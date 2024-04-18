«Под удар могут попасть гражданские объекты». ВСУ атакуют Россию воздушными шарами

Вооруженные силы Украины для нанесения ударов по объектам на территории России стали применять воздушные шары-бомбардировщики. По данным Минобороны России, за последние сутки ПВО сбила пять воздушных шаров над российскими регионами. Что это за шары, какова их эффективность и какой вред они могу нанести, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

ВСУ стали применять в качестве бомбардировщиков малоразмерные воздушные шары с боевой нагрузкой. Несколько подобных случаев уже отмечено в воздушном пространстве приграничных российских областей. Однако украинская армия не стала пионером в подобной вооруженной борьбе.

Воздушные шары в войнах

Первое в истории боевое применение беспилотных аэростатов для нанесения ударов по противнику было отмечено еще в далеком 1849 году. Австрийские войска тогда осаждали Венецию, и для бомбардировок неприятеля они использовали воздушные шары с боевыми зарядами. Эффективность подобного бомбометания приближалась к нулю, и первую попытку ударов с помощью подобных средств воздушного нападения, по сути дела, никто не заметил.

В 1942-1944 годах к венецианскому опыту обратилось Соединенное Королевство и провело операцию Outward («Внешний мир»). В тот период в сторону Германии было запущено 100 тыс. небольших неуправляемых воздушных шаров с боевыми частями различного нападения. Помимо традиционного бомбометания, с помощью зажигательных боеприпасов планировалось поджигать лесные массивы и нарушать функционирование линий электропередачи. До 4 сентября 1944 года Великобританией в сторону Германии было запущено 99 142 автоматических аэростата (53 543 — с зажигательными бомбами и 45 599 — со стальными тросами).

Не осталась в стороне в вопросах боевого применения неуправляемых воздушных шаров в годы Второй мировой войны и Япония. Атаки по территории Соединенных Штатов с помощью подобных средств воздушного нападения проводились в период с 3 ноября 1944 года по 16-17 апреля 1945 года. Всего было запущено 6 тыс. аэростатов, из которых территории США достигло не мене 355. Эффективность применения подобных средств поражения оказалась весьма и весьма низкой.

Свой проект японцы назвали «Фу-Го» («код Ф») или «Фусен бакудан», что переводится как «огненный воздушный шар». Диаметр аэростата составлял 10 метров. Шар комплектовался 15 кг фугасной боевой частью или четырьмя 5 кг термитными зажигательными бомбами.

Кроме того, предполагалось комплектовать шары и боевыми частями, начиненными блохами, зараженными холерой, тифом и бубонной чумой. Иными словами, японцы планировали применение в ходе своего проекта и биологического оружия.

Еще один случай массированного применения неуправляемых воздушных шаров был отмечен в 1950-х годах. В тот период времени Соединенные Штаты проводили операцию «Моби Дик» (Moby Dick). Во время нее с территории ФРГ и Турции Соединенные Штаты в 1956 году запускали большое количество автоматических дрейфующих аэростатов (АДА). Находясь в руслах струйных атмосферных течений соответствующей направленности, АДА достигали территории СССР. Все американские аэростаты комплектовались различной разведывательной аппаратурой, в том числе аэрофотоаппаратами и специальными устройствами для определения координат снимаемой местности.

Из 1600 автоматических аэростатов, запущенных с территории ФРГ, половина была сбита истребительной авиацией Войск ПВО, но остальные достигли Тихого океана, приводнились и были подобраны кораблями ВМС США. Только частями Бакинского округа ПВО в 1956 году было сбито около 400 АДА, запущенных с территории Турции.

В 1958-1959 годах на территорию СССР был осуществлен второй массовый запуск американских фоторазведчиков. Большинство из этих аппаратов имели новую оболочку объемом 11 500 куб. м, что позволяло им летать на высоте до 23 км в течение четырех-пяти суток. Некоторые американские автоматические аэростаты имели секционную оболочку объемом 120 тыс. куб. м, что обеспечивало полет таких фоторазведчиков на высоте 28-32 км. Сбить такие АДА стрелково-пушечным огнем истребителей Войск ПВО было уже значительно труднее.

Акт воздушного терроризма

Что касается боевого применения Вооруженными силами Украины беспилотных аэростатов для бомбометания по целям на территории РФ, то в этом случае надо отметить несколько важных обстоятельств.

Воздушным шаром управлять невозможно по определению. Он находится сугубо во власти воздушных атмосферных течений. То есть поразить с помощью аэростата в глубине страны даже большой площадной объект достаточно затруднительно, если возможно в принципе.

О каком-либо прицеливании можно говорить только в том случае, если воздушный шар находится в пределах видимости операторов, и они могут осуществить отцеп боевой части над объектом поражения. То есть речь идет в основном о территории и воздушном пространстве, непосредственно прилегающих к переднему краю.

Во всех остальных случаях бомбометание с аэростатов будет происходить исключительно наугад, под удар в этом случае могут попасть сугубо гражданские объекты, и поэтому в большинстве случаев боевое применение воздушных шаров-бомбардировщиков следует рассматривать как акт воздушного терроризма.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).