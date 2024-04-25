Омрачить День Победы и инаугурацию: каких ударов ожидать от ВСУ в майские праздники Полковник Ходаренок: 7 и 9 мая Киев попытается нанести удары по объектам в тылу РФ

Вооруженные силы Украины попытаются всеми имеющимися в их распоряжении силами и средствами испортить россиянам День Победы и омрачить день инаугурации президента России. Для этого Киев может использовать ракеты ATACMS и БПЛА дальнего действия. Возможные варианты ударов украинской армии по объектам на территории нашей страны — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Цель номер один

В новый пакет военной помощи США, как сообщается, войдут ракеты ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км, то есть в зоне их досягаемости окажется Крымский мост. Именно по нему ВСУ могут нанести первый и наиболее мощный удар ATACMS, чтобы полностью разрушить этот мостовой переход.

Крымский мост стратегически значим не только для подвоза материальных средств Объединенной группировке войск (сил) ВС РФ. Он также важен для россиян. Именно поэтому он и значится под номером один в списке объектов для огневого поражения силами ВСУ.

Вполне возможно, что удар по Крымского мосту будет комплексным, то есть не только ракетами ATACMS, но и Storm Shadow/SCALP-EG, беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами. Скорее всего, будет одновременный вход в зоны поражения ЗРК/ЗРС всеми возможными средствами воздушного нападения.

Ракета ATACMS движется не по строгой баллистической траектории, а способна активно маневрировать как при старте, так и на терминальном участке. После запуска с мобильной наземной установки ракета круто летит вверх, постепенно «наклоняясь» в сторону противника. После выгорания топлива ATACMS продолжает какое-то время подниматься по инерции, пока не достигнет апогея в 50-60 и более километров, после чего начинает снижаться по баллистической траектории. В ходе спуска в атмосфере система управления подает сигналы на аэродинамические рули, заставляя маневрировать и лететь в нужную точку.

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Ракета Storm Shadow/SCALP-EG (а Великобритания намерена в ближайшее время передать Украине значительное количество изделий этого типа) осуществляет полет на высоте 30-40 м. Одновременный вход в зону поражения этих изделий может создать существенные трудности для средств зенитного ракетного прикрытия.

Удары по аэродромам

Вполне возможно, что дальнобойными ракетами ATACMS ударят по важнейшим пунктам управления, аэродромам ВКС и площадкам базирования армейской авиации, военно-морским базам (главным образом, по крупным надводным кораблям на якорных стоянках). Возможны и другие варианты — под ударами окажутся объекты складирования ГСМ, боеприпасов, других материальных средств, энергетики, инфраструктура.

В 300-километровой полосе от переднего края находится значительное количество аэродромов оперативно-тактической авиации и площадок армейской авиации. Ракеты ATACMS могут создать существенные трудности для базирования всех типов летательных аппаратов. Иными словами, Сухопутные войска ВС РФ в значительной степени могут утратить непосредственную авиационную поддержку на поле боя. Такова цена вопроса.

Тыл под ударом

Киев вложил сотни миллионов долларов в разработку БЛА, которые могут обнаруживать и поражать цели на дальности до 3 тыс. км.

Что такое дальность полета в 3 тыс. км для России? Предположим, украинский беспилотный летательный аппарат дальнего действия запустят из района Харькова. В подобном случае он может долететь до Урала и Сибири и даже ХМАО, где расположены важные производственные объекты, до баз ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота в Мурманске.

Есть все основания предполагать, что противник в дни инаугурации президента России Владимира Путина (7 мая 2024 года) и празднования Победы в Великой Отечественной войне попытается нанести удары по объектам в стратегическом тылу России.

Под прицелом — Черноморский флот

Сегодня Черное море вдоль и поперек простреливается противокорабельными ракетами различных типов, и шансов уцелеть в этой обстановке у корабля класса фрегат-корвет не так уж и много. Кроме того, под возможными ударами противника находятся и все имеющиеся в распоряжении государства судоремонтные мощности. Словом, крупному кораблю при необходимости негде спрятаться, и в случае повреждения его негде отремонтировать. Такова реальность ведения современных боевых действий на Черном море.

Украина намерена полностью уничтожить крупные надводные корабли российского Черноморского флота и в перспективе полностью отрезать Москву от моря. Помимо всего прочего, утрата любого отечественного корабля крупного водоизмещения вызывает очень болезненную реакцию в российском обществе.

Поэтому не исключено, что противник в первую декаду мая постарается воспользоваться имеющимися у него боевыми возможностями в полном объеме. К тому же безопасных якорных стоянок в акватории Черного моря нет.

Словом, противник напряженно готовится к первой декаде мая и попытается максимально испортить и омрачить эти праздничные дни.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).