Попытка номер три. Киев снова собирается разрушить Крымский мост The Guardian: Украина хочет атаковать Крымский мост в первой половине 2024 года

В Главном управлении разведки минобороны Украины считают третью атаку на Крымский мост «неизбежной». Для решения этой задачи планируется привлечь все возможные средства — от беспилотных летательных аппаратов до управляемых ракет, пишет британское издание The Guardian. Первые две атаки произошли в октябре 2022-го и июле 2023-го, после этого украинские спецслужбы неоднократно угрожали взорвать мост.

В последние недели ВСУ осуществили серию атак беспилотниками на нефтеперерабатывающие заводы и порты в разных регионах России. 2 апреля удар пришелся на НПЗ «Танеко» в Нижнекамске, предприятия особой экономической зоны «Алабуга», общежитие политехнического колледжа. До границы с Украиной от объектов удара, заметим, более 1000 км.

Главное управление разведки Минобороны Украины, которое утверждает, что стоит за последними атаками дронов, уже нацелилось на другую цель — Крымский мост, сообщает The Guardian.

Высокопоставленные представители ГУР заявляют, что управление готовит третий удар по мостовому переходу после двух предыдущих попыток взорвать его, а также утверждают, что планируемое разрушение на этот раз «неизбежно».

Как пишет британское издание, разрушение моста укрепило бы намерения Украины по захвату Крыма и подняло бы боевой дух бойцов и командиров ВСУ на поле боя, где в последнее время украинские части и соединения только отступают.

В то же время есть серьезные сомнения, что ВСУ способны в настоящее время провести операцию против такой хорошо защищенной цели как Крымский мост. Россия, по мнению издания, за последнее время самым серьезным образом усилила его охрану и оборону. Существенно увеличено количество сил и средств противовоздушной обороны, развернуты «баржи-мишени» в качестве приманки для приближающихся управляемых ракет.

Тем не менее, в ГУР предполагают, что в ближайшее время смогут вывести Крымский мост из строя, и даже называют сроки.

«Мы сделаем это в первой половине 2024 года», — заявил The Guardian один из представителей управления, добавив при этом, что у генерала Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) уже есть «большая часть средств для достижения этой цели».

Начальник ГУР строго следует плану, одобренному президентом Украины Владимиром Зеленским, по «минимизации» военно-морского присутствия России в Черном море. По этому же плану украинские безэкипажные катера атакуют российские корабли, принадлежащие Черноморскому флоту.

Зачем Киеву атаковать мост

Крымский мост уже дважды повреждался ВСУ и затем ремонтировался. В июле прошлого года в результате налета украинских морских беспилотников в 3 часа ночи был нанесен значительный ущерб участку мостового перехода для передвижения автотранспорта, который проходит параллельно железнодорожной линии, используемой российскими военными для перевозки вооружения и материальных средств. В октябре 2022 года в результате взрыва бомбы, установленной в грузовом автомобиле, несколько пролетов моста были существенно повреждены, часть из них упала в воду.

По мнению The Guardian, если ГУР окончательно выведет Крымский мост из строя, Москва будет вынуждена перевозить военные грузы автомобильным транспортом по суше. Маршрут подвоза в этом случае пройдет через Херсонскую и Запорожскую области. Украинские официальные лица считают, что это значительно снизит способность России проводить наступательные операции.

В Киеве неоднократно заявляли, что западное оружие позволит Украине быстрее разрушить мост. Владимир Зеленский не один раз просил Берлин передать ему крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности типа TAURUS KEPD 350/150, предназначенные для высокоточных ударов по особо важным объектам. Канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывал Украине, утверждая, что это было бы равносильно прямому участию его страны в конфликте с Россией. По оценкам германских экспертов, для уничтожения Крымского моста, вероятно, понадобилось бы от 10 до 20 ракет этого типа.

Заместитель Кирилла Буданова генерал-майор Вадим Скибицкий заявлял, что победа ВСУ на поле боя в настоящее время невозможна, учитывая общее военное превосходство России.

По его мнению, у Киева сегодня нет другого выбора, кроме как наносить удары по целям в глубоком тылу, включая инфраструктурные объекты, предприятия ТЭК и оборонно-промышленного комплекса. По словам Скибицкого, Украина планирует продолжить нанесение ударов по существенно большему количеству российских объектов.

Тем не менее, и об этом ранее писала «Газета.Ru», наиболее приоритетными объектами для удара украинских крылатых ракет и БЛА, безусловно, являются Крымский и Чонгарский мосты. Эти мостовые переходы имеют не только стратегическое значение для подвоза материальных средств для Объединенной группировки войск (сил) ВС РФ, но и важнейшее морально-психологическое значение для самых широких масс российского населения. Именно по этим причинам мосты и значатся в списке объектов для огневого поражения ГУР под номером один.