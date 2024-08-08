«Нужно доходить до каждой семьи». Путин поручил оценить ущерб жителям Курской области

В Курской области третий день продолжаются бои с ВСУ. Ситуацию осложняют непрерывные обстрелы, власти эвакуируют жителей на бронированных инкассаторских машинах. Вынужденным переселенцам заплатят по 10 тыс. руб., а бюджетникам сохранят зарплаты. Правительство также выделило деньги на новое жилье людям с опасных территорий. Кроме того, в регионе будут бороться с необоснованным завышением цен в магазинах и гостиницах, чтобы не дать нажиться на пострадавших людях. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Курским жителям, которые были вынуждены эвакуироваться, выплатят по 10 тыс. руб., объявил президент Владимир Путин во время совещания по видеосвязи с врио губернатора Курской области Алексеем Смирновым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Будем считать, что решение о единовременной выплате по десять тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены», — сообщил Путин.

Речь о тех, кому пришлось покинуть дома из-за украинского нападения, уточнил Смирнов. Многие оказались в пунктах временного размещения (ПВР) даже без документов.

«Мы, конечно, всю помощь оказываем, но предлагается и такая мера [в виде выплат] за счет федерального бюджета», — отметил чиновник.

Бюджетникам, которые работали на атакованных территориях, также сохранят среднюю заработную плату . Соответствующее решение власти приняли 8 августа.

«Те, кто работал, получал средства из областного бюджета – [сохраним] за счет областного бюджета, кто работал за счет муниципального бюджета либо в бизнесе – им рекомендовано поддержать такие же мероприятия», — указал Смирнов.

Кроме того врио главы региона сообщил, что дал поручение провести проверку необоснованного завышения цен магазинами и гостиницами, которые наживаются на эвакуированных из приграничных районов.

«Есть случаи, когда торговые точки, либо в гостиницах, в общепите необоснованно завышают цены, то есть наживаются на вот этих пострадавших людях. Это, конечно, мы будем пресекать», — сказал Смирнов.

Переселение с опасных территорий

В пунктах временного размещения остаются свободные места, для эвакуированных освобождают новые помещения. Часть людей разместят в трех железнодорожных составах .

«Мы договорились с РЖД, у нас пришло три железнодорожных состава, где мы можем разместить дополнительно 2,4 тыс. человек», — описал Смирнов.

Кроме того, РЖД выделили восемь поездов для переправки курян в другие регионы. Перед дорогой им выдадут гуманитарную помощь. Принять жителей готовы практически все регионы.

То есть мы будем вывозить людей из Курской области и автобусами, и железнодорожным транспортом, их будут коллеги размещать», — резюмировал врио губернатора.

Накануне курские власти получили первые федеральные деньги на переселение с «потенциально опасных территорий» (7 августа в правительстве анонсировали выделение 1,8 млрд руб. на эти нужды). По словам Смирнова, списки нуждающихся в новом жилье готовы.

«У нас имеется достаточное количество жилья и на первичном рынке, и на вторичном. Это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Средства выделяются по стоимости квадратного метра Минстроя России. У нас уже до этого было переселено 447 семей», — доложил глава области.

Путин со своей стороны призвал точно оценить нанесенный ущерб.

«Имеется в виду утрата имущества, жилья, уже в полном масштабе надо будет все это сделать... И, как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи», — подчеркнул президент.

Эвакуация на инкассаторских машинах и броня на заправках

Людей сложно вывозить под украинскими обстрелами, отметил на совещании Смирнов. ВСУ атакуют машины скорой помощи, есть погибшие медики. Власти используют для эвакуации, в частности, бронированные инкассаторские машины от банков.

«У нас находились автомобили, переданные в ДНД, бронированные, которые мы получали в свое время от банков, инкассаторские, и плюс сейчас там дополнительно до 80 единиц банки предоставляют», — рассказал Смирнов.

Жителей стараются круглосуточно вывозить на безопасное расстояние, где пересаживают в автобусы. В регион поступает гуманитарная помощь, включая средства радиоэлектронной борьбы. Последние в первую очередь передают волонтерам и силовикам, которые занимаются эвакуацией гражданских.

На фоне атак ВСУ на работу вышли дополнительные бригады медиков, переброшен запас лекарств, доложил врио губернатора. Количество коек в больницах увеличили почти до 2 тыс., на подходе мобильный госпиталь из Минздрава. Атака на Курскую область началась утром 6 августа, с тех пор число пострадавших превысило 30 человек , погибли не менее пяти мирных жителей, в том числе беременная женщина. Смирнов сообщил Путину, что вопрос организации медицинской помощи уже решен.

«У нас 61 бригада, поступили из различных регионов. Приехало дополнительно 60 врачей высокой квалификации», — добавил чиновник.

Говоря о принятых мерах, он упомянул усиление защиты на заправках. Все заправочные комплексы оборудуют средствами РЭБ и бронезащитой.

«Провел сегодня переговоры с нашим топливно-энергетическим комплексом, чтобы все заправки функционировали, топливо было, резервы», — сообщил Смирнов.

Последние сводки из приграничья

Начальник Генштаба Валерий Герасимов 7 августа заявил, что в нападении участвуют до тысячи человек. Их поддерживает бронированная техника, включая танки. Украинские власти официально прокомментировали атаку только на третий день, 8 августа. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель Киева — усиление своих позиций на будущих переговорах.

ВСУ потеряли в Курской области 660 человек и восемь танков, сообщило 8 августа Минобороны России. Ведомство регулярно публикует в своем канале видео уничтожения в приграничье как солдат, так и вооружения противника. Сейчас столкновения идут в Суджанском и Кореневском районах. Также Россия бомбит украинские резервы в Сумской области.

«В течение суток... продвижения противника не допущено», — указывало министерство.

Некоторые эксперты считают, что украинская армия стремится захватить Курскую АЭС. Другие называют происходящее попыткой перебить успешное наступление России в медийном поле и отвлечь российские силы.

«Атомный шантаж. Это то, о чем точно раструбят все мировые СМИ. На то и расчет. Называйте меня «алармистом», но я уверен, что знаю, что нужно [президенту Украины Владимиру] Зеленскому и [руководителю Главного управления разведки минобороны Украины Кириллу] Буданову. Им нужны атомные станции. Одни — захватить, на других — устроить саботаж», — предположил сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин.