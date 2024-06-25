Майоры снимают генералов. О чем говорят перестановки в ВСУ? Полковник Ходаренок назвал бардаком замену командующего ОС ВСУ Содоля на Игнатова

Владимир Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова. Об этом украинский лидер сообщил в ходе своего ежедневного обращения. Из-за чего был снят генерал Содоль, о чем говорят подобные перестановки и почему действия Зеленского могут привести к разложению армии, объясняет военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Незадолго до этого кадрового решения главы украинского государства начальник штаба бригады «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России) майор Национальной гвардии Украины Богдан Кротевич подал в Государственное бюро расследований заявление на командующего Объединенных сил ВСУ генерала Юрия Содоля, обвинив его в некомпетентности и совершении военных преступлений, что привело к потерям большой части территории страны. По факту получается, что обращение Богдана Кротевича привело к освобождению от занимаемой должности генерал-лейтенанта Юрия Содоля.

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Что такое Объединенные силы ВСУ

Для начала напомним, что собой представляют так называемые Объединенные силы ВСУ. Эта структура возникла после событий 2014 года для управления всеми военными и правоохранительными подразделениями Украины, привлеченными для проведения мероприятий по обеспечению национальной обороны в Донецкой и Луганской областях. Впоследствии ОС трансформировались в Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины, то есть в орган военного управления ВСУ между группировками войск для проведения различных военных операций.

Структура, надо сказать, явно искусственная и надуманная, и в воюющей армии откровенно лишняя. Места в стройной цепи дивизия — армия — группа армий — Генеральный штаб ей нет.

Отметим, что Юрий Содоль занимал должность командующего Объединенными силами ВСУ совсем недолго – всего с 11 февраля до 24 июня 2024 года. Можно сказать, не успел даже толком войти в должность и, как говорят военные — вскрыть первый конверт («вали все на предшественника»). Да и в целом — в любой армии из-за недостатков в работе крайне редко освобождают генералов от занимаемых должностей, если они пробыли на своих постах менее года.

Не совсем понятна и та формулировка, которую озвучил президент Украины Владимир Зеленский — «заменил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова».

Если быть точнее, то у Владимира Зеленского это изложено так: «Совещание с военными. С утра. Были Главком, начальник Генерального штаба, министр обороны. Обсудили ситуацию на ключевых направлениях. Наибольшее внимание сейчас — Донетчине. И снабжению нашим силам всем, что необходимо. Обсудили также и кадровые вопросы в Вооруженных Силах Украины. Я принял решение заменить командующего Объединенных сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова».

«Подобные действия ведут к разложению армии»

По идее, это должно все-таки выглядеть несколько иначе. К примеру, «я принял решение отстранить генерал-лейтенанта Юрия Содоля от занимаемой должности как не справившегося с командованием Объединенными силами ВСУ, и откомандировать его в распоряжение Главного управления кадров ВСУ для последующего назначения с понижением». А тут – «заменил».

И самое главное во всем этом деле — майоры не должны давать публичные оценки действиям генералов, да еще и в столь нелицеприятных формулировках. Это должно быть законом в любой армии, не только в украинской. Подобные действия ведут только к разложению армии.

Возникает вопрос – а как тогда надо делать? Классика жанра в этом плане, наверное, работа в штабе Западного фронта в первой половине 1944 года чрезвычайной комиссии в составе члена Государственного комитета обороны Маленкова (председатель), генерал-полковника Щербакова, генерал-полковника Штеменко, генерал-лейтенанта Кузнецова и генерал-лейтенанта Шимонаева.

Чтобы подчеркнуть уровень этой комиссии, напомним, Георгий Максимилианович Маленков являлся в то время одним из ближайших соратников Сталина, генерал-полковник Александр Сергеевич Щербаков – начальником Главного политического управления Красной Армии, генерал-полковник Сергей Матвеевич Штеменко – начальником Оперативного управления Генерального штаба Красной Армии.

По результатам работы этой комиссии Верховному главнокомандующему тов. Сталину были направлены в том числе и предложения по кадровым перестановкам на Западном фронте. И только после этого состоялся приказ Ставки Верховного главнокомандования. Особо подчеркнем, что все документы той поры носили гриф «Совершенно секретно» и широкой публике стали известны сравнительно недавно. Да, снимали одних и назначали других, но в газетах и сводках Совинформбюро об этом не сообщали.

И не «с голоса» все это в те времена решали, как у Зеленского, да еще и «с утра».

Бардак в ВСУ

Что касается ситуации в украинской армии, то, насколько известно, никаких комиссий в командовании Объединенными силами ВСУ не работало, тем более под руководством вторых-третьих лиц в украинском военно-политическом руководстве. К примеру, если бы председателем был Андрей Ермак, глава офиса президента Украины. Утечки об этом наверняка стали бы известны самым широким слоям общественности. Докладов в письменной форме по результатам работы и предложений по кадровым перестановкам Верховному главнокомандующему ВСУ Владимиру Зеленскому тоже не предоставлялось.

Разумеется, заявление майора Национальной гвардии Украины Богдана Кротевича и освобождение от занимаемой должности командующего Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля можно считать и совпадением, но по факту произошло именно так – майор (выпускник Киевского национального университета водного транспорта) снял генерала. А для всего этого есть, между прочим, и другой термин – бардак. И это неудивительно, поскольку подчас украинское военно-политическое руководство на самых разных ступенях представлено разного рода откровенной шантрапой.

Что касается каких-либо оперативно-стратегических последствий принятых кадровых решений в ВСУ, то скорее всего, никоим образом на ведении боевых действий это не отразится.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).