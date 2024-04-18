Священника и бойца СВО арестовали по делу белгородской ОПГ. Их банда 20 лет похищала и убивала людей Священника и участника СВО арестовали по делу об ОПГ и убийствах под Белгородом

Следственный комитет РФ расследует дело об убийствах, похищениях людей и вымогательствах, фигурантами которого стали священник и снайпер, участвовавший в СВО. С 1990-х и до 2017-го, считает следствие, они были членами ОПГ в Белгородской области и боролись за власть в криминальном мире, совершая десятки тяжких преступлений. Некоторых их жертв не могут найти до сих пор.

17 апреля Московский городской суд оставил под стражей священнослужителя Станислава Дементеева, военнослужащего Игоря Селютина и бизнесмена Степана Морозова. По версии следствия, они входили в организованную преступную группу и совершали убийства, похищали людей и вымогатели деньги в Белгородской области. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Дело против них было возбуждено еще 11 мая 2018 года по факту пропажи человека. Все трое были задержаны в июле 2023 года. С того же месяца они находятся под стражей.

Адвокаты пытались добиться изменения меры пресечения, но суд посчитал, что обвиняемые могут сбежать, используя связи в криминальном мире. Им продлили арест до 6 июня.

Десятки преступлений за 20 лет

По версии следствия, в конце 1980-х — начале 1990-х в Белгородской области появилась банда. Кто ее создал — неизвестно, но ее членов набирали из жителей Губкинского района. В какой-то момент к ОПГ присоединились Дементеев, Селютин и Морозов.

Наиболее активно группировка действовала с 1997-го по 2017 год. На этот период пришлись заказные убийства и похищения людей. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к следствию, пишет, что речь идет о нескольких десятках тяжких и особо тяжких преступлений, на которые фигуранты пошли ради обогащения и борьбы за лидерство в криминальном мире.

Только две жертвы рэкета смогли выжить. Еще как минимум двое до сих пор не найдены.

Искупить вину: на фронте и в церкви

Судьба предполагаемых участников преступной группировки сложилась по-разному. Один из них добровольцем отправился на специальную военную операцию на Украине и погиб. Добровольно уехал воевать и Игорь Селютин (у него, помимо российского, есть паспорт Абхазии).

«Его объявляли в федеральный и международный розыск, а нашли на передовой в действующей армии», — пишет «Коммерсантъ».

Защита Селютина заявила на суде, что он — снайпер в стрелковом взводе и «многократно награждался почетными грамотами и благодарностями за образцовое исполнение служебного долга, высокое профессиональное мастерство и успехи, достигнутые в ходе СВО».

«Служил он в одной из самых боевых частей Минобороны — знаменитой бригаде «Пятнашка», которая воюет в Донбассе уже много лет», — отмечает «Ъ».

Селютин также участвовал в операции 2008 года в Кодорском ущелье и был награжден почетной грамотой и медалью минобороны Абхазии «За освобождение Кодора». Эти обстоятельства, как считают адвокаты Селютина, делают его не преступником, а «ответственным гражданином, исполняющим свой долг перед Родиной».

Юристы также настаивают, что с момента совершения преступления, которое ему вменяют, прошло более 26 лет.

Другую стезю выбрал Станислав Дементеев. Крестившись, он получил имя Евстафий и стал священником Губкинской епархии РПЦ. Сначала Евстафий был клириком в Северобайкальской епархии в Бурятии, а затем совершал богослужения в приходе храма Всех Святых, в земле Российской просиявших, в селе Беленихино Прохоровского района Белгородской области.