенничестве Фролов попросил отпустить его на СВО Фигурант дела комбрига ВДВ Городилова Фролов не признал вину в мошенничестве

Подчиненного обвиняемого в мошенничестве полковника Артема Городилова Константина Фролова арестовали как минимум до 19 ноября. Героя СВО обвинили в мошенничестве, как и его начальника. Оба фигуранта не признали свою вину. Фролов намерен обжаловать приговор и уже попросил вернуть его в зону СВО. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Обвиняемый в особо крупном мошенничестве организованной группой кавалер трех орденов Мужества подполковник Константин Фролов не признал свою вину, передал ТАСС. Он был подчиненным командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковника Артема Городилова, также обвиненного в мошенничестве.

Во время заседания Фролову продлили арест до 19 ноября. Он заявил, что хотел бы вернуться в зону СВО.

«Очень странно, когда у нас уголовники под домашним арестом, а я, офицер, нахожусь здесь, когда должен воевать. Я защищал свою Родину. До этого весь год говорили, что я герой, мы выполняем боевые задачи, сейчас противоречат сами себе», — сказал Фролов.

По словам обвиняемого, он может принести больше пользы в зоне СВО, чем в СИЗО. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.

Дело Фролова

Фролова и Городилова обвиняют в мошенничестве особо крупного размера, организованного группой лиц. Точная сумма причиненного ущерба неизвестна, такая статья УК предполагает, что рассматривается не менее 1 млн рублей. Информации о том, что конкретно сделали военнослужащие, также нет. Ни один из обвиняемых не признал вину, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов задержали Фролова в Санкт-Петербурге, после чего его этапировали в Москву. О его аресте стало известно только 16 августа.

«Фигуранту дела комбрига ВДВ подполковнику Константину Фролову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество организованной группой в особо крупном размере). Он был задержан в Петербурге, этапирован в Москву и арестован», — рассказал источник ТАСС. Агентство не смогло выяснить деталей происходящего из-за тайны следствия.

Городилова задержали в начале июля в Рязани, после чего также перевезли в Москву.

Судебные заседания по этим делам проводили в закрытом режиме. Для безопасности всех участников процесса суд состоялся в разное время и в разных залах, хотя дела, предположительно, связаны.

В особо крупном мошенничестве обвинили и экс-командующего 58-й армией генерала Ивана Попова. Официально это дело не связано с обвинениями против Фролова и Городилова.

Герой СВО

Фролова наградили тремя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» и медалью «За отвагу» за службу в зоне СВО. В Министерстве обороны рассказали, что подполковник отличился во время испытания беспилотников в одном из населенных пунктов.

«В ходе испытания группа, возглавляемая Фроловым, подверглась массированному минометному обстрелу со стороны украинских боевиков. Несмотря на продолжающейся обстрел, рискуя жизнью, продолжил управлять летательным аппаратом и вывел его в безопасное место. Затем вернулся к группе и помог эвакуировать пострадавших военнослужащих в безопасное место», — говорится в сообщении.

Фролов сумел сохранить технику, жизни своих сослуживцев и выполнить боевую задачу.