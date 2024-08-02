«В войнах будущего десантам места нет»: какими должны быть ВДВ

Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Новосибирске, 2 августа 2024 года

Сегодня профессиональный праздник отмечает элита Вооруженных сил России — ВДВ. По мнению западных СМИ, российские Воздушно-десантные войска нуждаются в срочных и радикальных реформах, без которых понесут в войнах настоящего и будущего большие и ничем не оправданные потери. Почему провести воздушно-десантные операции сейчас почти невозможно и нужны ли ВДВ как род войск, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Сегодня Воздушно-десантные войска, выполняя особо ответственные задачи в зоне специальной военной операции, проявляют чудеса героизма и воинской доблести. За время проведения СВО 70 десантникам было присвоено звание Героя России. Но есть и особенности.

Согласно уставным положениям, части и соединения Воздушно-десантных войск должны привлекаться для выполнения только тех задач, которые не смогут эффективно решить другие силы и средства. Однако в СВО части и соединения ВДВ используются только как хорошо подготовленная пехота.

Один-единственный проведенный за СВО тактический воздушный десант (ТакВД), высаженный 24 февраля 2022 года на аэродром Гостомель в Киевской области, завершился, мягко говоря, крайне неоднозначными результатами. Речь шла только о тактическом воздушном десанте, а не действиях ВДВ оперативного характера.

close Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре, 2 августа 2024 года Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве, 2 августа 2024 года Ветеран-десантник с дочерью во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве, 2 августа 2024 года Ветеран-десантник во время празднования Дня Воздушно-десантных войск в Парке Горького в Москве, 2 августа 2024 года Празднование Дня Воздушно-десантных войск в Краснодаре, 2 августа 2024 года Полную галерею можно посмотреть

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Чтобы представить проведение в ходе СВО воздушно-десантной операции (то есть десантирование парашютным способом воздушно-десантной дивизии), надо все-таки иметь очень богатое воображение. Это, как минимум, формация из 300-400 средних военно-транспортных самолетов типа Ил-76 (а именно столько надо для выброски вдд), осуществляющая пролет над территорией противника на глубину более 100 км.

Успех десантирования, надо заметить, полностью зависит от господства в воздухе и огневого превосходства в определенном районе и на определенный срок. И надо в полном объеме подавить все возможные средства ПВО.

Но подобные задачи за время СВО так и не решены, и даже штурмовая и армейская авиация ВКС приближается сегодня к переднему краю только на предельно малых высотах, сразу же после применения авиационных средств поражения делает крутой разворот и ложится на обратный курс. Представить же полет 400 самолетов Ил-76 на высоте десантирования сейчас практически невозможно. Да и нет сегодня в составе военно-транспортной авиации ВКС РФ такого количества военно-транспортных самолетов.

Можно поставить вопрос и так — а возможно сегодня (в условиях конфликтов высокой интенсивности) в принципе провести воздушно-десантную операцию и тактические воздушные десанты? А если нет, что делать? И оправданно ли теперь существование ВДВ как рода войск?

История воздушно-десантных операций

Воздушно-десантных операций операции, в которых парашютным или посадочным способом выбрасывается не менее воздушно-десантной дивизии в истории войн и военных конфликтов не так уже и много. Первой из них стала Критская. Вермахт провел ее в период с 20 по 31 мая 1941 года (операция «Меркурий»). Поставленные цели были достигнуты. И это, возможно, первая и последняя результативная ВДО. Однако фактически воздушно-десантные войска Третьего Рейха погибли на Крите, а военно-транспортная авиация Люфтваффе так и не смогла после Крита восстановиться до уровня, достигнутого до проведения этой операции.

По результатам «Меркурия» Адольф Гитлер заявил отцу германских парашютно-десантных войск генералу Курту Штуденту: «Время парашютистов прошло, генерал Штудент» и категорически запретил планирование и проведение любых воздушно-десантных операций. Десантники всю остальную войну использовались только в качестве пехоты. Ни СССР, ни США и Великобритания из этой операции правильных выводов так и не сделали.

Следующей воздушно-десантной операцией в истории войн стала Вяземская, проведенная в ходе Ржевско-Вяземской наступательной операции с 18 января по 28 февраля 1942 года. Результаты ее были неоднозначны. Но удачной ее назвать никак нельзя.

