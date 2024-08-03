Бомба ждала в комнате два месяца: появились подробности убийства главы политбюро ХАМАС Хании

Иран планирует отомстить за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Они считают, что в этом виновны Израиль и США. Иран заверил, что преступление не останется без ответа, но это будет в подходящее время и в подходящем месте. Правоохранительные органы выяснили, что убийство Хании тщательно планировали, киллеры за два месяца заложили взрывчатку в гостевом доме, где он постоянно останавливался, а затем удаленно активировали ее.

Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что за убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании последует «суровое наказание» в подходящем для этого месте и времени. Движение считает, что в смерти политика виновны Израиль и США.

«Месть за кровь мученика Исмаила Хании неизбежна, и рисковый террористический режим Израиля обязательно получит в ответ на это преступление суровое наказание», — говорится в сообщении, цитирует РИА Новости.

Газета The Wall Street Journal отметила, что в апреле Иран уведомил Израиль и США о массивной атаке дронами, в результате чего у них было время подготовиться и перехватить большую часть снарядов. Сейчас страна не планирует информировать о своих действиях, поэтому ответ на убийство Хании может оказаться неожиданным.

Источник издания заявил, что в данный момент США проявляют осторожность. Они не знают, планирует ли Иран наносить удар по Израилю. Однако, вероятнее всего, Тегеран готовит жесткий ответ.

Взрывчатка была установлена в трех комнатах

Агентство IRNA сообщило, что, согласно следственным данным, Хания был убит «выстрелом снаряда малой дальности с боевой частью около семи килограммов, сопровождавшимся мощным взрывом».

Британская газета Telegraph выяснила, что иранские агенты из Корпуса стражей исламской революции по заданию разведывательной службы Израиля Моссад заложили взрывчатку в гостевом доме в Тегеране, где остановился Хания, приехавший для участия в инаугурации нового президента Ирана. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, что неизвестные люди, предположительно, агенты Моссада, потихоньку перемещаются из комнаты в комнату. Предполагается, что взрывчатка пролежала в тайнике около двух месяцев, а затем ее активировали с помощью взрывного устройства. После произошедшего следователи обнаружили взрывчатку еще в двух комнатах дома.

По предварительным данным, Хания был в комнате вместе со своим телохранителем. После взрыва его приближенные и работники гостевого дома, в том числе медики, бросились помогать пострадавшим. Врачи не смогли реанимировать чиновника, он погиб сразу же. Его телохранителю также не удалось помочь. В тот день в гостевом доме находились еще несколько высокопоставленных чиновников, но ни они, ни их комнаты не пострадали. Это говорит о том, что целью был Хания.

В результате взрыва в здании оказались выбиты окна, а внешняя стена частично обрушилась. По данным The New York Times, во время своих визитов в Иран Хания останавливался именно в этом гостевом доме. В этом здании не только останавливаются высокопоставленные чиновники, но и организуют секретные встречи.

Источники Telegraph сообщили, что служба Моссад якобы наняла сотрудников подразделения Корпуса стражей исламской революции «Ансар аль-Махди» — именно они отвечают за безопасность высокопоставленных чиновников. Правоохранительные органы выяснили, что Ханию планировали убить еще в мае на похоронах бывшего президента Ирана Эбрахима Раиси, примерно в это время и заложили бомбу в гостевом доме. Однако исполнители передумали из-за присутствия большого числа людей и высокой вероятности провала.

По данным Telegraph, сейчас в Иране выясняют, как именно могли организовать убийство высокопоставленного чиновника. Лидер Ирана Али Хаменеи призвал жестоко наказать виновных, в том числе сотрудников, на которых лежала ответственность за организацию безопасности. Он говорит не только об увольнениях и тюремном заключении, но и о казни. Источники издания утверждают, что задача Хаменеи сейчас — «разобраться с провалом служб безопасности». Месть Израилю для него менее важна. При этом через несколько часов после убийства он приказал нанести прямой удар по Израилю.

NYT пишет, что Израиль публично не взял на себя ответственность за убийство Хании, однако сотрудники израильской разведки сразу же проинформировали США и другие западные правительства о подробностях операции.