Затем Красная Армия с 24 сентября по 28 ноября 1943 года провела Днепровская воздушно-десантную операцию. Она считается крупнейшей воздушно-десантной операцией КА за годы войны. Окончилась катастрофой. Детали ужасны даже в рассказах.

В ходе операции «Оверлорд» союзники 6 июня 1944 года парашютным способом (и с помощью планеров) выбросили 82-ю воздушно-десантную и 101-воздушно-штурмовую дивизии. Только нераспорядительность германского командования позволила на этот раз обойтись без катастрофических потерь.

Последней воздушно-десантной операцией Второй мировой войны стала Market Garden, проведенная союзниками с 17 по 27 сентября 1944 года в Нидерландах. Во время нее была произведена одна из крупнейших за всю историю высадка воздушного десанта. Оценивается Market Garden как крупнейший провал союзников за всю войну и последняя крупная победа Вермахта.

После Второй мировой войны Вооруженные силы СССР провели две воздушно-десантные операции.

21 августа 1968 года в ходе операции «Дунай» с целью захвата столицы Чехословакии Прага посадочным способом были высажены подразделения и части сразу двух воздушно-десантных дивизий – 7-й и 103-й вдд.

В декабре 1979 года была проведена воздушно-десантная операция по доставке частей 103-й воздушно-десантной дивизии из Витебска и 345-го отдельного парашютно-десантного полка из Ферганы на афганские аэродромы Баграм и Кабул. Она также проводилась посадочным способом. И в 1968-м, и в 1979 году сопротивления высадке войск оказано не было.

В ходе операций 1968-го и 1979 года десантирование осуществлялось именно посадочным, а не парашютным способом. Последний массовым образом вообще не применялся со времен Великой Отечественной войны.

То есть почти во всех вооруженных конфликтах последних десятилетний отечественные Воздушно-десантные войска применялись не как десант, а как хорошо подготовленная пехота.

Какие реформы необходимы ВДВ

Еще в июне 2022 года американское издание Military Watch Magazine выпустило материал о российских десантных войсках, где утверждалось, что они «формируются и вооружаются по устаревшим принципам, которые характерны для середины XX века. Они готовятся к масштабным десантным операциям, которые давно не проводятся».

Таким образом, российские Воздушно-десантные войска нуждаются в кардинальных преобразованиях. И это ясно без каких-либо экспертов. Но, как известно, одна из самых страшных угроз в России звучит примерно так — «а давайте-ка мы вас пореформируем».

Общую штатную численность ВДВ целесообразно сохранить, оставить частям и соединениям все существующие наименования (в том числе почетные), знамена, форму, тельняшки, голубые береты и Рязанское воздушно-десантное училище.

Воздушно-десантные войска сейчас называют резервом Верховного Главнокомандующего, но чтобы они действительно отвечали этому высокому званию и могли действительно кардинально переломить обстановку на полях сражений, необходимо радикальным образом изменить организационно-штатную структуру ВДВ и оснастить эти войска всей необходимой тяжелой техникой. Вместо БМД с их алюминиевой броней в парашютно-десантных полках должны быть тяжелые боевые машины пехоты (на основе разработки БМП Т-15). Танковый полк должен получить перспективные машины (Т-14 или следующие разработки на этой основе), а самоходно-артиллерийский — орудия типа 2С35 «Коалиция-СВ».

Дивизия ВДВ должна быть укомплектована необходимым количеством беспилотных летательных аппаратов самого различного назначения — от легких до тяжелых ударных. Организационно БЛА и их расчеты должны быть сведены как минимум в батальон (а возможно даже, и в бригаду, если речь идет все же о соединении Резерва Верховного Главного Командования).

Если не реформировать ВДВ самым радикальным образом, то отборный человеческий материал на алюминиевых танкетках, участвующий в обычном общевойсковом бою, будет нести в войнах настоящего и будущего большие и ничем не оправданные потери.

Возникает вопрос — а как же быть с парашютами? Можно либо оставить в дивизии будущего несколько штук и заниматься парашютно-десантной подготовкой по субботам-воскресеньям факультативно, либо в самом крайнем случае иметь в составе воздушно-десантной дивизии будущего один взвод парашютистов. В общем, давно пора понять, что в войнах будущего парашютным десантам нет места.